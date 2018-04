Jediný letoun P-38 Lightning v Evropě i NEJ bruslení. Tipy cestou do Alp

Německo na cestě přes Mnichov

1. Kelheim: Pomník německého sjednocení

Impozantní kruhová stavba na vrchu Michelsberg u Kelheimu jihozápadně od Řezna přitahuje pozornost už z dálky. S přípravami začal v roce 1842 architekt Friedrich von Gärtner, inspirován antickými a křesťanskými stavbami. Po jeho smrti projekt převzal Leo von Klenze, jeden z nejvýznamnějších německých architektů klasicismu, dvorní stavitel Ludvíka I. Halu osvobození pojal ve slohu připomínajícím honosnost antických chrámů.

Památník byl vysvěcen 18. října 1863 u příležitosti 50. výročí bitvy národů u Lipska. Půdorys stavby představuje polygon s mohutnými bočními pilíři s 18 kolosálními sochami, alegoriemi německých kmenů. Sochy z vápence, vysoké téměř šest metrů, zhotovil na zakázku sochař Johan Halbig. Interiér tvoří 34 bohyň vítězství z bílého mramoru, jež reprezentují 34 německých států, které v roce 1815 založily Německý spolek.

2. Abensberg: Hundertwasserova pivní věž

Jedete po dálnici, míjíte vesnice lemované chmelnicemi, projedete historickým Řeznem, které samo o sobě stojí za zastávku, a pak to přijde. Abensberg by byl zřejmě dodnes zapomenutým místem, kdyby tam nevznikla úžasná pivní zahrada s rozhlednou ze zázračné dílny židovskorakouského umělce Friedensreicha Hundertwassera. Výraznou věž s pivní zahradou si nechal postavit pivovar Kuchlbauer jako zdaleka viditelný poutač pro zábavní park Pivní svět.

Hundertwasserova pivní věž v Abensbergu

Věž se podobá zprohýbanému rostlinnému stvolu s mnoha okénky a arkýřky a návštěvníci během výstupu po schodech mohou sledovat exponáty z dějin pivovarnictví. Ve výšce 25 metrů je vyhlídková terasa a vrchol věže obsadila "zlatá koule" o průměru 10 metrů, v níž je k vidění největší světová sbírka pivních sklenic. Pod věží najdete pivní terasu a v jejím sousedství velké barevné dětské hřiště.

3. Dachau: První nacistický koncentrační tábor

Bavorské město Dachau leží 20 km na sever od Mnichova a je spojeno s prvním nacistickým koncentračním táborem, který tu Němci zřídili už v březnu 1933. Je to ponurá návštěva, nicméně poučná. Tady se školili příslušníci SS, jak vést další tábory a vraždit vězně. Areál tábora, kterým prošlo přes 200 tisíc lidí a 26 tisíc jich tu zahynulo, je zpřístupněn jako památník obětem nacismu.

První nacistický koncentrační tábor v bavorském městě Dachau

Uvidíte nejen pustý "appellplaz", kde lidé stávali hodiny na mrazu nazí, a ubikace s několikapatrovými pryčnami, ale i plynové komory, kde místo vody proudil ze sprch Cyklon B. A i když pocítíte za branou s nápisem "Práce osvobozuje" stísněnou atmosféru nejstrašnějšího období evropských dějin, nikdy si nedokážete představit, jaké to bylo, když pece pracovaly naplno a komíny spaloven chrlily do vzduchu lepkavý páchnoucí popel nevinných lidí.

4. Aying: Bavorský pivní ráj

Malý tradiční městys pod Mnichovem na úpatí Alp se stal symbolem víkendových hospodských výletů. Je to takový celoroční "Minioktoberfest". Několik místních malých pivovarů produkuje nejrůznější druhy piv a zdejší hospody nabízejí tu pravou tradiční bavorskou kuchyni. I v zimě za slunných dnů se tu sedí venku pod plynovými topidly. Sošná děvčata v krojích roznášejí obří talíře s bavorskými dobrotami. Kdo dostane cestou do Alp pořádný hlad, nemůže zvolit lepší polední zastávku.

Rakousko na hlavní alpské trase

5. Kufstein: Pevnost i obří varhany

Pevnost nad Kufsteinem ze 13. století sloužila ve středověku jako vězení.

Město Kufstein si díky bohatství památek vysloužilo přezdívku "Perla Tyrolska". Nad farním kostelem se vypíná mohutná pevnost ze 13. století, která sloužila ve středověku jako vězení. Dnes se tu nachází národopisné muzeum. Do pevnosti, posazené na skále ve výšce 90 metrů, se jezdí z malého nádvoří nad Dolním náměstím výtahem.

