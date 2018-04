První „transsexuální aerolinky“ přestaly létat. Mají problémy s penězi

Letecká společnost PC Air se letos stala terčem zájmu médií, když ve značně propagované náborové akci najala jako letušky čtyři transsexuály, aby obsluhovali cestující na charterových letech z thajského Bangkoku do Hongkongu a dalších asijských destinací (o uvedení na trh čtěte zde).

Aerolinky, které mají soukromého vlastníka, ale vyvolaly mnohem méně nadšených ohlasů minulý týden, když jejich letoun nemohl odstartovat z mezinárodního letiště v jihokorejském Soulu.

Důvodem bylo to, že společnost nezaplatila za služby a tankování. PC Air viní svého jihokorejského agenta, že účty nezaplatil. Na zemi zůstane nejméně do konce tohoto měsíce; co bude dál, není jasné.