Tonnerhütte, alpská oáza

To, co vás čeká tady,určitě k zahození není, a v Krkonoších to pořád ještě nenajdete. Mühlen a zejména pak blízká Tonnerhütte,horská chalupa ve výšce naší Sněžky, jsou pravou alpskou oázou - rájem klidu, pohody a vysokohorských vycházek, navíc s bezvadným programem pro děti i dospělé. Přitom je to něco úplně jiného než proslavená rakouská střediska Zellam See, Kitzbühel či Innsbruck, kde denně procházejí tisíce turistů a hlavní trasy často připomínají Václavské náměstí v Praze. Majitelé Tonnerhütte jsou připraveni dobře posloužit těm, kteří se nepřijeli ukazovat s novou sportovní výbavou a nezapůsobí na ně,zda máte luxusní auto. Jsou tu pro ty, kteří se rozhodli zaplatit za to, že si mohou aktivně odpočinout v lůně přírody,daleko od civilizace a ruchu moderního světa. A k tomu tak trochu přičichnout, jaké to asi bývávalo v horách za starých časů. Ohromným zážitkem je Tonnerhütte zejména pro děti. To, co tu zažijí, lze srovnat s malým horským skautským táborem tak trochu pod kontrolou rodičů. Mohou, budou-li chtít, chodit na noční výpravy za pokladem, spát v seníku, brzy ráno pomáhat uklízet chlév, jako honáci svolávat krávy, krmit koně, kozy a králíky, nebo asistovat při dojení. Tou největší atrakcí na Tonnerhütte jsou ovšem koně »haflingři«. Jsou tu pro vás i pro vaše děti. Kdo na nich neumí a chce se naučit, naučí ho zkušení trenéři. Kdo to umí trochu, může jezdit po cestách s průvodcem. A kdo je pokročilý a troufne si, toho čekají i celodenní vyjížďky po horských pláních ve dvoutisícové výšce. Kdo nechce dělat nic,jen tak ležet a koukat do mraků, není odkázán pouze na peřiny alpských pastvin, ale může využít krásného přírodního bazénu uprostřed lesa, který je napájen vodou vyhřívanou slunečními kolektory. Čím Tonnerhütte okouzlí, je spojení únosné míry komfortu s velmi přírodním, sportovním a přitom teplým rodinným prostředím. Když jste unaveni dlouhou túrou od jezera Wildsee, čeká vás sauna, a pak večeře ve staré dřevěné chalupě u rozpálené pece. Pozdravit vás příjde a obslouží sám pan majitel Reinhard Ferner,jeho žena Ludmila a dcera Katherina. V koutě hraje starý harmonikář štýrské horalské písně a za chvíli příjde určitě i ošlehaný Reinhardův bratr Rupert, který má na starosti chov koní. A když pak Reinhard nabídne »šnaps« nebo lahvinku štýrského ryzlinku ze svého sklípku, nebude vám už scházet vůbec nic. Na Tonnerhütte je ovšem příjemně nejenom na jaře, v létě, či začátkem podzimu. Dá se tu prožít i krásná zimní dovolená. Hned od chalupy vede vzhůru téměř kilometrový vlek. Čtyři sjezdové tratě v délce 1 až 1,6 kilometru, od nejlehčí modré až po »závodní« středně těžkou, jsou upravovány ratrakem. Žádné fronty nehrozí a sníh v této nadmořské výšce je takřka stoprocentně zaručen ve spodní části jsou i sněžná děla.