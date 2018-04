Tolik kostelů může zmizet jen ve válce, zděsil se Charles nad památkami v Česku

Památky jako zajatci Hrad si není podobný Regotizace (přizpůsobení gotickému stylu) nejnavštěvovanějšího hradu Karlštejn vyvolávala diskuse už v 19. století. Podoba "nového" hradu se od té původní značně liší. Pseudogotika však byla na přelomu 19. a 20. století v módě, a tak se jí musel podřídit i Karlštejn. Na druhou stranu – nebýt rekonstrukce, turisté by možná dnes navštěvovali zříceninu, která by se podobala nedalekým troskám hradu Žebrák. Agresivní a necitlivá rekonstrukce Oprava Národního divadla v osmdesátých letech minulého století byla podle odborníků průšvih. Na omluvu tehdejším architektům je však nutné uvést, že byli vystaveni velkému tlaku komunistických pohlavárů, kteří si chtěli udělat z opravy kapličky symbol "vzorné" péče

totalitního režimu o kulturu i památky. Oprava divadla proto musela být dokončena stůj co stůj v termínech, které stanovila komunistická strana. Dobrý úmysl, špatný výsledek Tak se dá charakterizovat necitlivá úprava interiérů brněnského architektonického skvostu, vily Tugendhat, která je zapsána i v seznamu světově chráněných památek UNESCO. Z vily zmizely například autentické prvky z koupelen či kuchyně. O to obtížnější bude podle architekta Zdeňka Lukeše nynější rekonstrukce. Sporná oprava Karlova mostu Pražský magistrát zaplatí pokutu 3,25 milionu za chyby při rekonstrukci Karlova mostu. Prý se některé původní kameny zbytečně vyměňovaly za nové nebo stavebníci použili nevhodnou maltu, kameny špatně spárovali a použili příliš moderní postupy. Jihlavské divadlo: Neskutečná prasárna "Neskutečná prasárna," tak expresivně hodnotí odborníci v dobách totality naplánovanou rekonstrukci jihlavského divadla. Dobově unikátní scéna, kde vyrůstaly slavné hudební i herecké osobnosti, měla být nesmyslně rozdělena do dvou sálů, které zcela popíraly původní lodžiový charakter divadla. Dokončení rekonstrukce zabránil pád režimu. Výsledek dostavby je podle architektů rozumným kompromisem, byť už nešlo mnohým chybám zabránit. Pražské řádění Za příklad necitlivé rekonstrukce jsou považovány nedávné zásahy do středověkých, v baroku adaptovaných domů v Celetné a Kamzíkově ulici na hotel. Za nepovedenou je označována i rekonstrukce Domu U Hybernů, při níž byly bez vědomí památkářů vybourány fragmenty barokního kostela, které přežily i nepodařené adaptace totalitního režimu. Obnovu kasáren na náměstí Republiky (dnes obchodní centrum Palladium) hodnotí odborníci rozporně: vnitřek jako málo vídaný

kýč, vnější vzhled budovy získal naopak původní historický ráz. CO SE NAOPAK POVEDLO Telč Tamní náměstí je příkladem citlivé rekonstrukce. Bylo proto zapsáno do světově chráněných památek UNESCO. Praha Jako vzorové propojení historicky cenné památky s moderní architekturou jsou odborníky považovány Parní mlýny v Holešovicích, kde cihlová "anglická architektura" vyniká v kontrastu s prosklenými plochami. Ze stejného důvodu si architekti cení Sýpky při Šaldově ulici v Karlíně či Karlínského korza. Písek Nejstarší most ve střední Evropě (na snímku), byl v roce 2002 poničen povodní a s využitím původních kamenů citlivě opraven.