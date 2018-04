Galerie vítězů prestižní ceny Travel Photographer of The Year

Všechny vítězné fotografie si můžete prohlédnout na stránkách soutěže Travel Photographer of the Year (TPOTY). V létě roku 2016 pak budou mít vytisknuté originály premiéru na výstavě v The Museum of London Docklands.

„Když se podíváme na oceněné fotky za posledních deset ročníků, je vidět obrovský posun v kvalitě snímků. A zdaleka nejde jen o kvalitu technickou, jejíž růst je vzhledem k rychlému vývoji fotoaparátů samozřejmý,“ říká fotograf a editor MF DNES Tomáš Vocelka.

Podle Vocelky nejvíce posiluje právě výtvarná kvalita fotografií. Rok od roku se také zlepšují amatérští fotografové. „Stírá se hranice mezi nejlepšími fotoamatéry a profesionály“.

Pochvala v kategorii New Talent Portfolio - Street Culture: Tetovací studio na ostrově Lembongan poblíž Indonésie

S rostoucí kvalitou mají šanci na úspěch v podobné soutěži stále častěji ty snímky, které se poměrně výrazně odlišují od běžné cestovatelské fotografie. „Snímek musí mít překvapivý námět, objevnou kompozici, zajímavou barevnost, prostě něco, čím se výrazně odliší od ostatních i od běžných standardů a klišé, které v cestovatelské fotografii existují,“ doplňuje Vocelka.

Patrným trendem posledních dvou či tří let, který letos v soutěži TPOTY viditelně posílil, je poměrně výrazné zastoupení černobílé fotografie mezi vítězi. Podobný vývoj je možné sledovat například i na sociálních sítích. Ve skupinách, které se věnují fotografii, se černobílá fotka těší čím dál větší popularitě.