Kde v Norsku žijí obři: tip na jeden z nejpůsobivějších treků

Norský národní park Jotunheimen nabízí turistům nekonečné množství překrásných treků, při kterých vám kromě nadmořské výšky vyrazí dech i překrásné výhledy. Jednou z nejpůsobivějších a nejoblíbenějších tras je přechod výrazné skalní stěny a hřebenu Besseggenu.

Může se hodit Náročnost trasy: technická i fyzická náročnost středně obtížná Čas: přibližně 7 hodin Rozpočet: 60 NOK na cestu lodí zpět do Gjendesheimu Ubytováni v kempu 150-450 NOK / osoba v pokojích, za stan 50–150 NOK.

Stanování je však v Norsku povoleno kdekoliv, jediná výhoda stanování v kempu je tedy možnost využít sprchy.

Výchozím bodem celé trasy je horská chata v Gjendesheimu. Poblíž tohoto místa leží rozlehlé parkoviště, které se však při příznivém počasí často rychle zaplní, a to pak nezbývá než zaparkovat někde u kraje silnice nebo v některém kempu poblíž. Do Gjendesheimu se můžete dostat i autobusem přímo z Osla. Cena autobusů v Norsku je celkově poměrně vysoká a trasa Oslo – Gjendesheim přijde přibližně na 600 norských korun, což je v přepočtu asi 2 100 korun českých.

Z výchozího bodu vás čeká výstup na náhorní plošinu Veslfjellet (1 743 m n. m.). Celá trasa je velice dobře značena a při dobrém počasí je téměř nemožné zabloudit. Bez přestávek vám celý trek zabere přibližně šest hodin.

Nemá smysl tuto trasu absolvovat při nepříznivém počasí, neboť byste tak sami sebe připravili o neopakovatelný zážitek. Stačí prvních pár kroků a začne se rýsovat nádherný výhled na 18 kilometrů dlouhé jezero Gjende, které v nejširším místě měří přibližně 1,2 km, a na zasněžené vrcholky hor kolem.

Jedním z nejkrásnějších zážitků při výstupu je bezpochyby pozorovat, jak se s každým krokem mění výhled na všechny strany kolem. Při výstupu budete muset zdolat i náročnější úseky, při kterých je nutné do lezení zapojit ruce.

Rozhodně se vyplatí vymezit si na tento trek celý den. Můžete si tak v klidu užívat výhledy do krajiny a odpočinout si pod vodopády horských potůčků, kde můžete mimo jiné doplnit zásoby vody na cestu.

Přibližně po třech hodinách chůze pohodovým tempem dorazíte k obrovské kamenné mohyle, která je neklamným znamením vrcholu. Toto místo je jako stvořené pro delší odpočinek. Z jedné strany se na vás usmívá jezero Gjende, z druhé strany hora Besho a její impozantní ledovec a jen několik metrů od vás pobíhají pasoucí se sobi.

Národní park Jotunheimen byl dlouho uznávaný jako jedna z předních norských oblastí pro rybolov a vysokohorskou turistiku. Rozloha parku je téměř 4 000 čtverečních kilometrů. Více jak 250 vrcholů dosahuje výšky nad 1 900 m, včetně dvou nejvyšších vrcholů Severní Evropy: Galdhopiggenu (2 467 m nad mořem) a Glittertindu (2 465 m nad mořem). V češtině jeho jméno znamená Domov obrů. Zdroj: Wikipedie

Od kamenné mohyly pokračujete pozvolným sestupem k šíji Bandet, která tvoří nejužší skalnatý hřebínek mezi jezery Gjende a Bessvatnet. Zde se dostáváte k nejnáročnějšímu, ale také jednoznačně nejpůsobivějšímu úseku celého treku. Na jedné straně, hluboko pod vámi odráží sluneční paprsky tyrkysová hladina nudlovitého jezera Gjende a na druhé straně temně vyhlížející vody jezera Bessvatnet, které leží o celých 400 metrů výše. Sestup po hřebenu je poměrně náročný, ale každá kapka potu je odměněna neopakovatelným zážitkem.

Následuje pozvolný, ale poměrně dlouhý sestup do Memurubu, což je cíl celé trasy. Po celou dobu se před vámi odkrývají stále nové výhledy na hory daleko za jezerem Gjende.

Tip na dovolenou Zabalte si kufry a vydejte se poznávat krásy Norska. Zájezd si vyberte na Dovolená.iDNES.cz.

Z Memurubu existují dvě možnosti cesty zpět do Gjendesheimu. První, plavba lodí, přijde na 60 norských korun, tedy 210 korun českých. Je ovšem nutné si předem ověřit jízdní řády. My jsme to neudělali a až v Memurubu, kam jsme dorazili těsně před 19. hodinou, jsme zjistili, že poslední loď jela v 18:00.

Druhá možnost je absolvovat trek kolem jezera Gjende, který zabere přibližně tři hodiny bez přestávek. Trasa není příliš náročná za předpokladu, že již za sebou nemáte trek přes hřeben Besseggenu. Doporučuji proto v případě, že vám ujede poslední loď, přenocovat v jednom z pokojů, které nabízí kemp v Memurubu.