Prohlídka bývalých vězeňských cel s úžasným výhledem na okolní hory a řeku Inn stojí za to, stejně jako dlouhý podzemní skalní průchod. Navíc se každý den ve 12 hodin (v létě i v 17 hodin) odtud do daleka rozeznívají největší venkovní varhany na světě. Tzv. Varhany hrdinů mají 4 307 píšťal a 46 rejstříků. Jsou k vidění v hlavní věži, zatímco jejich klaviatura je umístěna o 80 metrů níž.

6. Wattens: Křišťálový svět Swarovski

Sklářské muzeum fantazie ve Wattens u Innsbrucku má podobu ležícího obra

Sklářské muzeum fantazie ve Wattens u Innsbrucku má podobu ležícího obra s blankytně křišťálovýma očima. V jeho útrobách se mohou návštěvníci obdivovat fantazii sklářů hlavního světového výrobce "umělých diamantů", firmy Swarovski. Její počátky jsou spjaty s vynálezem syna jabloneckého brusiče skla Daniela Swarovského, díky kterému získaly do té doby ručně broušené kameny optickou dokonalost vyvolávající efekt duhových barev. Aby vynález ochránil před konkurencí, v roce 1895 se rozhodl přestěhovat firmu daleko od domova, do údolí řeky Inn v Tyrolsku.

Dnes je Wattens hned po vídeňském Schönbrunnu druhým nejnavštěvovanějším místem v Rakousku. Ve vstupní hale vítá návštěvníky největší křišťál na světě (váží 62 kg). Celým prostorem muzea se táhne křišťálová stěna, která je 11 metrů vysoká, 42 metrů dlouhá a váží 12 tun. V muzeu jsou vystavena i díla a návrhy od Andyho Warhola a Salvadora Dalího.

7. Innsbruck: Futuristický můstek v Iglsu

Nejčastější cesty do Alp

Zrovna Innsbruck něco takového pro svou slávu nepotřeboval, řeknete si. Má krásné a už tak dost populární historické centrum. A přesto to má. Skokanský můstek, který vyrostl na Bergiselu v roce 2001 podle projektu slavné architektky Zahy Hadidové (projektovala například budovu BMW v Lipsku, operu v Kuang-čou či olympijský plavecký stadion v Londýně), je považován za architektonickou senzaci.

Moderní dominanta Innsbrucku vrcholí velkolepou vzletnou konstrukcí, jež plní funkci kavárny, vyhlídkové terasy i nájezdu můstku. Návštěvníci mohou vystoupat na věž po 455 schodech. Podstatně pohodlnější je ovšem jízda šikmým výtahem a dalším výtahem přímo do kavárny a restaurace a také na vyhlídkovou terasu s panoramatickým výhledem do všech stran na tyrolské Alpy. Areál lyžařského můstku patří od svého otevření k nejpopulárnějším zajímavostem v Tyrolsku (otevřeno je tu denně od 9:00 do 17:00).

Jižní Tyrolsko na cestě do Dolomit

8. U Brixenu: Františkova pevnost

Toto místo je pro nás, kteří cestujeme Brennerským průsmykem dál dolů do Itálie, téměř mystické. Obří pevnost se rozkládá nad i pod dálnicí, je na první pohled záhadná a málokdo se tam odhodlá zastavit.

Pevnost Franzensfeste je v údolí kousek před Brixenem.

Pevnost Franzensfeste, umístěná v údolí kousek před Brixenem, byla vybudována za Františka I. v letech 1833-1838 jako fortifikační uzávěr údolí se strategickou silnicí z Brixenu přes Brennerský průsmyk do Innsbrucku. Skládá se ze tří výškově oddělených částí: z dolní pevnosti (s velitelstvím a kasárnami posádky), střední pevnosti (s hlavními dělostřeleckými kasematami) a z horní pevnosti (citadely), kterou s ostatními částmi komplexu spojuje podzemní schodiště se 451 schody. V době vzniku byla největší fortifikační stavbou v Tyrolsku a dodnes je jedním z největších pevnostních komplexů této části Evropy.

9. Brixen: Tady žil K. H. Borovský

"Sviť, měsíčku, polehoučku / skrz ten hustý mrak. / Jakpak se ti Brixen líbí? / Neškareď se tak." Karel Havlíček Borovský byl v Tyrolsku v polovině 19. století nešťastný. V nuceném vyhnanství sice dostával slušný úřednický plat, jenže žil pod stálým policejním dozorem. Odtržen od vlasti i přátel věřil, že se ho český národ zastane a bude za něj bojovat. Jenže po zatčení a deportaci do Brixenu v roce 1851 Češi na svého buditele zapomněli. Ikonou se stal až po smrti. V nedožitých 35 letech podlehl tuberkulóze stejně jako jeho mladá žena Julie.

