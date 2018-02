Trabantem tam a zase zpátky. Žlutý cirkus startuje na poslední cestu

Osm lidí, 25 tisíc kilometrů, dva trabanty, jeden maluch a jedna Jawa 250. Start expedice Trabantem tam a zase zpátky probíhá právě dnes mezi 13. a 15. hodinou u pražského Rudolfina.

Původně měla expedice startovat z Bangkoku, ale v Thajsku a Barmě došlo během posledních dvou let ke zpřísnění podmínek a za pobyt a poplatky za vjezd aut do obou zemí by výprava zaplatila za 14 dnů téměř čtvrt milionu. Celý cirkus proto bude startovat z jižní Indie.

„Odtud chceme jet do Nepálu, Pákistánu, Číny, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a pak Uzbekistánu, který bude nejvýchodnějším místem naší cesty a který bude vlastně bodem, kde objedeme svět,“ říká Dan Přibáň.

Poté bude expedice pokračovat ve stopách první výpravy přes Kazachstán, Rusko a Ukrajinu do Prahy. Závěrečný konec cesty je pak naplánovaný v duchu celé výpravy, která si získala srdce nejen milovníků dvoutaktních bakelitových vozítek NDR.

„Máme takový sen, že až za Užhorodem vjedeme na Slovensko, začneme vytvářet velkou trabantí kolonu a někde u Devíti křížů ucpeme dálnici,“ těší se Přibáň.

U trabantího týmu není nikdy nic jasné úplně dopředu a vždy se může stát cokoliv, ale kromě odjezdu má Dan Přibáň jasno: poslední cesta trabantího cirkusu se uskuteční bez něžného pohlaví. „Po minulé cestě jsme si řekli, že tentokrát to uděláme jednoduše a pojedeme bez ženských, bez postižených a bez Poláků,“ říká Dan Přibáň. „Ženu s sebou mít nebudeme, ale protože s námi nakonec jede Radek, máme sebou postiženého Poláka“.

Na cestu tedy vyjedou: náčelník všeho Daň Přibáň, hasič a spolehlivý dříč Jan Setvín, blogger a rozhlasový reportér Lukáš Ven, kytarista a dávič Marek Duranský, kokot drevený plechom pobitý Marek Slobodník, téměř nezvěstný Radoslaw Jona, kameraman a vždy seriózní vědec Vojtěch Duchoslav a mechanik a základní kámen Zdeněk Krátký.

Těsně před startem od Rudolfina to v garáži v Nové Vsi pod Pleší vypadalo s auty všelijak, jen ne nablýskaně. Stihnou se všechny nutné práce před startem, aby jawa, oba trabanty a maluch byly pojízdné? „Do Prahy dojedou a pak se to dodělá,“ směje se Přibáň dva dny před zahájením expedice v Praze.