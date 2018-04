Tratě, kterými se můžete blýsknout. 10 NEJ černých sjezdovek

Nejproslulejší "černé díry" se nacházejí v Severní Americe, ale i alpská Evropa, a dokonce i Česko nabízejí svahy, které budí dostatečný respekt.

Náročné strmé tratě sice s tím, jak jsou lyžaři pohodlnější, vycházejí ze všeobecné obliby, přesto, nebo právě proto, jsou pro leckoho šťavnatou třešinkou na dortu lyžařských zážitků. Budeme-li hledat ty nejnáročnější svahy, objektivní žebříček nenajdeme. Parametrů určujících náročnost tratě je prostě příliš – kromě absolutního sklonu svahu záleží i na šířce, délce a převýšení trati a samozřejmě na proměnných podmínkách jako kvalita sněhu, počasí a stav trati. Jinak jsou náročné upravované svahy, jinak boulové.

Středisko si může tratě značit v podstatě, jak chce, i když existuje mezinárodně platné doporučení FIS, aby modré sjezdovky v žádném místě nepřekračovaly sklon 25 % a červené 40 %. Většinou jsou tedy tratě značené podle nejprudšího úseku a s přihlédnutím k dalším obtížnostním faktorům.

Extrémní tratě

Černé sjezdovky mohou být upravovaným slalomákem i svahem plným obtloustlých boulí. Nejstrmější pasáže upravovaných sjezdovek mívají často sklon 60, výjimečně i 70 %. V rakouském Zillertalu nechali černou trať v Mayrhofenu proslavit tím, že ji i s jejím 78% sklonem sugestivně prezentují jako Hara-Kiri. Až 100% sklon má údajně nejvýše položená partie Ainecku v rakouském Katschbergu, k této hodnotě se blíží i sklon trati La Coni ve Varsu.

Pro srovnání: 100 % neboli 45 ° je sklon startovací pasáže závodní tratě z mistrovství světa ve Svatém Mořici, kde muži při sjezdu nabírali stokilometrovou rychlost během 7–8 vteřin. Slavná Mausefalle na Hahnenkammu, která se ovšem při závodu skáče a při běžném provozu se neupravuje, má "pouhých" 85 %. A nakonec až 100% sklon mají i legendární Šance na šumavském Špičáku, ty už se však neupravují.

REKORDNÍ SVAHY V ČESKU

Špičák na Šumavě – Šance

Nejstrmější a zároveň nejlegendárnější tratí Česka jsou 1,5 km dlouhé Šance na šumavském Špičáku. Celkem třikrát se trať lomí za horizont, než nabere svůj unikátní 100% sklon ve střední pasáži, zpestřený obvykle velkými boulemi – dojezd trati je již mírný.

SLOVENSKO

Malá Lučivná – Černá

Černá perla se skrývá v jednom malém slovenském středisku v Malé Fatře, které ani sami Slováci příliš neznají. Trať o délce 1 400 m při převýšení 500 m a s maximálním sklonem 80 % si ale o pozornost přímo říká. Sjezdovka je v celé délce přehledná i dostatečně široká, zejména v nižších partiích. Od startu až do cíle je poctivě strmá, žádnou odpočinkovou část nečekejte.

RAKOUSKO

Spittal an der Drau – Goldeck Talabfahrt

Černá sjezdovka z vrcholu Goldeck nad městem Spittal an der Drau je s délkou 8,5 km podle místních údajů nejdelší černou sjezdovkou Alp. Trať kombinuje značnou délku, převýšení i velmi strmý spád, trvající prakticky od začátku až do konce, a k tomu ještě poměrně úzký profil a stinnou, severní orientaci napomáhající až ledové tvrdosti sjezdovky.

Pasáže, kdy trať míří po spádnici, jsou opepřené mnoha zlomy a jinými členitostmi, díky nimž je trať poměrně nepřehledná, přitom stále jakoby svádí k rychlejší jízdě. Nově ji obsluhuje moderní kabinková lanovka, do loňska bylo nutné se od dojezdu trati přepravit skibusem ke stanici staré visuté kabiny ve městě. Trať si lze z dálky prohlédnout přímo z dálnice ze Salcburku do Villachu.

