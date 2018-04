To NEJ ze slovenských hor, a bez turistů!

Může se hodit PŘÍSTUP

Přestože Povážský Inovec je vzdálen "na dohled" od naší východní hranice, dopravit se do něj jinak než autem je pro většinu obyvatel Česka mnohem obtížnější než třeba do Tater. Přístup veřejnými dopravními prostředky je velmi komplikovaný, jelikož pohoří leží na levé straně Váhu, zatímco hlavní silnice i železnice ve směru Bratislava – Žilina vedou po břehu pravém. Nevadilo by to v případě, když by přes řeku vedlo více mostů! Proniknout blíže k horám tedy znamená dostat se přes Váh, což je možné jenom u Trenčína, Nového Mesta nad Váhom a Piešťan. Pojedete-li autem z Česka, pak nejlépe přes hraniční přechody ve Starém Hrozenkově nebo ve Strání.