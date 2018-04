Třeboň i Slavonice chtějí do UNESCO

Na seznamu památek, o jejichž zapsání mezi světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO bude v následujících deseti letech Česká republika usilovat, se objevila i dvě jihočeská města - Slavonice a Třeboň. Obě předpokládají, že tak získají především více peněz na obnovu i rozvoj. Slavonice přijdou na řadu v roce 2002, o dva roky později bude na rozhodnutí mezinárodní organizace čekat Třeboň, která požádala o zapsání jak městské památkové rezervace, tak i rybníkářské soustavy v okolí města. "Ministerstvo deleguje kandidáty za naši republiku, každý rok můžeme prosazovat jen jednoho. Renesanční domy ve Slavonicích a třeboňská rybniční soustava prošly náročným sítem přihlášek, přesto nemůžeme zaručit, že budou na seznam skutečně zapsány," uvedla mluvčí ministerstva kultury Dita Fuchsová. Podle ní je přihlášek mnohem více, než kolik může stát vybrat. Kandidáti jsou povinni vyhovět přísným kritériím, vybraná díla musejí například být autentická, podávat svědectví o dané době, hmatatelně poznamenat život v daném období a podobně. "Je toho hrozně moc, ale dá se říci, že pokud uchazeči projdou tímto sítem, mají velkou šanci se na seznam dostat," míní Fuchsová z ministerstva kultury. Starosta Slavonic Jaroslav Zuzák byl rozhodnutím ministerstva potěšen i proto, že žádost o zapsání podalo město letos v květnu, chvíli před posledním možným termínem. "Očekáváme od toho především zvýšený zájem o Slavonice, a to jak ze strany turistů, tak i ze strany státních orgánů. Doufáme, že tak získáme i větší finanční pomoc při opravě našich památek," vysvětlil snahu města Zuzák. Finančními pohnutkami se netají ani místostarosta Třeboně Jan Ouška. "Samozřejmě, že město i okolí si zapsání zaslouží, vždyť jde o ojedinělý systém, který dal okolní krajině určitý ráz. Věříme však, že se nám díky zapsání na seznam památek podaří získat i více financí na jejich opravu a údržbu," řekl. Jako možné zdroje peněz vidí nejen státní fondy, ale i nejrůznější neziskové organizace a nadace. To, že se ve vyjádření ministerstva objevila pouze rybníkářská soustava, Ouškovi těžkou hlavu nedělá. Podle jeho názoru může jít o odlišnou interpretaci. Tvrdí, že dokud nemá dokument písemnou podobu, není třeba vyvolávat paniku. Města se při svém rozhodování zda o zápis usilovat setkala s různým přístupem místních obyvatel a podnikatelů. Ve Slavonicích byl záměr města přijat podle starosty kladně. "Pomohlo by nám to v propagaci města a zvýšil by se tím turistický ruch. To se samozřejmě odrazí i v tržbách soukromníků, kteří z turistů těží," poznamenal Zuzák a jako příklad uvedl restaurace či ubytovací zařízení. Problémy však vidí někteří obyvatelé Třeboně. "Při projednávání každé věci se setkáte s kladným i záporným přijetím. Většina lidí byla naším záměrem nadšena, ze strany některých podniků však panuje strach, že jejich aktivity budou určitým způsobem omezeny," vysvětlil Ouška s tím, že největší obavy mají zemědělci, lesníci a rybáři. Zapsání na seznam UNESCO však bude podle Oušky přínosem. "Členství nemusí být s pojeno s negativními důsledky, naopak můžeme čekat zájem ze strany UNESCO, které přinese řadu pozitivních věcí, například i zmíněnou finanční podporu, která jim pomůže udržovat vše na patřičné úrovni," snaží se obavy podnikatelů rozptýlit místostarosta. Na seznam památek UNESCO už byly z jižních Čech zapsány dvě památky - vesnice Holašovice a historické centrum Českého Krumlova.