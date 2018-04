Počínaje příštím týdnem začnou dobrovolníci vybírat z vraních hnízd vejce, aby aspoň trochu zmírnili počet těchto ptáků, kterých je ve dvanáctimiliónovém Tokiu asi třicet tisíc.



Už loni tokijský guvernér Šintaró Išihara vyhlašoval válku vránám, ale s mizivým účinkem. Možná by bylo načase vzít vážně jeho žertem míněný návrh a začít vrány zapékat do koláčů jako suvenýr "made in Tokio".