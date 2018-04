Toxické výpary v letadlech ohrožují posádky i cestující, tvrdí vědci

Vysoká nemocnost

Průzkumu se zúčastnilo 789 členů palubního personálu různých britských aerolinek. Zjistilo se, že každý sedmý zaměstnanec byl v uplynulém roce více než měsíc na nemocenské.

Průměrný věk zkoumané skupiny byl zhruba 40 let, přesto byla u každého 23. zaměstnance diagnostikována rakovina. Podle údajů Výzkumného centra pro rakovinu sice onemocní touto zákeřnou chorobou během života zhruba jeden ze 34 Britů, u věkové kategorie pod 44 let je to však pouze jeden ze 200.

U každého dvacátého zaměstnance ze zkoumané skupiny byl zjištěný chronický únavový syndrom (CFS), toto vleklé a nepříjemné onemocnění přitom v Británii připadá běžně na jednoho obyvatele z 1 000.

Dvacet procent zkoumaných zaměstnanců také trpí depresemi, podle Ústavu pro duševní zdraví se přitom deprese vyskytují mezi 8-12 procenty britské populace.

Průzkum, jehož výsledky zveřejnil deník The Daily Telegraph a o kterém informoval před pár dny i americký zpravodajský server CNN, rovněž odhalil velké množství potratů, nadprůměrný výskyt onemocnění štítné žlázy, zápalu plic a bronchitidy, vysokého krevního tlaku i syndromu dráždivého střeva.

Nebezpečné jedy

Vědci tvrdí, že abnormální nemocnost palubního personálu způsobují toxické výpary z motoru, které kontaminují vzduch v letecké kabině. Zároveň upozorňují, že to má vážný dopad i na bezpečnost cestujících a zdraví pravidelných pasažérů.

Podle badatelů se jedovaté látky dostávají do letecké kabiny z motoru, konkrétně kompresoru. Odtud se odebírá část vzduchu, která se následně ochlazuje v klimatizačních jednotkách a poté mísí s recirkulovaným vzduchem, procházejícím skrz speciální filtry, zachycujícími viry a bakterie. Tyto filtry však nejsou schopny odstranit plyny ani toxické výpary z motoru. Pak stačí, aby někde nastal nepatrný únik leteckého oleje nebo hydraulické kapaliny, a toxické látky mohou vzduch kontaminovat.

Začíná další vyšetřování

Sue Dale, bývalá letuška, která průzkum ve spolupráci s Asociací stevardů a stevardek britských aerolinií pomáhala organizovat, prohlásila, že výsledky jen prokazují nezbytnost dalšího oficiálního šetření.

Už na počátku tohoto roku přitom tajní vyšetřovatelé hlásili, že na palubách několika letadel objevili abnormální množství toxických látek. Ze 31 vzorků odebraných v kabinách letadel jich 28 obsahovalo velké množství chemikálie Tricresyl phosphate (Trikresyl ester kyseliny fosforečné, TCP). Tato látka se používá hlavně při výrobě plastů, zvyšuje nehořlavost některých materiálů a přidává se i do leteckého oleje. TCP může způsobovat ospalost, dýchací potíže i neurologická onemocnění.

Mackenzie Ross, klinický neuropsycholog z prestižní britské univerzity University College London, odhaduje, že kontaminovaný vzduch v kabině může mít ročně nepříznivý dopad až na 200 tisíc cestujících. The Daily Telegraph monitoroval už loni v únoru stovky případů kontaminovaného vzduchu, nahlášených britskými piloty.

Zprávy o poškození zdraví kontaminovaným vzduchem vedou k nárůstu počtu žalob o odškodné jak ze strany cestujících, tak zaměstnanců aerolinek. Nedávno vzbudil pozornost případ 40leté Terry Wiliamsové, letušky American Airlines, která zažalovala firmu Boeing kvůli onemocnění, způsobené podle ní toxickými výpary.

Mluvčí Úřadu pro civilní letectví informoval, že vyšetřování nadále pokračuje, ale že jasný důkaz, že by vzduch v kabině poškozoval zdraví, prý zatím chybí. Mluvčí největší britské letecké společnosti British Airways uvedl, že aerolinky se budou řídit závěry a doporučením Úřadu pro civilní letectví a Ministerstva dopravy.

Prvním letadlem v moderní letecké historii, který bude pro leteckou kabinu využívat separátní zdroj vzduchu zcela nezávislý na motoru, bude Boeing Dreamliner 787. Jeho uvedení do provozu se však z různých technických důvodů neustále protahuje. Nyní to vypadá, že by měl začít létat v příštím roce.