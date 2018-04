Toulovcovy maštale a americké kaňony v Pivnici

Může se hodit Mapa do kapsy

Popisovanými lokalitami vás bezpečně provede turistická mapa Vysokomýtsko a Skutečsko, kterou vydal KČT (měřítko 1 : 50 000). Rokoková šlehačka

Pokud vám zbývá čas a zatoužíte se po 'orgiích' výtvarných kousků matky Přírody pokochat kumštem lidských rukou, vydejte se dále po červené značce do Nových Hradů. Nalezneme tu perlu rokoka – zámek, který stavěl Jan Antonín Harbuval-Chamaré podle plánů Josefa Jägera. Zámek, který byl dokončen roku 1777, bývá často nazýván jako české Versailles. Zámek je otevřen celoročně od 9 do 16 hod. kromě pondělí, mimo sezónu však po předchozí domluvě.