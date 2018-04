Sedm tipů na NEJ vodu na Slovensku. Nejlepší koupání, lázně i sjezdy řek

1. Liptovská Mara a okolí

Vodní nádrži nacházející se v kotlině uzavřené nádhernými hřebeny Západních a Nízkých Tater se také říká Liptovské moře. Mara je čtvrtou největší vodní plochou Slovenska a díky značné hloubce (až 42 metrů) jí patří dokonce prvenství co do objemu zadržené vody.

Léto na Slovensku Přehled reportáží z nejzajímavějších míst a tipy na výlety i dovolenou najdete ve speciální příloze Léto na Slovensku

První je zřejmě také co do návštěvnického využití, k čemuž přispívá jak výhodná poloha na dohled od atraktivních turistických oblastí, tak dva velké volnočasové komplexy v těsném sousedství.

Pro koupání v přehradě se lépe hodí členitý severní břeh (jižní lemuje dálnice). Pěkná pláž se zázemím včetně půjčovny loděk se nachází u obce Liptovský Trnovec, kde je také camping a řada penzionů. Podobné poměry panují v nedaleké Liptovské Sielnici. Za dobrého počasí je pobyt na břehu Mary s panoramatem Tater v pozadí k nezapomenutí, při plánování pobytu ale počítejte s tím, že voda bývá poměrně chladná. Nadmořská výška 565 metrů přece jen dělá své.

Na rozdíl od vod Liptovské Mary se docela jistě důkladně vyhřejete ve dvou velkých termálních resortech v blízkém okolí. Aquapark Tatralandia, ležící přímo na břehu vodní nádrže, se prezentuje jako největší zařízení svého druhu na Slovensku.

Termální resort Tatralandia se nachází u břehů Liptovské Mary. Západ slunce na Liptovské Maře

Vedle koupání ve 14 bazénech (některé mají i slanou vodu, teplota až 38 stupňů) si tu můžete užít sauny, tobogány a mnoho dalších hravých atrakcí. Součástí resortu jsou apartmány a restaurace. Na podobném principu funguje druhý velký termální komplex s názvem Gino Paradise Bešeňová, nacházející se pár kilometrů pod hrází Liptovské Mary, na břehu vyrovnávací vodní nádrže Bešeňová. Také jeho bazény jsou napájené geotermální vodou a poskytují dobré útočiště při špatném počasí.

Poloha: Žilinský kraj, západně od Liptovského Mikuláše

Doba návštěvy: dva dny

2. Zemplínska šírava

Hladina Zemplínské šíravy, rozlehlé vodní plochy v málo frekventované oblasti Východoslovenské nížiny, zrcadlí svahy blízkého pohoří Vihorlat stejně jako problémy tohoto hospodářsky zaostalého regionu. Kdysi velmi oblíbená rekreační oblast se od 90. let 20. století potýkala s úbytkem návštěvníků i postupnou devastací rekreačních zařízení, nyní je snad již z nejhoršího pryč. Přesto radíme, při pobytu na Zemplíně dobře vybírejte.

Na březích Zemplínské šíravy se stále najde řada „divokých“ pláží.

Nepopiratelnou výhodou Šíravy je teplota vody (v letní sezóně stabilně kolem 25 °C). O tom si jiné slovenské přehrady mohou nechat leda tak zdát. Nahrává tomu malá hloubka nádrže (v průměru jen 3,5 metru), nízká nadmořská výška (116 m) a poloha v jedné z nejteplejších oblastí Slovenska. Nejlépe vybavené rekreační prostory najdete na severním břehu, přímo na úpatí Vihorlatu, především u obce Kaluža. Zde byl v roce 2014, snad jako vlaštovka návratu lepších časů, dokonce otevřen první termální komplex. Mimo obvyklý soubor „vodních hrátek“ návštěvníky potěší i nízké vstupné, které je ve srovnání s podobnými resorty na Slovensku zhruba poloviční. V místě je i camping a několik slušných hotelů.

Návštěvu Zemplínské šíravy budete nejspíš chtít spojit s alespoň nahlédnutím do pohoří Vihorlat. To vertikálně převyšuje hladinu Šíravy téměř o kilometr a ačkoli jeho část tvoří vojenský prostor, území je již několik let přístupné i bez speciálního povolení (pokud armáda zrovna necvičí). Oblíbeným výletním cílem je nádherné jezero Morské oko, vzniklé sesuvem půdy a položené v lůně nekonečných lesů. Od jezera to není daleko na výtečný vyhlídkový vrchol Sninský kameň s nadmořskou výškou 1 006 m.

