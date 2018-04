Tradiční bitva bude podesáté

"Tentokrát už nebudou hlavními hrdiny bitvy kouzelník Ulvan a král Argant, jejichž příběh loni skončil, ale nové postavy. Hlavní osobou bude loupeživý rytíř, který poté, co byl vyloučen pro nečestné chování z turnaje, obsadí opuštěný hrad, odkud vyjíždí drancovat okolní vesnice. Ty nakonec požádají krále o pomoc, takže proti loupežníkům vyrazí vojsko. Loupeživý rytíř ještě stihne unést krásnou princeznu, aby si vydíráním zajistil lepší pozici, nakonec mu to ale nebude moc platné. Ještě než jeho skupina prohraje, vyhlásí takzvaný boží soud, to znamená souboj na koni. Když i ten prohraje, nechá jej rytíř královského vojska upálit," popsal kostru příběhu organizátor bitvy Václav Janda, vedoucí skupiny historického šermu Kyrius.

Upozornil přitom, že z hodinového vystoupení šermířů zabere závěrečná velká bitva s pyrotechnickými i světelnými efekty minimálně patnáct minut. Podobně jako v předcházejících letech se do Libušína opět sjedou šermíři z celé republiky. Do těchto chvil se přihlásilo už téměř 140 šermířských skupin, to znamená kolem tisíce účastníků. "Libušínská bitva má několik primátů. Je v republice jediná, která se koná za sebou už desátým rokem a navíc na žádné jiné bitvě neuvidí diváci tolik šermířů pohromadě," tvrdí Janda. Důvodem je nejen fakt, že libušínská bitva už několik let zahajuje šermířskou sezonu, takže lidé jsou na ni natěšeni a rádi přijedou bojovat, ale i to, že spolu mohou vystupovat jak rytíři v brnění a na koních, tak šermíři v drátěných košilích, lučištníci či takzvaní hadráři.

Bitva, zaměřená na vyprávění smyšleného příběhu totiž nekopíruje některé přesně ohraničené období, v němž je nutné dodržovat styl boje či oblečení. Jubilejní ročník bitvy nenabídne návštěvníkům pouze hodinovou řež, která začne tradičně v 15 hodin, ale i doprovodný program. Už v 11 hodin se otevřou brány historického tržiště, v poledne pak mohou diváci sledovat ukázky šermu a soubojů, rytířský turnaj na koních, výstavu palných zbraní či vystoupení kejklířů. "Nechci, aby lidé chodili pouze na bitvu, ale aby viděli ze života historických šermířských skupin i něco víc. Nejvíce se ale obávám toho, co udělá počasí. Doufám, že tradici, že na bitvě neprší, se podaří dodržet i letos," přeje si Janda.