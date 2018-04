Trabantem do Austrálie. Oblíbená parta znovu v akci

Dva trabanti, polský Fiat zvaný maluch, Jawa 250 a Čezeta 175. Tak vypadá složení nejnovější expedice pod vedením zkušeného cestovatele Dana Přibáně.

Za červenou plackou

Devítičlenný tým Dana Přibáně míří na další kontinent. Po cestě po Hedvábné stezce, Africe a Jižní Americe je na řadě Austrálie. „Původně jsme chtěli jet jenom tam, ale nakonec jsme k tomu přidali i Tichomoří a jihovýchodní Asii“, říká dobrodruh Přibáň. Expedice vyráží z australského Perthu napříč Austrálií, a pak zamíří přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii, Thajsko, Laos a Kambodžu. Cílovým místem je pak Bangkok.

Celá cesta by měla podle předběžných odhadů měřit 20 tisíc kilometrů a členové výpravy by jí rádi zvládli za čtyři měsíce. Tichomoří je z hlediska atraktivnosti podle Přibáně tak trochu sázka na jistotu, nejvíce se ale přesto těší právě na Austrálii. „Na první pohled vypadá jako červená placka, ze které občas vykoukne klokan nebo žlutá cedule, ale už dopředu tuším, že bude neskutečně krásná a zajímavá“.

Parta plná „bláznů“

Z předchozí výpravy po Jižní Americe v týmu zůstal Dan Přibáň, kameraman Zdeněk Krátký, Marek Slobodník na Jawě a Radek Jona.

Novým členem se pak stali: Polák Marcin Obalek (postupně objíždí celý svět na traktoru), fotograf Vojtěch Duchoslav a Dominika Gawliczková, která na cestu vyráží na sníženém motocyklu Čezeta 175 (o její hrdinské cestě do Kyrgyzstánu si můžete přečíst ZDE).

A do týmu přibyli také dva vozíčkáři, adrenalinový nadšenec Jakub Koucký a Kristína Madajová, která na vozíčku dokázala stopem projet celou střední Ameriku. Pro ně je připravený speciálně upravený trabant.

„Na podobných cestách je důležitá psychická odolnost a oni jsou strašní drsoňi,“ říká Přibáň. „Mají hrozně tvrdý černý humor a musím říct, že jsem si je během příprav na cestu opravdu oblíbil. I přes jejich handicap věřím tomu, že cestu budou zvládat bez problémů“.

Trabanti, se kterými expedice vyráží, pořídil kolektiv kolem Dana Přibáně už v roce 2007. „Původně byli v bezvadném stavu, teď už jsou to ale chudáci domlácení.“ Všechny automobily v podstatě odpovídají sériové výrobě, jediné, co prošlo změnou, je rozmístění sedaček kvůli získání většího prostoru.

Polský Fiat prošel po předešlé jihoamerické expedici kompletní renovací, jeho současný stav ale odpovídá původním technickým plánům. Nejvíce úprav se dočkal trabant pro vozíčkáře. Kvůli jejich handicapu se na něm vyrobilo ruční řízení. „Jde o originální spojení německé poloautomatické spojky Hycomat a ručního mechanického řízení,“ říká Přibáň.

Pokud celá expedice dopadne dobře, hodlá parta kolem trabantů uzavřít své cestování cestou z Bangkoku až do Prahy. „Uvažovali jsme i o Antarktidě, ale ta je hodně náročná, ať už finančně nebo získáním povolení. Cesta do Prahy by měla celou tu naší srandu uzavřít. A jestli to auta vydrží, tak pak půjdou do muzea,“ směje se Přibáň.

Slavnostní zahájení celé expedice se uskuteční tuto sobotu ve 12 hodin v Praze na Náplavce u přístaviště parníku u Palackého náměstí. Kolem půl druhé se pak členové týmu vydají na jízdu do Nové Vsi pod Pleší, kde s nimi můžete strávit příjemné chvíle v místní sokolovně. 17. února pak expedice nakládá auta a motocykly do kontejneru a ke konci března by pak celá akce měla propuknout naplno.