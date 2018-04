Trajektem na jihovýchod

17:11 , aktualizováno 17:11

Je na čase se přemístit do teplejších krajů. Zvažuji mezi letadlem a trajektem. Letadlem bych se přemístil rychle, ale zase bych nic neviděl z celé jihovýchodní oblasti Aljašky. A tak volba padá na sice dražší (letadlo: Anchorage - Seattle,WA jedna cesta $220), ale zajímavější plavbu trajektem. Ta mě vychází ze Sewardu do Bellinghamu, WA na 374 dolarů, a to bez kajuty a jídla. Poslední trajekt odplouvá 22. září.