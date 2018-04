Tohle musíte vidět. U vísky Chlébské právě kvetou desetitisíce bledulí

Neuvěřitelná podívaná

Jakmile se po zimě začne o slovo hlásit předjaří, stane se Chlébské, vesnička nedaleko městečka Nedvědice, položená na rozhraní krajů Jihomoravského a Vysočiny, epicentrem zájmu turistů. Jako by všichni toužili po dlouhé zimě přivítat probouzející se jarní přírodu.

Malebné, uzoučké údolí s chalupami posazenými do prudkých strání nedává zpočátku nic tušit. Moment překvapení si schovává na poslední chvíli. Hlavní vodítko představuje koryto Chlébského potoka. Až na kraji vesnice to přijde.

Nejdřív se objeví první trsy bledulí jarních, ozdobené krémovými lucernami. Metr za metrem jich přibývá, kam až oko dohlédne.

Vykukují zpod větvoví stromů i z podmáčených louček okolo bahnitých tůní, sestupují až na samý okraj bublající bystřiny, takže v takřka dvoukilometrovém úseku vytvářejí souvislý nepřerušený koberec. Kvetou jich tu desetitisíce...

Dolní okraj lokality, podívaná právě začíná.

Evropsky významná lokalita

Unikátní koncentrace bledulí přispěla k tomu, že už v roce 1953 bylo Údolí Chlébského potoka vyhlášeno přírodní rezervací. Výjimečný výskyt bledulí je vázán zejména na vzácné údolní olšové a jasanové luhy.

Před několika lety se pak rezervace i okolní lužní lesy dostaly i na seznam evropsky chráněných lokalit Natura 2000, chráněno je téměř 140 hektarů plochy.

Navzdory přísné ochraně je stále možné nejzajímavější partie lokality navštívit, protože tudy prochází značená stezka.

Zastávka střídá zastávku a spouště fotoaparátů bez oddechu cvakají. Pro četné návštěvníky se výprava za bledulemi "do Chlébského" stala takřka povinnou tradicí. Je však třeba vyrazit co nejdříve, protože tahle poutavá hra trvá pouze několik týdnů. Právě nyní dospěla do svého vrcholného stadia.

Údolí Chlébského potoka se těší zaslouženému zájmu návštěvníků – naštěstí převážně disciplinovaných.

Taje Svratecké hornatiny

Pokud se na to po zimě fyzicky cítíte, můžete dále pokračovat malebnou krajinou až do půvabného městečka Kunštátu, proslaveného pozoruhodným psím hřbitovem v areálu zdejšího zámeckého parku a známou Jeskyní Blanických rytířů.

Dalším vhodným cílem pro náročné se může stát Lomnice u Tišnova. Značené cesty k ní procházejí rozlehlým a liduprázdným lesním komplexem okolo Sykoře, nejvyššího vrcholu Svratecké hornatiny. Úlohy němých průvodců se tu zhostily tajuplné skalní útvary, u hájenky nad Synalovskými kopaninami se pak vaše kroky spojí s trasou recesistické Naučné stezky Járy Cimrmana.

