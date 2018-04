„Tohle se může stát jenom mně!“ Otřesné zážitky z létání

Ztracené kufry či několikahodinové zpoždění letadla zažil asi každý. Na letištích a ve vzduchu na nás ovšem čekají mnohem nepříjemnější zážitky, na jaké hodně dlouho nezapomenete. A také nejrůznější absurdity v podání letištního personálu či celníků, nad nimiž zůstává zdravý rozum stát. Udělali jsme anketu mezi zkušenými cestovateli a sesbírali následující příběhy. A další zajímavé historky nám můžete poslat vy - nejzajímavější zveřejníme a odměníme honorářem.

Let s mrtvolou

Z létání má spousta lidí strach, zvláště když zrovna spadne nějaké to letadlo. Proto v letadlech chybí třinácté řady a v pátek 13. se do letadel lidé nehrnou. A co teprve když s vámi letadlem letí rakev, jako se to stalo před časem v Nepálu. „Vraceli jsme se z treku a letěli jsme z Jomsomu do Pokhary, když tu vidíme, jak do našeho letadla nakládají rakev. Věděli jsme, o koho jde, neboť jeden Němec dostal na treku mrtvici. Přestože pro převoz rakví panují speciální pravidla, v Nepálu je všechno trochu jinak a letět s mrtvolou není úplně komfortní zážitek,“ vypráví cestovatel Jan Vlasák. Samozřejmě, nic se nakonec nestalo, šlo jen o špatný pocit.

Pilot by měl vzbuzovat důvěru, přece jen šortky a pantofle není úplně ideální outfit. Na Maledivách přistává hydroplán často ve vlnách rozbouřeného moře a turisté pak musí počkat, až si je přijede vyzvednout loď.

Pozvracený soused

O poznání hůře dopadl Jiří Habán při cestě z Dubaje do Prahy. Hned po odletu letadla totiž začala partička hokejistů na sedačkách kolem něj notně pít, přičemž skleničky od palubního personálu doplňovali ze svých zásob nakoupených na letišti. „Hned jsem tušil, že to špatně dopadne. A taky že jo. Asi po dvou hodinách bouřlivé pitky v oblacích se jeden z nich pozvracel. Bohužel seděl těsně vedle mě a byl to tak strašný smrad, že jsem raději zbytek cesty strávil ve stoje v kuchyňce. Na posledních dvacet minut jsem si ale musel jít sednout, takže jsem si to stejně užil,“ vypráví Habán.

Podobný zážitek měl i Pavel Průša, který zase při letu do Egypta seděl vedle opilé blondýny. „Byla notně pod parou, a když začaly turbulence, blábolila stále dokola jednu větu: Řekněte mu, ať to nedělá. Řekněte mu, ať to nedělá. Nakonec usnula, chrápala a ještě jí hlava padala na moje rameno. Hrozný let,“ vzpomíná Průša.

Tequila vylitá do záchodu

S alkoholem, byť úplně v jiné souvislosti, se pojí i další zážitek. Skupina přátel se před časem vracela z Mexika a na letišti si nakoupili prémiové a tudíž značně drahé láhve tequily. Nechali si je zapečetit s účtenkou a razítkem a nastoupili na cestu domů přes Paříž. Jenže na letišti v Paříži museli opustit tranzitní prostor a znovu se odbavit. A přitom narazili. Úředníka vůbec nezajímalo, že alkohol koupili v letištním obchodě a mají ho zapečetěný, takže jim přikázal, aby všech 11 lahví odevzdali. Navíc mluvil výhradně francouzsky a odmítl komunikovat anglicky. „Už jsme ty Frantíky v duchu viděli, jak si to pěkně dělí, tak jsme šli raději na záchod a všechno vylili,“ svěřuje se s hořkostí jeden z postižených.

Knipl, pedály, výškoměr a pár dalších budíků. Zatímco auto řídíme skoro všichni, ovládat letadlo se naučí jen hrst vyvolených. Za největší frajery mezi piloty jsou považována akrobatická esa z letky Red Bullu.

Krabi a krevety

A my dodáváme, že nikoliv náhodou bylo před časem pařížské letiště Charlese de Gaulla označeno v žebříčku televize CNN za nejhorší letiště na světě. Ale zpátky k letištnímu personálu. Podobné rozčarování zažil Filip Černý, když mu na letišti v Ruzyni při příletu z Thajska celníci zabavili několik pytlíků sušených krevet a krabů, které si vezl jako důležitou ingredienci na dochucení thajských specialit, protože do Evropské unie se nesmí dovážet žádné produkty živočišného původu. Chtěl se s nimi hádat, že jde vlastně o koření, ale rychle ho odbyli s tím, že prý může být ještě rád, že nemusí zaplatit žádnou pokutu.

