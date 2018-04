Toulava: Nový region v srdci Čech, kde se budete chtít toulat

Od Sedlčanska po Bechyňsko, od Mladovožicka po Milevsko a kolem Tábora se rozkládá nejmladší turistický region České republiky. Toulava vznikla oficiálně teprve v loňském roce, v hlavách místních nadšenců však myšlenka dozrávala už tři roky.

A kde se vzala? Od samotných návštěvníků regionu, kteří dávno předtím okolí nazývali Malá Šumava. Ačkoliv je to region různorodý, spojující okrajové části Jihočeského a Středočeského kraje, svému jménu rozhodně dostojí. Chuť vydat se za toulkami člověka přepadne, jen projede kolem uvítací cedule. Co tedy Toulava nabízí?

Do přírody

Kopce vlnící se až za obzor, barevné lány, hluboké lesy. Na Toulavě naleznete to nejtypičtější, čím se vyznačuje česká krajina. Také zde ale potkáte zajímavosti, které byste v Česku nečekali. Krajina kolem Sedlce-Prčice, které se říká Český Merán podle italského města Merano, je totiž proslavená množstvím menhirů, tedy kamenů svisle zasazených do země bez zřejmého opracování.

Na západním svahu Javorové hory potkáte například Chlístovské menhiry, tedy tři bloky tvořící půlkruh o průměru osm metrů. Nedaleko se dále nachází jeden z nejzajímavějších českých dolmenů, tedy megalitická stavba z kamenných bloků.

Pokud holdujete tajemným podzemním komplexům, vydejte se do obce Chýnov. Nedaleko se nachází Chýnovská jeskyně, objevená roku 1863 při pracích v lomu. O pět let později byla jako první jeskyně na našem území zpřístupněna veřejnosti a dodnes si mohou turisté prohlédnout asi 220 metrů chodeb. Krápníky tu však nečekejte, o působivou výzdobu se starají barevné horniny, které na stěnách vytváří krásné obrazce ve tvaru takzvaných ok.

Za selským barokem

Mezi Soběslaví, Veselím nad Lužnicí a Bechyní se ukrývá oblast Blat, obydlená už od pozdního středověku, kdy ji Rožmberkové nechali odvodnit. Tím vznikl úrodný kus půdy, díky němuž místní zemědělci prosperovali a dali tak vzniknout svérázným vesnicím a bohatě zdobeným krojům.

Blatská oblast se dočkala své největší slávy v 19. století, kdy vznikla většina domků vystavěná do podoby takzvaného selského baroka. Štíty statků a brány do stavení jsou zdobené ve stylu přežívající barokní a klasicistní městské architektury smíšené s venkovskými vzory. Nejkrásnější výzdobu naleznete v obcích Borkovice, Mažice, Komárov, Klečaty a dalších.

Selské baroko potkáte kolem Veselí nad Lužnicí na každém kroku

Také obec Záluží se pyšní barokně laděnými stavbami s typickou selskou světničkou i černou kuchyní. Navštívit tu navíc můžete Blatské muzeum s expozicí loutek, které je umístěno v bývalé kovárně. Tu se po dlouhé rekonstrukci podařilo obnovit a kromě dřevěných postaviček a betlémů si zde můžete prohlédnout, jak místní tradiční architektura vypadá uvnitř.



Za sportem i odpočinkem

Toulava je přímo protkaná naučnými stezkami, po nichž se můžete vydat pěšky i na kole. Poznáte tak třeba jedinečnou oblast Borkovických Blat s rašeliništi či Chýnov, kde se přiučíte něco o lučních květinách i životě mravence a včely. Kolem hradu Šelmberk zase narazíte na mlýn, projdete se po břehu říčky Blanice a dozvíte se, jak vypadá poštolka, mihule i velevrub.

Chýnovská jeskyně zaujme návštěvníky svým zajímavým zbarvením

Pokud jste milovníky tajemna a záhad, projeďte se po stezce na Onen Svět. Začíná na vrchu Semenec u Týna nad Vltavou, kde kdysi bývalo městské popraviště, a končí ve vísce Onen Svět u Kovářova. Cestou narazíte na místa opředená pověstmi a možná se budete i trochu bát, každopádně si výlet užijete do sytosti. Se svými 66 kilometry a 31 zastaveními se totiž stezka stala zatím nejdelší v Česku.

Borkovickými blaty prochází naučná Blatská stezka

Pokud vás toulání Toulavou unavilo a toužíte po pořádné dávce relaxace, vydejte se do lázní Bechyně, kde se postarají o vaše vyčerpané tělo ti nejpovolanější. Bechyňská lázeňská léčba je totiž zaměřená na pohybové ústrojí a k jednotlivým procedurám využívá především slatinu z místních blat.

O její léčivé síle věděli naši předkové už před 400 lety, a tak tu první lázně vznikly v první polovině 18. století. Užít si můžete také wellness procedury, jako jsou různé typy peelingů, čokoládová, medová i relaxační masáž. Odpočinout si v Bechyni můžete i aktivně při návštěvě místního zámku s expozicí o životě Petra Voka, gotického františkánského kláštera či při jízdě Elinkou, nejstarší meziměstskou elektrickou dráhou ve střední Evropě.