Když tisíce sobů táhnou krajinou jako ptáci po nebi. Podívejte se

15:37 , aktualizováno 15:37

Na první pohled to vypadá jako obrovské hejno tažných ptáků. Má to ale háček - neodehrává se to na nebi, nýbrž na zemi. Jan Helmer Olsen nafilmoval pomocí dronu každoroční migraci tisíců sobů napříč severní Skandinávií. Prohlédněte si unikátní záběry.