Bomba v batohu

Poněkud netradiční zážitek spojený s létáním má také jeden z nejlepších českých horolezců Marek Holeček. Když odlétal na expedici do Kyrgyzstánu, odevzdal na letišti svá nadrozměrná zavazadla, ale vzápětí byl přivolán zpátky s podezřením, že v jeho batohu je bomba. Dokonce mu podezřelý předmět ukázali na rentgenu, a tak musel jít do speciální pancéřované místnosti a tam svůj batoh znovu rozbalit. „Když jsem předmět vytáhl, málem jsem omdlel. Byla to vrhačská, sedm a půl kilogramu těžká koule, na které bylo napsáno „Míč proti trudomyslnosti“. Tajně mi ji tam na cestu přibalila moje přítelkyně,“ vzpomíná Holeček. Do Kyrgyzstánu s ním však koule neodletěla, zůstala deponovaná na letišti a horolezci ji vrátili až při návratu.

Letiště v himálajském Manangu ve výšce 3 500 metrů nepůsobí na první pohled úplně důvěryhodně, ale místní piloti jsou údajně machři.

Teroristkou snadno a rychle

Jedna známá se zase před půlrokem dost zapotila na letišti v Ruzyni. Už asi 15 let nosí vloženou v boční kapsičce klíčenky na zip ostrou nábojnici, kterou jí kdysi jako suvenýr daroval jeden člen nejmenované ochranky a na kterou dávno zapomněla. Zajímavé je, že hodně cestuje letadlem, zejména po Evropě, ale i po Asii, vždy s touto klíčenkou a nikdy si toho nikdo nevšiml. Až nyní pracovnice u rentgenu zbystřila a nábojnici odhalila. Byla z toho pěkná polízanice, známou zadrželi, následoval poměrně dlouhý výslech s tím, že ohrozila letecký provoz, zákon o držení či nošení zbraní nebo střeliva. Cestovatelka přilila olej do ohně i tím, že se snažila hájit, že přece není žádná teroristka, přičemž to slovo v dané chvíli zapůsobilo ještě víc jako rozbuška. Sama neví, jak se jí to nakonec podařilo, ale nepříjemný incident skončil pouhou pokutou 1 000 korun.

Zrušená letenka

Bohužel další naše příběhy už příliš humorné nejsou. Cestovatel Jan Stach narazil na problém, který je značně absurdní, ale nelze s ním nic dělat. Před dvěma lety si naplánoval cestu, která končila v Curychu, odkud se chtěl vrátit do Prahy. Když poptával jednosměrnou letenku, přišla mu její cena nesmyslně vysoká, byla dokonce třikrát dražší než letenka Praha – Curych – Praha. A tak si koupil letenku tam a zpátky s tím, že využije pouze její druhou část. Jenže když přišel v Curychu na letiště, nemohl se elektronicky odbavit, a proto se šel zeptat na přepážku, co se stalo. A tam se dozvěděl, že mu byl let zrušen, protože nenastoupil na jeho první část z Prahy do Curychu. A tak se musel vydat domů po mnoha letech zase stopem.

Fajnšmekři si mohou i v Česku vyzkoušet let legendárním německým dvojplošníkem Bücker Bu 131, který byl sestaven švédským inženýrem v roce 1934. Let vrtulníkem bývá považován za malé adrenalinové dobrodružství – vyzkoušet si ho můžete třeba v New Yorku.

Osm hodin na hanbě

Stachův příběh nemá v naší sérii zřejmě konkurenci, i když zážitek Markéty Přibylové z letiště v Dillí nebyl také vůbec příjemný. Vracela se z Nepálu a v Dillí na letišti měla pauzu 9 hodin. Jenže ji nepustili do tranzitu a nechali ji 7 hodin čekat na chodbě, kde nebylo vůbec nic, ani jedna židle, ani jeden obchod, jen holá podlaha a jedna toaleta.

„Připadala jsem si, jako bych byla ve škole na hanbě. Snažili jsme se sehnat nějakého úředníka, ale nikdo se s námi nebavil. Až hodinu a půl před odletem nás milostivě pustili do tranzitního prostoru,“ vzpomíná mladá učitelka a dodává, že když surfovala na internetu a hledala podobné zážitky, narazila na zajímavé webové stránky věnované nejrůznějším příkořím, které cestující zažili v letadlech a na letištích. Takže pokud vás zajímá, co se všechno v letadle může stát, stovky výpovědí otrávených a znechucených pasažérů najdete na stránkách www.flightsfromhell.com.