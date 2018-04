Nový hit světových sítí. Horečku vyvolal pražský trdelník se zmrzlinou

Trdelník už dávno není žádnou novinkou a stánky zaměřené na oblíbený sladký dezert stojí po celé republice. Boduje také v metropoli a na Královské cestě najdete několik malých bister, které se na jeho přípravu zaměřily. Přestože se pomalu propracoval do pozice jednoho z nejoblíbenějších kousků pražského streetfoodu, dosud nebyl důvod z něj šílet. Ale to se teď změnilo, neboť jeden z prodejců dostal geniální nápad a začal trdelník plnit nejrůznějšími náplněmi. Zázrak je na světě.

Trdelníky letí světem

„Kupte si letenky a vydejte se do Prahy,“ radí čtenářům gastronomicky orientovaná média. Proč? Přece na trdelník se zmrzlinou. A velebí unikátní kombinaci dvou oblíbených sladkostí, zmrzliny a donutu, tedy koblihy s otvorem uprostřed, neboť trdelník cizincům většinou připomíná právě světově oblíbený donut.

Prstence sladkého těsta, tradičně pečené na otáčejících se tyčích a následně posypané cukrem a skořicí, se začaly plnit zmrzlinou, nugátem či jahodami se šlehačkou. Kreativní nápad zabral a fotografie sladké novinky ovládly Instagram a další sociální sítě. O pražském trdelníku se píše i v listu International Business Times, serveru Elite Daily, britském deníku Metro a řadě dalších zdrojů. Na fotkách je zachycený západ slunce nad Pražským hradem pozorovaný skrze trdelník s nutelou, trdelník se šlehačkou a se sochami Karlova mostu, trdelník se zmrzlinou a Mostecké věže. Jeden z nadpisů hlásá, že láska k Praze prochází žaludkem.

Co skrývá komínek

Jako první tuto novinku začalo prodávat před několika měsíci bistro Good Food Coffee and Bakery v Karlově ulici. Zde nabízejí zhruba deset verzí kreativně pojatých trdelníků. Nazývají je chimney, tedy komín, v češtině by byl asi příhodnější název komínek. Oproti klasickému trdelníku má komínek dva hlavní rozdíly. Jednak se prodává s náplní a za druhé to není klasická trubička, ale kornoutek, to aby náplň nevypadla. Také cena je oproti běžnému trdelníku, který v centru Prahy stojí obvykle padesát až šedesát korun, zhruba dvojnásobná, tedy 110 až 120 korun.

Mezi nejoblíbenější patří komínek se zmrzlinou, komínek s jahodami a šlehačkou či novinka se štrúdlovou náplní. A také konzervativnější verze s čokoládou a ořechy.

Bistro v Karlově ulici proslavilo pražský trdelník po celém světě. Studentka estetiky Ester Bezděk: „Bylo to sice hodně sladké, ale zároveň šťavnaté.“ Komínkové menu s novinkou v podobě trdelníku se štrůdlovou náplní.

Náplň jako ve štrúdlu

Typickou zákaznicí je mladá, zhruba pětadvacetiletá cizinka. Jedinou Češkou, která byla v době naší přítomnosti v této trdelníkové kavárně, byla studentka estetiky na pražské univerzitě Ester Bezděk, jež si právě pochutnávala na trdelníku se štrúdlovou náplní. „Oproti normálnímu trdelníku, který je suchý a má konstantně jednu sladkou chuť, měl tenhle spoustu chutí, které krásně spojovala šlehačka a skořicová příchuť štrúdlové náplně. Bylo to sice hodně sladké, ale zároveň šťavnaté. A to skvělé těsto, prostě mňam,“ chválila svůj komínek.

Fotky plněného trdelníku se šlehačkou či zmrzlinou ovládly sociální sítě. Stánky s trdelníky ovládly celou republiku. Historická verze z Malostranského náměstí. Pro srovnání. Takto vypadá tradiční domácí trdelník připravovaný na tyrolském venkově.

Fronta delší než na pivo

Trdelníky mají obecně v Česku velký úspěch. „Vždycky je největší fronta u trdelníků, ať je prodávají kdekoliv. I na koncertě Kabátů byla větší fronta na trdelník než na pivo,“ říká mladá manažerka bistra Lina Jirková.

„Vždycky chci vyzkoušet také jejich slanou verzi, třeba komínek se sýrem, šunkou a rukolou, ale nakonec neodolám sladkému,“ svěřovala se mladá paní, která si tuto novou pochoutku dopřává alespoň jednou za týden.

Ruční práce v Tyrolsku

Trdelník není samozřejmě českým vynálezem, neboť se objevuje v mnoha zemích střední Evropy. Velmi oblíbený je v Německu, Rakousku či v Maďarsku. V rakouském Tyrolsku se stále připravuje tradičním způsobem, kdy dva muži sedí u venkovního ohniště, nad kterým je otáčecí tyč a postupně přidávají těsto na dlouhý prstenec a pozvolna s ním otáčejí. Výroba takového domácího trdelníku je časově velmi náročná, výsledek je však mnohem chutnější a také mnohonásobně dražší než běžná verze, která ovládla české ulice. I tento trdelník se obvykle servíruje se šlehačkou.

Co je trdelník? Trdelník (také trdlo nebo šmetrdól) je tradiční sladké pečivo ve tvaru podobném velké duté kremroli, zpravidla bez krémové náplně.



Vyrábí se z kynutého těsta, které se rozválené v pruzích navíjí na bukový válec (dnes také kovový) o průměru 8 až 10 cm a peče se v žáru dřevěného uhlí. Při pečení se otáčí a potírá mlékem až do té doby, dokud nezíská zlatočervenou barvu. Pak se z válce opatrně stáhne, aby se neporušil tvar.

Zdroj: Wikipedie

Ochutnali jste někdy trdelník?