Saalbach Hinterglemm – Zwölferkogel Nord

Procenta versus stupně Sklon v % vyjadřuje změnu vertikální vzdálenosti oproti horizontální. Jednoduše řečeno: klesne-li trať o 50 výškových metrů na 50 metrech vodorovné neboli "mapové" délky, sklon bude 100 % (= 50/50). Sklon udaný v procentech je díky tomu snadněji představitelný než v úhlových stupních, a proto se zvláště u hodnot do

100 % (45 °) uvádí nejčastěji.

Hora Zwölferkogel v Hinterglemmu je nositelkou hned několika náročných tratí, ale ta spadající severním směrem do obce Lengau přece jen dominuje, a to především svým sklonem, který v nejprudším místě atakuje 100% hranici. Zpočátku klesá jen středně strmě v zalesněném žlabu, ale poté už se jen střídají velmi strmé pasáže a krátké úzké traverzy. Jeden z nejstrmějších hangů je až na samém dojezdu do údolí, je ovšem možné ho lehčeji objet.

Zillertal – Harakiri

Statutem nejstrmější rakouské sjezdovky, která je v pravidelné péči rolb, se může chlubit zillertalská trať s dramatickým názvem Hara-Kiri. Svažuje se z dvoutisícového vrcholu Knorren nad střediskem Mayrhofen do údolí Horbergtal, a to až v 78% sklonu. Strmý, přímý a přehledný úsek sice není delší než několik set metrů, přesto umí i díky obvykle zmrzlému podkladu potrápit.

ITÁLIE

Hochpustertal (Rotwand) – Holzriese

Jednou z nejprudších upravovaných tratí Itálie je Holzriese v málo známém středisku Rotwand na severovýchodě Dolomit v jihotyrolském údolí Hochpustertal. Od horní stanice kabinky přijíždějící ze střediska Moos se relativně široká trať Holzriese vydává přímo s více než 70% sklonem dolů, kde se spojí s hlavní červenou tratí. Později se z ní opět odděluje a míří strmějším kuloárem do údolí.

Tonale – Paradiso

Černá trať Paradiso je krásnější než náročnější. V rodinném středisku na Passo Tonale s modrými a červenými magistrálami je skutečnou perlou. Ze sedla Paradiso se po dvou serpentinách vydává po strmé spádnici vstříc průsmyku o 700 výškových metrů níže. V poslední třetině ubere na sklonu, zato ji zpestří pár zatáček.

ŠVÝCARSKO

Jungfrau – Lauberhorn

Slavná závodní trať pro sjezd mužů je náročná svou délkou (3,5 km) i překvapivě záludnou členitostí – "vrcholem" je průjezd uzoučkým tunelem v železničním viaduktu, který následuje po jedné z nejprudších pasáží tratě. Poté, co se prosmýknete tunelem, následuje dlouhá svižná pasáž Hanegschuss s rychlomírou (závodníci tu jezdí cca 150 km/h) a nakonec velmi prudký cílový hang.

Portes du Soleil – Swiss Wall

Švýcarská stěna je typickou tratí, která má předpoklady nechat se opřádat legendárními historkami – na holém svahu plném boulí překonává na 1 000 metrech délky 400metrové převýšení s maximálním sklonem až 50 stupňů. Extrémnímu lyžaři Dominique Perretovi prý trval sjezd tohoto svahu 20 vteřin – ať už to bylo jakkoliv, dobře to ilustruje její dramatickou atraktivitu.

FRANCIE

Alpe d´Huez – Tunnel

O věhlas této trati se zasloužil – ano, skalní tunel, který jí dodává nádech nepřístupnosti. Z nejvýše dostupného vrcholu Pic Blanc se snesete k vjezdu do půlkilometrového tunelu a na jeho konci čeká zhruba kilometrový svah se sklonem prý až 45 °. Svah ovšem křižuje úzký serpentinovitý koridor, který má pomoci dostat se odtud slabším lyžařům. Vzhledem k atraktivitě trati a velikosti boulí je právě manévrování mezi ostatními lyžaři to nejnáročnější.