Jízda na koni, krmení ovcí i nejlepší sýr. NEJ výlety na ekofarmy

Farma Čapí hnízdo a Ekocentrum, Středočeský kraj

Velmi zajímavá je návštěva Farmy a Ekocentra Čapí hnízdo ve Dvoře Semtín u Olbramovic. Už zdálky vidíte velký komín původního lihovaru, který je součástí nově zrekonstruovaného objektu, na kterém opravdu hnízdí čápi. V den naší návštěvy zrovna učili létat mláďata.

Farma je v krásném prostředí, na okraji přírodního parku Džbány – Žebrák. Dominantou je budova jezdecké haly, která přesně kopíruje vzhled čapího hnízda – je celá obložena dřevěnými kmeny.

Pro děti je tu pět hřišť, která jsou v těsném sousedství rybníku. Farma slouží jako multifunkční areál včetně hotelu a wellness, ale na procházku se do vybraných částí dostane každý, a to denně od 11 do 17 hodin.

Když už tu budete, rozhodně si nenechte ujít návštěvu zdejšího Ekocentra. Je kousek od hlavní brány a dětem se tu bude opravdu líbit. Po zaplacení vstupného se dostanete do areálu plného zvířat.

Hlavní náplní Ekocentra je totiž poskytnout domov handicapovaným zvířatům, která se už nemohou vrátit zpět do přírody. Uvidíte tu sovu pálenou, výra, lišku, daňky, prase divoké, ochočenou vydru říční i káně či orla. Součástí Ekocentra je také kontaktní vesnický dvorek, kde si můžete pohladit kozy, králíky i ovce. Každou hodinu probíhá dále v ceně vstupného řízená prohlídka areálu celé farmy. Dostanete se tak i mezi výběhy se zvířaty, která jsou zde chovaná, a to kozy, koně, skot, lamy i ovce. Za zmínku určitě stojí plemena koní: irský cob s typickým strakatým zbarvením, starokladrubský kůň, hafling, minihorse a různé typy pony. Ze skotu se tu pak můžete seznámit se všemi 18 masnými plemeny registrovanými v Česku včetně skotského náhorního skotu (plemeno Highland) a rarity v podobě japonského plemene Wagyu-Kobe.

Otevírací doba Ekocentra pro veřejnost: duben-červen a září-říjen: v sobotu a neděli včetně svátků od 10 do 17h, červenec-srpen: úterý - neděle od 10 do 17 hodin. Od listopadu do března je Ekocentrum zavřené. Vstupné: Dospělí 120,- Kč, děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 18 let 80,-Kč, Senioři/ZTP 90,-Kč, Rodinné vstupné 350,-Kč.

Více na: www.capihnizdo.cz

Biofarma Košík, Středočeský kraj

Na ekologické farmě Košík u Nymburka můžete nakrmit ovce, podívat se, jak farmáři pěstují brambory, zeleninu a bylinky, pochutnat si na tvrdém sýru nebo pravých haluškách. Farma stojí v místě, kam se pohodlně dopravíte autem nebo autobusem. Pro delší pobyt se ubytujete v pohodlné chaloupce Tuchom.

www.farmakosik.cz

Farma Hucul, Liberecký kraj

V Krkonoších, v úbočí svahu Janovy hory najdete horskou farmu Hucul se spoustou huculských koní pasoucích se na horských loukách. Děti si mohou pohrát na dřevěném dětském hřišti s volně puštěnými kozami. Ubytovat se lze v horské chatě. Jsou tu krásné procházky po okolí s možností koupání v potoce nebo na blízkém koupališti. Farma nabízí vyjížďky na koních pro děti i dospělé. Pořádají tu i dětské tábory.

www.hucul.cz

Biofarma a penzion Slunečná, Jihočeský kraj

Farma se nachází v překrásné lokalitě Šumavy, v blízkosti Lipenské přehrady. Odpočinete si ve vesnickém prostředí s osly, ovcemi, kozami a kuřátky. V okolí můžete jít na výlet nebo provozovat vodní či lyžařské sporty. Biofarma Slunečná je otevřená po celý rok.

www.biofarma-slunecna.cz

Farma Držovice, Ústecký kraj

Farma Držovice zpracovává kozí mléko tradičním selským způsobem. Uvidíte tu stáda koz, ovce i psy. Pokud si chcete farmu prohlédnout celou, je předem nutné si domluvit exkurzi. V okolí obce Držovice je spousta zajímavostí. Můžete navštívit romantickou zříceninu hradu Helfenburk nebo si zajít na pěší výlet po Českém středohoří.

www.farma.drzovice.info

Usedlost Medník, Středočeský kraj

Tady vás čekají zvířata zvyklá na kontakt s dětmi. Pohladíte si krávu, koně, kozu nebo ovci. Pracovníci farmy vás naučí něco o farmaření a zemědělství. Můžete získat i průvodce na výlety, který vám bude vykládat zajímavosti o historii zdejší krajiny.

Setkáte se s truhlářským řemeslem a můžete si koupit třeba dřevěné prkýnko do kuchyně. Usedlost nabízí i jednoduché tulácké ubytování a posezení s ochutnávkou čerstvého chleba, mléka, moštů a domácích sýrů.

www.usedlost.cz

Horňácká farma, Jihomoravský kraj

Vedle Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty sídlí v Hrubé Vrbce Horňácká farma. Zblízka si je možné pohladit a nakrmit miniprasátka, velká i divoká prasata, koně, ovce, kozy, slepice, husy, krávy i osla.

Farmář vám o nich popovídá: co zvířata ráda jedí a jak jsou užitečná člověku. Můžete se svézt na koni, prohlédnout si celou farmu a večer posedět u táboráku. Každý den lze s farmářem vyzkoušet péči o hospodářská zvířata nebo si pronajmout terénní auto a zažít safari po zdejších pastvinách. Ubytovat se lze přímo na farmě v plně vybaveném pokoji s kuchyňkou.

www.hornackafarma.cz

Farma Moulisových v Milínově, Plzeňský kraj

Ekologická farma v Milínově na Plzeňsku se zaměřuje na dětskou pedagogiku a návštěvníci si zde mohou vyzkoušet vše, co je spojeno s životem na farmářské usedlosti. Je zde speciální program Víkendy pro mladé farmáře, kdy se spí ve stodole na seně a děti si s pomocí připravují jídlo, stloukají máslo, vyzkoušet si mohou také vytloukání obilí, následně výrobu mouky a pečení chleba.

Během pobytu se projedou na koních, seznámí se s péčí o hospodářská zvířata a naučí se i něco málo o ekologickém zemědělství. Tento program je třeba rezervovat předem.

Více na: www.farmamoulisovych.cz