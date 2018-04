Tohle se dá vidět jenom z vesmíru. Fantastické snímky ledovců

Erebus Ice Tongue, Antarktida

Erebus Ice Tongue (Ledový jazyk Erebus) vzniká relativně prudkým stékáním ledovce ze západního svahu hory Mount Erebus (3 794 m) do průlivu McMurdo v Antarktidě. Mount Erebus je aktivní sopka na Rossově ostrově, její zatím poslední aktivita byla zaznamenána v roce 2008.

Erebus Ice Tongue je úzká ledová deska pilkového tvaru dlouhá 11-12 km a vysoká zhruba 10 metrů. Zatímco všechny ledy v průlivu McMurdo během léta roztají, Erebus Ice Tongue zůstává a pluje volně na hladině. Roztřepení okrajů způsobují narážející vlny.

Data byla pořídilo japonské zařízení Aster (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) na palubě satelitu Terra. Snímek vznikl kombinací dat různých vlnových délek.

Ledovec Eugenie, Kanadské arktické ostrovy, ostrov Ellesmere

Na snímku je dobře vidět, že tok ledovců je podobný tokům vodním. Malé ledovce stékají údolími, podobně jako přítoky řek, do větších ledovců. Spodní část ledovce Eugenie se vznáší na hladině zálivu Dobbin.

Ledovec Grey, Patagonie

Ledovec Grey (Grey Glacier, Šedý ledovec) je jedním z mnoha splazů obřího kontinentálního ledovce Southern Patagonian Ice Field (španělsky Campo de Hielo Sur) v Andách na pomezí Chile a Argentiny. Ledovec Grey leží západně od Národního parku Torres del Paine a ústí do jezera Lago Grey. Je dlouhý 28 km a zabírá plochu 270 km2.

Navzdory svému jménu se ledovec Grey jeví jako světle modrý, led totiž absorbuje červenou část barevného spektra, a tudíž vyzařuje modře.

Snímek vyfotili kosmonauti z mezinárodní vesmírné stanice ISS v roce 2007. Při srovnání s daty z roku 1996 vědci zjistili, že ledovec se během 11 let výrazně zmenšil. Příčinou je oteplení v celé oblasti a menší srážky.

Ledovec Upsala, Argentina

Ledovec Upsala je dalším ze splazů ledovce Southern Patagonian Ice Field. Ústí do jezera Lake Argentino a se svojí rozlohou 777 km2 je třetím největším ledovcem v oblasti.

Fotografie byla pořízená z vesmírné stanice ISS v roce 2004. Srovnání se snímky a daty z předchozích let dokazují, že i tento patagonský ledovec rychle taje, v období od konce 60. do poloviny 90. let se zmenšil o 4 kilometry.

Ledovec nese jméno po švédské Univerzitě Uppsala, která v Patagonii sponzorovala první glaciologický výzkum.

Ledovce v západním Grónsku

Na snímku je zachyceno několik menších ledovců, které se rozlévají do údolí v západním Grónsku. Mimochodem, Grónsko, které je největším ostrovem na světě, pokrývá ledovec z celých 85 procent.

Kameny, které se do údolí nahrnuly během minulých ledovcových erozí, vytvořily u ústí jednotlivých splazů jezírka tyrkysové barvy.

Snímek byl pořízen letos v srpnu skenerem Advanced Land Imager (ALI) umístěným na satelitu NASA EO-1.

Ledovec Emmons, Mount Rainier, Washington, USA

Emmons Glacier pokrývá severovýchodní úbočí hory Mount Rainier v americkém státě Washington. Mt. Rainier (4 392 m), aktivní stratovulkán, je nejvyšším vrcholem pohoří Cascades.

Ačkoli poslední výbuch sopky byl zaznamenán v roce 1840, odborníci považují vulkán za nejnebezpečnější v zemi. Jedním z důvodů jsou i obavy z rozsáhlých záplav, které by v případě erupce následovaly jako důsledek okamžitého tání obrovské masy ledu. Ledovec Emmons se totiž rozkládá na ploše 11 km2.

Ledovec Helheim, Grónsko

Při tání ledovce se začne jeho špička zvedat a z ledové masy se začnou odlamovat kry, odborně se to nazývá "telení ledovců". Snímek, pořízený satelitem Terra v roce 2003, zachycuje tento proces u ledovce Helheim v Grónsku.

Srovnání se snímky z let 2001 a 2005 ukázalo, že ledovec rychle ubývá. Jen za minulé čtyři roky ustoupil okraj o 7,5 km a rychlost toku se zvýšila z 8 na 12 km za rok.

Bear Glacier, Aljaška, USA

Krásné barvy mnohých ledovcových jezer reprezentuje Bear Glacier (Medvědí ledovec) na Aljašce v Národním parku Kenai Fjords. Nádherný zelenomodrý odstín vody způsobují naplaveniny z údolí.

Na území národního parku se rozprostírá na ploše 483 km2 Harding Icefiled, jedna z největších ledových ploch v USA. Z ní vybíhá nejméně 38 ledovcových splazů, největší z nich je právě Bear Glacier.

Heiltskuk Ice Field, Britská Kolumbie, Kanada

Heiltskuk Ice Field (Ledové pole Heiltskuk) se rozprostírá na ploše 3 626 km na jižních svazích Pobřežních hor (Coast Mountains) v Britské Kolumbii. Na snímku z léta 2009 pořízeném z vesmírné stanice ISS je možné vidět svahy pokryté sněhem a několik ledovcových splazů. Jak tyto splazy stékají dolů, vytvářejí velká údolí ve tvaru U. Snímek zachycuje dva největší ledovce v oblasti, Silverthrone Glacier a Klinaklini Glacier, které se nahoře na snímku spojují.