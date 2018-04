Jeden tác i stroje 27,5“. Supertrendy horských kol

1. Všechno už je z karbonu

Všechno už je z karbonu, tedy téměř všechno. Rám, část vidlice, zadní stavba, kliky šlapání, řídítka, představec, sedlovka, ráfky kol, sedlové vzpěry a lůžko sedla. Už jen některé extrémně namáhané části, kde je důraz na opotřebení, se vyrábějí z kovu – převodníky/tácy, pastorky, řetěz, části přehazovačky. Proč se tak děje? Karbon dramaticky snižuje váhu kola a zároveň zvyšuje pevnost některých částí. Kolo je prostě lehčí, pevnější, rychlejší.

Karbonový ráfek modelu Camber

"Experimentuje se i s kotouči a tělesy nábojů, používají se keramická ložiska," zdůrazňuje dvorní mechanik špičkového MTB Teamu České Spořitelny Pavel Čábelický. I v MTB se začíná hovořit o minimální povolené váze závodního stroje, jako je tomu na silnici, kdy je limit 6,75 kg," dodává Čábelický.

2. Kola o velikosti 29", ale také 27,5"

Devětadvacítky (neboli devětadvaceti palcová, kola), které proslavil biker Jaroslav Kulhavý, jsou už u nás běžně k mání a prodejci potvrzují, že jich prodají víc než mtb s koly o velikosti 26 palců. Přišel s nimi americký Gary Fisher a o hlavní průlom do světa kol se postaral Specialized, který dnes už nevyrábí nic jiného. Konstruktérům se podařilo vytvořit takovou geometrii rámu, že kola o větším průměru zvládnou i lehčí a menší ženy. Jedou rychleji, lépe přejíždějí nerovnosti a kolo s nimi má i lepší stoupavost. Všechno to ale platí až do určitého momentu zlomu, kdy singltrek začne být tak záludný a křivolaký, že bude biker vděčný za starou dobrou 26".

Scott Genius 27,5"

Scott do toho přišel s velmi zajímavým kompromisem, s koly o velikosti 27,5". Už se u nás dají také koupit. A ve světě na nich jezdí dnes nejlepší biker světa Švýcar Nino Schurter.

"29" je trendem už i v enduro světe, kde se o tom ještě před dvěma lety ani nemluvilo," potvrzuje nové směřování Pavel Čábelický. "Uvidíme, co na to 27,5", zatím trošku pokulhává."

3. Jeden tác místo tří nebo dvou

Před třemi lety bylo obrovským průlomem v konstrukci horských kol zavedení dvou převodníku/tácu místo tří. Bikeři měli k dispozici 27 až 30 převodů a najednou jim někdo naordinoval "jen" 20. Dá se na tom jezdit? ptali se mnozí. Kdo to zkusil, poznal, že v pohodě.

Kolo se dvěma převodníky, dnes už běžná záležitost v horské cyklistice

Ale ještě než to stačila široká bikerská komunita skousnout, přišla firma Sram s konceptem XX1, tedy provedení jen 1 převodník x 11 pastorků. Ufff, to je jen pro závodníky, říkalo se. Ale autor článku teď testuje koncept 1x11 na trailovém kole Specialized Camber 29". Jede a jde to báječně. Žádný problém dolů ani nahoru. Žádné přemýšlení o tom, který tác tam zrovna mám, abych nekřížil řetěz. Úžasné zjednodušení jízdy a zároveň další snížení váhy. Má to samozřejmě háček. Zuby na "jednotácu" musejí být delší, aby řetěz nespadl, a tím se i trochu víc opotřebovávají.

"1x11 se skutečně dere do popředí a vzhledem k tomu, ze se posouvá i do nižších sad, tak výrazně zlevní," říká Pavel Čábelický. "Teď je na tahu Shimano," dodává trochu záhádně na adresu hlavního světového vládce v přehazovačkách a přesmykačích.

Novou technologii určenou původně jen pro závodníky oceňuji nejen já, ale při minitestu ho pochválila i má žena. "Díky bohu, že někdo u toho také začal přemýšlet," dozvěděl jsem se. "Nikdy jsem nepochopila, proč se musím učit řadit tolik převodů. Tohle je to mnohem jednodušší a snazší."

4. Zasouvací sedlovka

Zasouvací sedlovka u modelu Camber

Jedu po rovině a do kopce, sedlovku se sedlem mám v normální oblíbené výšce. Jedu z prudkého kopce, stisknutím páčky na řídítkách mi sedlovka zajede až o 12,5 cm níž a jízda je hned komfortnější a zároveň bezpečnější. V údolí mi pak opět pouhým stisknutím páčky sedlovka vyjede na stanovenou výšku. Zatím nám to výrobci montovali hlavně na kola kategorie trial/allmountain. Ale…

"Váha těchto sedlovek se velice snížila a tak se začínají objevovat i na modelech XC a na kolech s pevnou zadní stavbou," potvrzuje Pavel Čábelický. "Pro technický terén je to veliká výhoda, když nic jiného, tak si nechytneš za kraťasy," říká s úsměvem.

