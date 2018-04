Deset zaručených tipů, jak udržet sedadlo vedle sebe volné

Cestovatelský server Gadling přináší deset tipů, jak zvýšit pravděpodobnost, že si volné sedadlo vedle sebe udržíte. Platí to samozřejmě pro dopravní prostředky, kde lidé nemají předem koupené nebo rezervované místenky. A berte to prosím s humorem.

1. Rozložte na sedadlo svoje věci

Málokdy to funguje. Ale přiznejte se, kdo někdy nepoložil na volné sedadlo knížku, kabát či nějaké věci, aby to vypadalo, že místo už je zabrané?

2. Triky, aby sedadlo bylo menší

Tip pro nízkonákladové letecké společnosti nebo aerolinky, kde nejsou předem daná místa. Pokud sedíte na krajním sedadle ze tří a chcete si zachovat prostřední sedadlo vedle sebe volné, narafičte to tak, aby vypadalo menší, než ve skutečnosti je. Zvedněte područky a co nejvíc se rozvalte, nejlépe ještě v kabátě nebo bundě. Snížíte tak šance, že by právě po tomto sedadle někdo zatoužil.

3. Předstírejte práci

Pokud pracujete na počítači, umístěném na rozkládacím servírovacím stolečku a předstíráte usilovné soustředění, je možné, že někteří cestující místo aby vás přinutili vstát a manévrovat s notebookem si rozmyslí, aby si sedli právě vedle vás a raději si vyberou jiné sedadlo. Zabírá i hlasité telefonování, pokud snesete otravné pohledy z širokého okolí.

4. Vypadejte jako blázen

Je nepřeberné množství způsobů, jak docílit podivínského vzhledu: můžete prostě jen tak strnule civět, můžete protáčet oči nahoru, vystrkovat jazyk, případně trochu slintat. Pokud potřebujete názornou inspiraci, mrkněte třeba na film Přelet nad kukaččím hnízdem, píše web gadling.com.

Pokud to chcete dotáhnout do maxima, oblečte si tričko s nějakým antisociálním sloganem, zafungovat může třeba nápis Uctívám Satana nebo něco podobného v tom stylu.

5. Vsaďte na náboženské cítění

Dejte si na klín Bibli a ještě než se dotyčný zájemce o volné sedadlo vůbec zeptá, zda je místo volné, předběhnete ho otázkou, zda přijal Ježíše Krista jako svého spasitele.

6. Zapáchejte

Asi se nechcete vzdát několik dní před letem či jízdou teplé sprchy, tak co třeba nést si s sebou nějakou tašku se syrečky, zapáchajícím plodem durianu nebo třeba hodně špinavými ponožkami?

7. Inkontinenční pleny nebo sáček na zvracení

Chtěli byste sedět vedle někoho, kdo má na klíně přichystaný balík inkontinenčních plen nebo zrychleně dýchá a v ruce okázale svírá sáček na zvracení? To je skoro sázka na jistotu, ne?

8. Odrazujte hudbou do sluchátek na plné pecky

Bum, bum, bumtarabum, bum, bum, bumtarabum... Když pořádně "osolíte" do sluchátek nějaký peprný kousek z vaší hudební knihovny a na uších máte taková ta obří, parádní profi sluchátka a do rytmu si ještě podupáváte hlasitě nohou, ne každý právě zatouží po vaší několikahodinové přítomnosti ve své blízkosti.

9. Vyhýbej se očnímu kontaktu

Zabořte bez hnutí oči do nějaké knihy nebo novin a předstírejte hluboké soustředění. Nebo se začněte cpát nějakou vydatnou svačinou, s očima upřenýma na každé sousto, šikovným detailem je viditelně zamaštěná pusa i prsty.

10. Když to musí být, vyber si souseda sám/sama

Když je relativně plno a nezbývá, než se smířit s tím, že někdo vedle vás nakonec sedět bude, zkuste si ho vybrat sami. Když se vám někdo zamlouová, usmějte se na něj. Když se někdo na volné sedadlo zadívá, můžete ho dokonce přímo vyzvat, aby si přisedl. Naopak když se blíží někdo, koho za žádnou cenu nechcete vedle sebe, aplikujte okamžitě některých z předchozích tipů.

Někdy nezabere žádný z našich tipů a vaši jízdu nebo let si doslova protrpíte. Může se však také stát, že s vaším zprvu nechtěným sousedem či sousedkou nakonec strávíte pár příjemných hodin a ještě si spolu nakonec vyměníte telefonní čísla.

Zkoušeli jste někdy nějaké triky, aby sedadlo vedle vás zůstalo volné?