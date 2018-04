Titanic připlouvá v únoru do Prahy. Vstoupíte na jeho palubu?

Velkolepou světovou výstavu Titanic si prohlédnete od 10. února do 30. června ve veletržním areálu v Praze-Letňanech. Tak jako při jiných výstavních projektech i tady vás čeká spousta dojemných příběhů a všetečných otázek. Jak to tehdy vlastně bylo?

Titanic v číslech

K vidění jsou stovky originálních předmětů, vyzdvižených ze dna oceánu po roce 1985, kdy byl vrak objeven.

Titanic svým jménem hlásal do světa, že je symbolem moci a síly. Titáni totiž byli v řecké mytologii děti matky země Gaie a boha Úrana, a společnost White Star Line tak chtěla zdůraznit skutečnost, že jde o největší loď na světě.

Titanic byl 269 metrů dlouhý, 28 metrů široký, měl devět palub, na výšku od kýlu po komín měřil 53 metrů a mohl plout maximální rychlostí 44,44 kilometru za hodinu. Jeho potopení nepřežilo kolem 1 500 osob, ale katastrofa mohla být ještě mnohem větší. Loď totiž mohla vézt až 2 435 cestujících a 892 členů posádky, ovšem na první plavbu se vydalo méně lidí.

Na výstavě se projdete kajutami Titanicu, zastavíte se u legendárního schodiště, nahlédnete do strojovny a dokonce se dotknete i osudného ledovce.

Dodnes koluje řada více či méně reálných i naprosto bláznivých teorií, proč šla loď ke dnu. Pověrčiví námořníci například udávali jako hlavní příčinu katastrofy fakt, že Titanic při svém spuštění na vodu nebyl pokřtěn.



A pak tu samozřejmě byla do té doby téměř neznámá povídka Zbytečnost, kterou v roce 1898 napsal americký spisovatel Morgan Robertson a s hrůznou přesností předpověděl věci příští. Obrovská britská osobní loď Titan, provázená legendou o nepotopitelnosti, v textu narazí v severním Atlantiku do ledovce – a potopí se. Podobně jako v případě Titanicu ani na její palubě nebyl dostatek záchranných člunů.

Na palubu!

Světovou výstavu Titanic připravila společnost RMS Titanic, která má na vyprošťování artefaktů z vraku výlučná práva.

Při první a poslední plavbě bylo na palubách Titanicu přibližně 2 200 osob. U vstupu na výstavu obdržíte palubní vstupenku se jménem jednoho z nich – konkrétního člověka, který na lodi v době katastrofy skutečně byl. Výstavu si tak prohlédnete jako jeden z cestujících, projdete se kajutami, zastavíte se u legendárního schodiště, nahlédnete do strojovny a dokonce se dotknete i osudného ledovce. Budete mít štěstí a najdete své jméno na seznamu 710 zachráněných?

Samozřejmě uvidíte také stovky originálních předmětů, vyzdvižených ze dna oceánu po roce 1985, kdy byl vrak objeven. K vidění jsou části vybavení lodi, kusy nábytku, porcelán i osobní předměty cestujících. Mimochodem, za projektem světové výstavy Titanic stojí společnost RMS Titanic, která má na vyprošťování artefaktů z vraku výlučná práva. Výstavu doplňuje také česká stopa na Titanicu, připomínající osudy několika Čechů, kteří na lodi pluli, a přehledná časová osa, mapující sled událostí a situaci v tehdejším Rakousku-Uhersku.

Kdy a za kolik?

Výstava je otevřená denně od 9 do 20 hodin, vstupenky se prodávají na konkrétní čas. Lístky se cenově liší podle toho, zda si vyberete levnější všední dny nebo dražší víkendy; levnější verze stojí 300 korun pro dospělé a 250 korun pro studenty a seniory nad 65 let, děti od 6 do 14 let zaplatí 200 korun a rodinné vstupné vás vyjde na 800 korun.

Pro srovnání: kdybyste skutečně cestovali na Titanicu v první třídě, lístek by vás stál od 23 liber do 870 liber. V dnešním přepočtu by se jeho ceny pohybovaly od 1 688 do 63 837 liber, tedy od 60 tisíc po 2,2 milionu korun. Třetí třída stála 7,5 libry, tedy v dnešních cenách zhruba 532 liber, což představuje téměř 19 tisíc korun.