Vydejte se v březnu do Třebíče na košt slivovice, filmy či guerillové básně

Dnem, kdy zaručeně nebudete vědět kam dřív, bude pátek 20. března. Zatímco představením pražského divadla Ungelt skončí Festival divadla 2-3-4 herců, jehož patronem je herec a třebíčský rodák Oldřich Navrátil, týž den další festival začíná. Městská knihovna v Třebíči se totiž rozhodla obnovit jarní festival poezie Nezvalova Třebíč, který se naposled konal v roce 1985.

Guerillové básně na třebíčských nárožích

Pro první obnovený ročník festivalu je rok 2015 ideální: Nepřipomíná jen 115. výročí narození básníka, spisovatele a překladatele Vítězslava Nezvala (26. května 1900), ale také 130. výročí založení veřejné knihovny v Třebíči. Festival je navíc součástí celoročního projektu oslav 680. výročí povýšení Třebíče na město.

Nad ochozem Městské věže v Třebíči jsou umístěny největší věžní hodiny v České republice. Jejich velká ručička měří 234 cm

Co všechno festivalový program nabízí? Vedle očekávané literární soutěže, autorského čtení, koncertu či konference se můžete těšit i na neobvyklé aktivity. K těm patří například Guerilla Poetring, akce pro všechny, kdo chtějí sdílet, ukrývat a objevovat poezii, svou vlastní, Nezvalovu i jiných autorů. V pátek a v sobotu 20. a 21. března můžete na lavičky, zábradlí, sochy, sloupy nebo stromy vyvěsit básně, které se vám líbí. Výtvarné pojetí záleží na každém „básníkovi“, důležité je nic nepoškodit a používat jen snadno odstranitelné materiály. Básně, které si neodnesou kolemjdoucí, budou odstraněny v neděli 22. března.

Do Ježkovny na slivovici

Až v sobotu 21. března zamíříte na v pořadí již osmý Mezinárodní košt slivovice a ovocných pálenek, možná už půjdete ulicemi plnými básní a básniček. Košt se koná v pivnici Ježkovna a ochutnávka soutěžních vzorků pro veřejnost začíná ve 14.00 hodin. Vstupné je zdarma.

Po víkendu plném poezie a dobrého pití přijde vhod zase trocha kultury. V pondělí 23. března v kině Pasáž začíná třídenní regionální zastávka festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, v sobotu a v neděli 28. a 29. března se pak můžete těšit na 49. ročník krajské přehlídky amatérských loutkářských souborů Třebíčské loutkářské jaro. Představení se konají v Národním domě, za vstupenku zaplatíte 30 Kč a můžete si je už od pondělí 23. března koupit v předprodeji v Městském kulturním středisku. A pak je tu také tradiční Jarní jarmark na Karlově náměstí; ten začíná v sobotu 28. března v 9.00 hodin.

Památky a zajímavosti pro děti i pro dospělé

Zadní synagoga v židovské čtvrti v Třebíči má jedinečné interiéry, najdete tu také turistické informační centrum

Při procházkách Třebíčí nesmíte zapomenout ani na spousty zdejších zajímavostí a pamětihodností. Zřejmě víte, že zdejší unikátní židovská čtvrť byla společně s bazilikou sv. Prokopa a židovským hřbitovem zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Židovská čtvrť je volně přístupná; s většinou zajímavých míst vás seznámí naučná stezka Po stopách opatů a rabínů, další informace můžete získat v Turistickém informačním centru v Zadní synagoze.

Židovský hřbitov v Třebíči je otevřený denně, zavřeno je jen od pátečního do sobotního večera

V jejím interiéru na ženské galerii je vystaven atraktivní model třebíčského židovského ghetta v podobě z roku 1850 v měřítku 1:100, jehož autorem je Stanislav Vrška. V jeho dílně vznikl také model Karlova náměstí v Třebíči ve stavu z roku 1835, vystavený v galerii divadla Pasáž; k vidění bývá ve všedních dnech od 10.00 do 16.00 hodin a vždy hodinu před začátkem představení.

Denně od 9.00 do 17.00 hodin také můžete nahlédnout do života běžné židovské domácnosti v meziválečném období, a to prostřednictvím velmi autentické expozice v Domě Seligmanna Bauera v Blahoslavově ulici.

Dětem uděláte radost návštěvou třebíčského aquaparku Laguna anebo zastávkou v interaktivní expozici Cesty časem. Ta netradičním způsobem přibližuje stará třebíčská řemesla, jako bylo provaznictví, kamenictví či betlemářství, a také vás provede třebíčskou historií.