Brixen - Havlíčkův dům

Brixen, ležící v Jižním Tyrolsku hned vedle Brennerské dálnice, uctívá Karla Havlíčka Borovského od roku 1925 pamětní deskou sochaře Josefa Šejnosta na jedné z předměstských vilek: "V tomto domě žil v letech 1852-1855 v zajetí rakouské vlády český novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský, neohrožený bojovník za svobodu svého národa."

Dnes už je Brixen pro Čechy lákavou zastávkou. Okolo města je spousta kaštanových alejí, a tak si dopřejte návštěvu některé hospůdky a ochutnejte nejen pečené kaštany, ale i speciality jako kaštanové moučníky, kaštanovou grappu či kaštanové pivo.

10. Bolzano: Muzeum Ötziho

Úžasné muzeum o unikátním nálezu horského člověka a jeho životě v Alpách před pěti tisíci lety by měl jednou navštívit každý. Vše začalo nenápadně: dvojice německých turistů se v půlce září 1991 vracela z alpské túry poblíž rakousko-italské hranice. Když scházeli z hory, všimli si, že z ledu vyčnívá hlava s rameny. Napadlo je, že narazili na tělo pohřešovaného horolezce, zachyceného nedávnou lavinou. Ve skutečnosti objevili tělo pravěkého muže. I první záchranáři byli přesvědčeni, že vyprošťují oběť laviny.

Muzeum Ötziho v Bolzanu

Teprve po převozu na Innsbruckou univerzitu si vědci uvědomili, o jak důležitý nález jde, a tak tělo hned uložili do mrazicího boxu. Muž dostal přezdívku Ötzi, podle údolí Ötz, v jehož blízkosti byl nalezen. Jen na dvacet minut pak vědci vyndali Ötziho tělo z mrazáku. Vyšetření ukázalo, že celých pět tisíc let leželo v kamenné jámě vyplněné sněhem, stranou od hlavního ledovce. To vysvětluje jeho dobrý stav. Po dlouhých dohadech, komu nález patří, bylo rozhodnuto odevzdat tělo Jižnímu Tyrolsku. A proto můžete dnes Ötziho vidět právě v Bolzanu.

11. Bruneck: Messnerův hrad

Muzeum horských národů na zámku v Brunecku patří do sítě šesti muzeí, která pod názvem MMM (Mountain Messner Museum) skrývají ucelenou osobní zpověď slavného horolezce. Poté, co Reinhold Messner jako první člověk pokořil v říjnu 1986 všechny osmitisícovky na Zemi, stal se pro slavného horolezce "patnáctou" osmitisícovkou projekt, v němž s pokorou oslavuje hory a ukazuje, jak je jejich příroda propojená s historií lidstva a náboženstvím. Během svého života shromáždil Messner vzácnou sbírkou soch, obrazů a dalších uměleckých předmětů hlavně z Tibetu, Afriky, Indie a Nepálu.

Messnerův hrad Bruneck

"Chci předat lidem poselství hor tak, jak ho sám cítím. Jako krásnou a zároveň křehkou rovinu mezi životním prostředím, lidskou dobyvačností a každodenním životem," říká Messner, který na zámku v Brunecku ukazuje nářadí denní potřeby horských národů a seznamuje návštěvníky s legendami, obřady i životem domorodců.

Jakýmsi protipólem mystického světa jsou vystavené plátěné stany, cepíny a mačky, vařiče a termosky. Uvidíte desítky let staré horolezecké vybavení, které s sebou nosily expedice prvních dobyvatelů Himálaje, stejně jako předměty, které používal Reinhold Messner při svých sólových výstupech.

12. Innichen: Romantika s lyžařským padákem

Innichen (italsky San Candido) je jedním z nejmilejších a nejromantičtějších míst Jižního Tyrolska. Městečko ležící téměř na hranicích s Rakouskem nabízí výjimečnou atmosféru. Přímo z náměstí je třeba výhled na sjezdovky kopce Haunold. Je tu jedna sedačka, tři vleky, zhruba osm kilometrů tratí, které jsou ve všední den poloprázdné. Z toho jedna pořádná, místy pěkně prudká červená, kde se pravidelně koná světový pohár ve skikrosu.

