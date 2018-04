Utajený klenot Vysočiny. Ledové království rebelského barona Trencka

Může se hodit Další cesty do Trenckovy rokle

1. Autem nebo autobusem do vsi Drahonín, odtud pěšky po neznačené cestě shora přímo do rokle, 2 km.

2. Vlakem do zastávky Věžná (trať č. 251), odtud pěšky po modré do Habří a po červené k ústí rokle, 12 km.

3. Vlakem do zastávky Dolní Loučky (trať 250), odtud pěšky po červené k ústí rokle, 14 km. Mapa

1 : 50 000 KČT č. 84 – Velkomeziříčsko Navštivte v okolí:

Zámek Mitrov – zámek z roku 1779, jehož současná novogotická podoba pochází z let 1890–91. V současné době domov důchodců. Dominanta okolního kraje

Hrad Mitrov – zřícenina středověkého hradu na ostrohu, obtékaném ze tří stran říčkou Loučkou. Zachovaly se pouze skromné, leč romantické zbytky.

Podmitrov – oblíbené rekreační středisko v údolí Loučky. Možnost občerstvení

Víckov – skromné zbytky středověkého hradu na vysokém kopci nad říčkou Loučkou. Krásný výhled do hlubokého údolí.

Dolní Loučky – betonový železniční viadukt dokončený v roce 1953 o délce 282 m, výšce 46 m a rozpětí hlavního oblouku 110 m. Technická památka