Poloha: Prešovský kraj, východně od Michalovců

Doba návštěvy: dva až tři dny

3. Patince

Obec Patince nedaleko Komárna nese jeden nepopiratelný primát, jde o nejjižněji ležící sídlo na Slovensku. Také jde o jednu z nejoblíbenějších turistických destinací na jižním Slovensku, a to díky termálnímu areálu ležícímu severně od obce.

Pohled na termální komplex u Patinců

Chátrající komplex v Patincích byl před deseti lety zrekonstruován a nyní může soutěžit s jinými termálními areály na Slovensku – byť se zde nechlubí extravagantní architekturou ani třeba exotickými typy masáží. Šestice venkovních bazénů ale relaxaci poslouží dobře, děti jistě vezmou zavděk systémem tří skluzavek zvaným Tobogánový svet. Teplota vody je většinou kolem 30 °C, najdete tu ale i chladnější sportovní bazén, kde se dá dobře zaplavat.

Asi dva kilometry od středu obce najdete tzv. Wellness Marinu, přístaviště jachet i menších lodí. Odtud lze zorganizovat vyhlídkovou plavbu po Dunaji, který zde již má charakter mohutného veletoku. Lodě jezdí běžně do Komárna, někdy i do maďarské Ostřihomi (Esztergom).

Poloha: Nitriansky kraj,na hranici s Maďarskem

Doba návštěvy: jeden den

4. AquaCity Poprad

Relaxační a sportovní areál AquaCity v Popradě sice na první pohled nijak zásadně nevyčnívá z řady podobných zařízení, přesto jej v přehledu slovenských vodních radovánek nemůžeme vynechat. Klíčem je výhodná poloha přímo pod Vysokými Tatrami, ve snadném dosahu Slovenského ráje a Nízkých Tater.

AquaCity Poprad se souborem tobogánů zvaným Mayská pyramida

AquaCity najdete kousek od centra Popradu. I když byste přijeli vlakem, tak tam dorazíte z popradského nádraží po svých za slabých 20 minut. Cestu do AquaCity každoročně absolvují nejen rodiny s dětmi, ale i znavení vysokohorští turisté či horolezci poté, co se nabažili tatranských štítů či kaňonů Slovenského ráje a chtějí si trochu dát tělo do pořádku.

K tomu vám v AquaCity poslouží vnitřní i venkovní bazény napájené termální vodou z hloubky asi 1 300 metrů, četné skluzavky (té největší, s délkou 71 metrů, říkají Černá diera), wellnes zóna se saunami a solárii a řada dalších atrakcí. V komplexu se nachází také hřiště na plážový fotbal a volejbal a dokonce i kryocentrum. V areálu lze i přenocovat v hotelu. Musíte však počítat s tím, že provozovatel si hrátky v AquaCity od návštěvníků nechá řádně zaplatit. Celodenní vstupné přijde na 22 eur, děti mají jen malé slevy.

Poloha: Prešovský kraj, v centru Popradu

Doba návštěvy: jeden den

5. Rajecké Teplice

Pár kilometrů od Žiliny, snadno dostupné z Česka, leží Rajecké Teplice s velkým lázeňským a termálním komplexem. Najdete tu jak návštěvníky, kteří sem přijeli upevnit si pošramocené zdraví (v lázních se léčí hlavně nemoci pohybového ústrojí), tak mnoho turistů i běžných dovolenkářů. Ty sem přivádí atraktivní prostředí a blízkost vyhlášených horských oblastí. Rajecké Teplice totiž leží v kotlině sevřené horskými hřebeny Malé Fatry a Strážovských vrchů.

Rajecké Teplice, tzv. vnější vodní svět.

Rajecké Teplice mají dlouhou lázeňskou tradici, využití pramenů se datuje nejméně od 14. století a první „kúpelný dom“ tu nechali postavit tehdejší vlastníci území, rod Thurzů, v roce 1610. Od té doby se střídala období prosperity i úpadku, podoba „historické“ části lázní pochází z 30. let 20. století. Moderní rekonstrukce pak přišla v 90. letech, kdy areál získal současný vzhled. Lázeňský komplex Aphrodite je laděn do antického stylu, voda v bazénech má teplotu 26 až 38 stupňů Celsia.