Innichen

Téměř na vrcholu tu mají krásnou dřevěnou horskou chatu, která se "pyšní" zajímavou specialitkou: do dvoudeckových zmenšenin půllitrů tu v boudě jménem Gigante (Obr) čepují zřejmě nejmenší malá piva na světě. V centru Innichenu stojí nádherně zrekonstruovaný blok budov, kde jsou butiky, hotýlek a špičkové lahůdkářství propojené s kavárnou, v níž nabízejí jihotyrolské speciality a italskou kávu.

Rakousko ve směru od Českých Budějovic

13. Salcburk: Hangar 7

Proslulý Hangar 7 u salcburského letiště, 60 metrů vysoká a 100 metrů dlouhá skleněná budova ve tvaru leteckého křídla, skrývá jedinečné technické exponáty a je navíc výjimečný architektonicky. Budova, kterou si nechal postavit pro svou rozrůstající se sbírku miliardář Dietrich Mateschitz, majitel firmy Red Bull, působí vzdušně a moderna na pozadí alpských velikánů dává zastavěnému prostoru nadčasový rozměr. Přitom to není nic megalomanského. Projekt, který byl dokončen v roce 2003, spolkl čtyři roky práce, 1 200 tun oceli a 380 tun speciálního skla. Kromě muzea jsou zde v provozu i exkluzivní restaurace a bary.

Rakousko, Salcburk, Hangar 7 - P-38 Lighting z bočního pohledu

"Osahat" si na vlastní oči proslulý těžký stíhač P-38 Lightning, jediný v Evropě, to by si neměl nechat ujít žádný milovník letectví. Uvidíte tady i B-25 Mitchell. Stroj tohoto typu se zúčastnil v roce 1942 slavného Doolittleova náletu na Tokio. Hangar 7 je ovšem zároveň poněkud snobské místo. V restauraci Ikarus se střídá každý měsíc některý ze světových šéfkuchařů, příbory jsou stříbrné, k servírování hraje pianista, obsluha je perfektní.

14. Weisensee: Nejlepší bruslení v Evropě

Weisensee - nejlepší bruslení v Evropě

Toto jezero s výjimečně studeným mikroklimatem nemá v Evropě (s výjimkou Skandinávie) obdoby. V zimě nabízí největší plochu pro bruslení, a proto se stává rájem bruslařů. Pár týdnů v lednu a v únoru dokonce zaplaví celou oblast stovky až tisíce holandských turistů, kteří si sem jedou užít pravou zimu, jak ji známe z obrazů starých vlámských mistrů.

Každoročně se tu pořádá alternativní bruslařský maraton přes 11 nizozemských měst, nejdelší trasa měří 200 km. Zjistíte také, že bruslit se dá i na něčem jiném než na kanadách. Holanďané tu nazouvají kromě rychlobruslařských bot například boty na běžky, které připínají ke speciálním dlouhým nožům, aby jim to jelo rychleji.

15. Villach Therme: Velemoderní lázně

Moderní lázeňský resort Warmbad u Villachu

Tradiční lázeňský resort Warmbad u Villachu se proměnil ve fantastické místo, kde se musíte po cestě na hory zastavit a vyzkoušet koupel v teplých radonových pramenech. Tým rakouských architektů přenesl krajinu, jíž vévodí táhlý horský masiv Dobratsch (2 167 m), do křivek odvážné prosklené stavby. Hory, divoké řeky, skalní stěny, jeskyně, rokle, ledovcové pukliny, tektonické zlomy a krasové rozsedliny, které tvoří alpskou přírodu Korutan, se odrážejí ve futuristickém projektu rekonstrukce starých termálních lázní KärntenTherme.

Koncept lázní je rozdělen na FUN (1. podlaží - zábava s tobogany, rodinná vstupenka 45 eur), FIT (2. podlaží - cvičení) a SPA (3. a 4. podlaží - turecké lázně, sauny, masáže), do nichž si kupujete jednotlivé vstupenky.

Rakousko ve směru na západní Arlberg

16. Andelsbuch: Dům řemesel Petera Zumthora

Dům řemesel Petera Zumthora v Andelsbuchu

I ten největší Zapadákov se může rázem stát slavným. Jakýsi Andelsbuch v kraji Bregenzerwald v rakouském Vorarlbersku se rozhodl, že přiláká víc turistů, a proto postaví muzeum tradičních prací - Dům řemesel. A komu zadali projekt? Žádná malá domů pro místní hochy, ale velká zakázka pro velkého Švýcara. A dokonce toho nejslavnějšího ze slavných, tedy jednoho z nejoceňovanějších architektů současnosti Petera Zumthora, nositele prestižní Pritzkerovy ceny. A Zumthor to vzal jako vždy od podlahy. Vytvořil skvělý minimalistický projekt, jemuž dominuje tmavá plochá střecha a který zázračně zapadá do této předalpské krajiny.