Tramvaje slaví sto let jízd

"V době od dvanácti hodin do půl druhé bude konvoj jezdit na trase Hulváky – Hlavní nádraží," lákají k podívání pořadatelé. Konvoj totiž nebude zastavovat v zastávkách. "Jízda bude bez účasti cestujících," dodali pořadatelé.Zato v sobotu si už lidé budou moci tramvaje a další vozy dopravního podniku prohlédnout zblízka ať už v dílnách v Martinově nebo ve vozovně v Ostravě-Porubě, kde budou Dny otevřených dveří.V porubské vozovně se kromě dopravního podniku bude představovat i Hasičský záchranný sbor Ostrava a pořadatelé mysleli i na děti, pro něž připravili několik atrakcí. Martinovské dílny nabídnou prohlídku především služebních a technologických vozidel, ale kromě toho i krátké jízdy s parní lokomotivou Českých drah po trase Ústřední dílny - Ostrava-Svinov. "Vlak bude jezdit od třičtvrtě na devět do třičtvrtě na pět," poznamenal jeden z pořadatelů.Sobotní program zpestří také zvláštní tramvajová linka, která bude od 8 do 17.30 hodin jezdit z dílen dopravního podniku do porubské vozovny. "Na tuto linku budou vypraveny historické i moderní tramvaje."V neděli se dějištěm oslav stane tramvajová trať linky číslo 5, která vede mezi zastávkami Vřesinská a Zátiší. Na této trase totiž budou od 8.25 do 17.45 hodin jezdit historické tramvaje společně s těmi nejmodernějšími. "Tramvaje budou jezdit v půlhodinových intervalech a každý spoj bude tvořen několika soupravami vozidel různých typů," podotkl organizátor. Diváci uvidí i nezvyklé manipulace, jako například předávání vlečných vozů ve výhybnách nebo obracení vlaků na trati.