5. Chytrý tlumič odpružení

Specialized Epic Comp 29, detailní pohled na část tlumicího systému "brain".

Chytrý tlumič předního i zadního odpružení – tzv. brain. Nejdále ve vývoji byl v uplynulých letech Specialized. Na nic nemusíte sahat a podle jízdy a terénu kolo pruží, nebo naopak zůstává pevné. Na takovém kole jezdí například český olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. "Kolikrát ti to může zachránit i krk, když tvůj mozek nefunguje a soustřeďuje se jen na šlapání," upozorňuje Čábelický. A pak je tu nová revoluční technologie SBC od společnosti FOX a RockShox, která automaticky nastaví pokles a tlak vzduchu v tlumiči. Cyklista v sedle jen zatlačí na přenosový port na tlumiči a tím uvolní tlak vzduchu až na úroveň nastavenou na základě své hmotnosti. Tím vyrovná pozitivní a negativní komoru a dosáhne dokonalého zhoupnutí.

6. Twinloc

Scott Spark 29 a ovládání obou tlumičů z říditek "Twinloc".

Aretace a uvolnění předního a zadního odpružení jedinou páčkou na řídítkách. S tímhle zlepšováčkem zvaným twinloc zase přišel Scott. Je to ovládání lidově řečeno "pro blby", široké masy. Není prostě co řešit. Do kopce zmáčknu páčku a kolo se přestane houpat. Na rovině a zejména z kopce jediným stisknutím tlumiče uvolním.

"Funguje to super, ale nesmíš ho zapomínat ovládat," připomíná Pavel Čábelický. "Některé tyto systémy mají ochranu proti proražení, když to zapomeneš zavřít a přijde velký náraz, otevřou se samy, aby se nezničil tlumič."

7. Nářadí integrované v kole

SWAT - schránka na nářadíčko integrovaná do kola

Je to možná blbost, řeknete si. Ale základní nářadíčko různými způsoby šikovně integrované "do kola" ušetří spoustu starostí. S tímhle trikem pro každého bikera - technologií SWAT - přichází například již zmíněný Specialized. Zejména závodníky či hobíky to štvalo. Teď už to nebudeme muset lepit izolepou na rám, konečně, oddychnou si mnozí.

8. Hydraulické kotoučové brzdy

Zadní hydraulická kotoučová brzda modelu Camber

Autor váhal, zda má takovou samozřejmost vůbec zmiňovat.. tohle je web pro všechny. "Hydraulické kotoučové brzdy, vše ostatní je slepá cesta," říká důrazně Pavel Čábelický. Tohle platí už několik let, ale není na škodu to připomenout. Takové brzdy jsou k nezaplacení a výrobci je už montují i na běžné kategorie kol. Brzdí jednoduše, lehce a jako ďas. Jsou tak citlivé, že se dají ovládat jen ukazováčkem. Dřív něco nemyslitelného. Čas od času je třeba vyměnit jen brzdové destičky a v delších intervalech kapalinu.

Pozor jen při koupi nového kola. Jsou kotoučové brzdy hydraulické, ale také mnohem levnější mechanické. Ty už nemají takovou funkčnost.

9. Měření posedu na kole

Nastavení posedu na kole

"Vědecké" měření posedu na kole. Poté, co Specialized přišel s tzv. Body Geometry Fit, nabízejí dnes odborné nastavení posedu i firmy Scott a Trek. Že je to na nic? Praxe ukazuje opak. Všechny tři metody zohlednily dlouhé roky zkušeností a vývoje. Doporučujeme vyzkoušet. Pavel Čábelický potvrzuje: "Spousta lidi si ani neuvědomuje, jak blbě sedí na kole. Pak je z toho bolí záda, kolena, ruce, krk... To vše je hlavně ze špatně nastaveného posedu."

10. Elektronické řazení

Elektronické řazení u silničního kola. Na fotce motorek řazení přesmykače Shimano Dura-ace

Očekávanou novinkou ve světě MTB je příchod elektronického řazení, s nímž se velmi úspěšně prosadilo Shimano v silniční cyklistice. "Vybraní jezdci MTB již prototypy tohoto řazení jezdili během letošní sezony, takže se dá opravdu v nejbližší době očekávat jeho rozšíření. To by posunulo MTB zase o kus dál," uzavírá Pavel Čábelický.