Centrum Rajeckých Teplic je dnes pěkně upravené, můžete se tu projít dvěma parky. Komu by to bylo málo, tak zalesněný svah nad levým břehem Rajčianky je protkán sítí trochu náročnějších vycházkových tras, které šplhají až na vrchol Skalky (778 m).

Poloha: Žilinský kraj, jižně od Žiliny

Doba návštěvy: jeden až dva dny

6. Senec – Slnečné jazerá

Tohle není žádný vesnický rybník. Rekreační areál Slnečné jazerá na okraji západoslovenského města Senec sestává z pěti původně samostatných vodních ploch o celkové ploše 100 hektarů a táhne se po délce 2 200 metrů. Jde o umělá jezera, vzniklá při těžbě štěrku v polovině 19. století. K rekreačním účelům se používají od roku 1919.

Slnečné jazerá leží v ploché, bezlesé krajině Podunajské nížiny, na rozdíl od termálních a koupacích komplexů severního Slovenska krajina postrádá horizonty. Je to místo, kam se vydáte třeba s dětmi, abyste si vedle koupání v dokonale vyhřáté vodě užili lodičky či šlapadla, zahráli plážový volejbal nebo vodní fotbal či zařádili na tobogánech.

Pokud by se vám tu zalíbilo, tak v areálu je k dispozici camping, ubytování v chatkách či v hotelu. A když by náhodou přišlo špatné počasí (což je v této mimořádně teplé a slunečné oblasti v létě dost nepravděpodobné), tak je v severní části areálu k dispozici krytý akvapark.

Na Slnečných jazerách se vybírá lidové vstupné, celodenní lístek přijde jen na 2 eura. Počítejte ale s tím, že blízkost Bratislavy (jen 30 kilometrů a snadné spojení vlakem) dělá své. Zejména o víkendech tu bývá za pěkného počasí pěkně zalidněno.

Poloha: Bratislavský kraj, východně od Bratislavy

Doba návštěvy: dva až tři dny

7. Hornád

Tohle je trochu jiná voda: dravá, divoká, peřejnatá. Alespoň o horní části Hornádu, významném východoslovenském toku, tyto atributy platí na sto procent. Pokud si chcete na Slovensku sjet kus pěkné řeky, jejíž břehy rámují krásná panoramata, tak Hornád by měl být vaší první volbou.

Splouvání Hornádu obvykle začíná v obci Hrabušice na okraji Slovenského ráje a většina vodáků plavbu ukončuje na Čingově, o 12 kilometrů dále po toku. Tento krátký úsek je zároveň nejkrásnější na celé řece, Hornád tu totiž vytváří divoké, kaňonovité údolí lemované kolmými skalními stěnami, tzv. Prielom Hornádu.

Tzv. Hrdlo Hornádu na začátku splouvaného úseku Prielomu Hornádu

Splutí kaňonu, ohodnocené stupněm WW II, ovšem vyžaduje předchozí vodáckou zkušenost. Řeka tu teče rychle, s četnými bočním proudy, které vás budou „tahat“ na skály, v dlouhém úseku není možné vystoupit. Určitě si na hladině užijete povzbuzování od pěších turistů, řeku totiž v tomto nejatraktivnějším úseku lemuje i zajištěná pěší stezka.

Za Čingovem (tábořiště) se Hornád zklidňuje, z lesnatého kaňonu vytéká do otevřené krajiny, stále to ale není nudná řeka. To platí až do Margecan, kde se přirozenému toku Hornádu staví do cesty Ružínská přehrada. Pokud byste se po vodě chtěli dostat až sem, počítejte na cestu z Hrabušic se třemi dny.

Splouvání úseku Hrabušice–Čingov je regulováno Správou NP Slovenský ráj. Povolení, které je možné si předem vyřídit na internetu, stojí 10 eur na osobu, denní počet lodí je omezen a povoleny jsou maximálně dvoumístné lodě (ne rafty). Podmínkou je také dostatečný vodní stav na vodočtu v Hrabušicích.

Poloha: Košický kraj, mezi Popradem a Košicemi

Doba splutí: jeden až tři dny.