Traktorem kolem světa za 11 měsíců

Z ruského Dálného východu hodlá zamířit přes Japonsko do Kanady, na Francouzské Antily a dorazit zpátky do Evropy tak, aby ještě stihl navštívit zemědělský veletrh v německém Hannoveru, zahajovaný 15. listopadu. Odtamtud chce odstartovat jižné etapu své cesty a přes Rakousko a Itálii dospět do Maroka, odkud se přes Španělsko vrátí do Francie.



Huraultovu cestu sponzoruje finský výrobce traktorů, jehož stroj bude používat. Kromě toho ještě má k dispozici provozní rozpočet v hodnotě tří miliónů korun. Traktor bude vybaven satelitní vysílačkou, jejímž prostřednictvím bude možné na

internetové adrese www.tractodak.com sledovat postup cesty. Traktor potáhne malý obytný přívěs, v němž si jeho řidič bude moci vařit a přespávat.