Trabantem Tureckem: po 3950 km odpadnul tachometr

2742 km: Lidská termitiště

Probuzení je pro nás vždycky trochu překvapením, protože teprve za světla si uvědomujeme otevřenost tureckého prostoru téměř bez jediného stromu. Kroutíme hlavami nad neuvěřitelným starým opuštěným městem, na které jsme cestou narazili.

Hledíme do polorozpadlé klenby, z nedaleké vesnice se k nám nese bouřlivý zvuk místní svatby a my si představujeme krásnou dívku, která se nakláněla skrz těchto několik odrolených kamenů starého okna. To jsou poklady naší výpravy… utajené průvodci, neznačené na mapách a cestách. Záhy již kráčíme po přesném opaku.



Van Kalesi, impozantní zřícenina trčící k obloze nad městem a jezerem Van



Po pískovcovém kolosu táhnoucím se přes několik údolí a kopců, v němž jako v termitišti po staletí žilo tisíce lidí… pečlivě hloubené chodbičky, obýváky s výhledy, kuchyňky s poličkami jsou nejzajímavější hlavně tím, že v některých místech stále přechází v obydlené části, v domy zapuštěné do skal, v nichž žijí normální Turci… s normálními mobily, normálními auty a normálními košilemi.