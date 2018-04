Titicaca: oblíbili si ho i Marťané?

Procházka kolem jezera Titicaca, aneb

bláznivý ostrov a Marťani ŽIVOT NA VODĚ Trochu je to pouť a trochu symbióza: indiáni žijí hodně z turistů, a tak dělají spoustu věcí už jen naoko a pro jejich kamery. Ale vypadá to fotogenicky, čluny mají krky stejně hrdě vztyčené, jako když je tady poprvé spatřil Thor Heyerdahl... A tak maličké plovoucí rákosové ostrovy Uros s chýšemi indiánů, před nimiž se v kotlících vaří ryby, jsou stále tou hlavní atrakcí, za níž turisté na Titicaca jezdí. 'BLÁZNIVÝ' OSTROV Muži na ostrově Taquile uprostřed jezera jsou ostudou mužského pokolení: kudy chodí, tudy pletou. Jak známo, jinde pletou ženy. Tady si však muži své vlněné čepice musí uštrikovat sami. Je to vůbec výstřední ostrov: žádná auta, žádná kola. A žádní psi. Lidé tady žijí v jakési komuně a kolem nich je klid, mír a spousta ledové vody. VÝŠ LYŽOVAT NELZE Na východ od jezera mají na hoře Chacaltaya nejvyšší sjezdovku světa. Je ve výši přes 5200 metrů. Mají tam i vlek. A alpskou chatu - jak by ne, sjezdovku založili mladí přistěhovalci z Rakouska. Až k ní jezdí autobusy z bolivijské metropole La Pazu. Nechcete-li si půjčit lyže, můžete se aspoň sklouznout nejvýš ve svém životě. Ale pozor na dech: nadmořská výška dává zabrat víc než muldy. JE TO MARŤAN? Podívejte se na něj: je to Marťan, nebo ne? Erich von Däniken si myslí, že ano. Pro nás je to jen socha v neuvěřitelném prastarém městě Tíwanaku, které je stejně záhadné jako pyramidy. Nikdo neví, kdo město postavil a jak to udělal. Obrovské kvádry jsou spojeny tak, že by to dnešní člověk nedokázal. Že by měl Däniken jednou pravdu? COPACABANA Slyšeli jste o slavné pláži Copacabana v Riu? Tak ta dostala opravdu jméno po tomto zapadlém městečku a pláži na břehu jezera. Není třeba pádnějšího důkazu o tom, že Copacabana je krásné místo. Je celé bílé a zvedá ruce k nebi věžemi katedrály v maurském slohu, kterou začali stavět už roku 1605. Sedněte si, hleďte na jezerní modř a rozjímejte. ALTIPLANO Zní to drsně a nehostinně, i když v překladu to znamená jen "náhorní plošina". Altiplano, krajina kolem jezera Titicaca, je pustá a chladná i na pohled: holé kopečky, z nichž porost spáslo klima. Přes den je tady vedro až ke čtyřicítce, ráno je na vodě potah ledu. Máte pocit, že tady žijí jen lamy a indiánky, které prodávají svetry a ponožky s krásnými vzory.