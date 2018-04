Nový most v Paříži: atrakce, která mnohé nadchne víc než Eiffelovka

12:45 , aktualizováno 12:45

Paříž možná dostane do své sbírky 37 mostů přes Seinu další unikátní kousek. Architekti ze studia AZC navrhli nafukovací trampolínový most, který by se mohl stát novou atrakcí francouzské metropole.