Není burčák jako burčák. Tipy na vinobraní z Česka i jak se neopít

"Nejkrásnější pohled je na vinici na podzim," říká herec a vinař Pierre Richard. Má pravdu a nejde jen o to, že se řádky nádherně vybarví, ale i o ten cvrkot. A je jedno, zda jste zrovna ve Francii, Rakousku, Čechách nebo na Moravě.

Podzim je pro vinaře období náročné, hektické a o nervy: kontrola cukernatosti, optimální zralosti, předpovědi, špačci na obloze... Hlavní otázka zní: kdy celé tohle letošní představení spustit? Jakmile na to přijdou, vydají vinaři povel a sklizeň začíná. Do vinic vtrhne rodina, přátelé, námezdní dělníci... A pokud počasí, škůdci a další karamboly nenatropili velké škody, pak je to vedle všeho vypětí také čas uspokojení a napjatého očekávání, jak se nový ročník projeví i ve sklepě.

Zatímco pozornost se teď přesouvá k lisům, nerezovým tankům, sudům, kontrole kvašení, teplot... celé té vinařské alchymii, na vinici padají do přepravek další a další hrozny.

"Je to nádhera, když se k vám lidé sjedou. Většinu z našich dělníků už známe, protože se vracejí, a často jsou to lidé z celého světa. Česání hroznů je dřina, ale oni se baví, někdy nespí celé noci, a přesto tvrdě pracují a atmosféra je úžasná. Spousta legrace a energie, která vás nabíjí, i když jste jinak samozřejmě už pěkně vyčerpaní," vyprávěl mi před pár lety ve francouzském Bordeaux ředitel tamního prestižního vinařství Pichon Longueville Comtesse de Lalande.

A pohled z druhé strany?

Kam na vinobraní na Moravu? Mikulov, Velké Pavlovice, Znojmo, Bzenec, Uherské Hradiště, Novosedly, Blatnice, Sonberk, Nechory. Přehled míst a zářijových termínů vinobraní si stáhněte ZDE. Vinobraní v Bavorech u Mikulova (říjen 2012)

"Byla to paráda, i když strašná práce. Člověk je ulepený, špinavý, sluníčko praží a vy jste rádi, protože to je ta lepší varianta. Puchýře na rukou a bolavá záda po pár dnech přestanete vnímat, možná za to může i víno, které tu pijete k obědu, svačině, večeři. A hlavně ta výborná nálada mezi lidmi. Na závěr vás chlapi hodí do valníku s tou dobrotou, kterou jste tak opatrně nasbírali. Ale to až úplně nakonec, kdy máte vinici vyčištěnou. Tak se to tady prostě dělá po staletí. Tyhle zvyky se tu drží, tedy tam, kde se ještě sbírá ručně," popisuje svou zkušenost kamarádka, která si takhle jezdila přivydělávat do Burgundska.

Jako všude i ve Francii však nastupuje do vinohradů stále sofistikovanější technika, a tak se prostor pro ruční sběr čím dál víc zužuje. Vedle vinařství, která se ho drží, jsou ovšem i apelace, kde to jinak ani nejde, třeba Champagne či Beaujolais, takže kdo hledá, najde.

Taky jsem si to vždycky chtěla vyzkoušet. Nedávno se mi to konečně podařilo: na Moravě na vinici rodiny Špalkovy. Najednou stojím v ideálně položené vinici na Kraví hoře s nůžkami v ruce. A už to jede.

Kam na vinobraní v Čechách? Karlštejn, Mělník, Žernoseky, Litoměřice, Mělník, Roudnice i Praha - naplánujte si skvělý víkend s vínem ZDE. Vinobraní ve Velkých Žernosekách (září 2010)

Jen na jedno dopoledne, ale člověk brzy přehodnotí přehnaně romantické iluze. Navzdory počáteční neohrabanosti je to však opravdu zážitek. Bedýnky se plní, hlava čistí, prsty začínají sice pěkně lepit, ale i poslouchat a záda volat po lepší fyzičce. Občas udloubnu sladkou kuličku a hrozny Rulandského šedého už navždycky rozeznám mezi všemi.

Zvlášť když pak ochutnám i čerstvý mošt, ze kterého se už brzy narodí nové víno... Ještě v něm je jen cukr a vůbec žádný alkohol, a přesto vás prostoupí téměř blažený pocit.

Zní to příšerně, když řeknu, že se vám chce zpívat a tancovat. Ale mně se chtělo. Ono to tak prostě je, pocit hojnosti, radost z té úrody pod rukama. Navíc víno je záležitost společenská. Možná tady můžeme hledat důvod, proč mají oslavy vinobraní tak magickou přitažlivost.

Slovníček ZARÁŽENÍ HORY

Jde o méně známý vinařský zvyk sloužící během srpna k ochraně zrajících hroznů. A to ať už právními prostředky, tak modlitbou k patronům vinice.

Při obřadu se "zarážala hora viničná", tím byl zamezen vstup do vinohradu všem kromě vinařů a hlídačů. Tři hrozny si v horkém dni mohli utrhnout jen nemocní a těhotné ženy. VINOBRANÍ

Vrchol vinařova roku i práce na vinici. Začíná většinou zkraje září sběrem raných odrůd (Sieger, Irsai Oliver, později i Müller Thurgau, Portugalské modré a Muškát moravský). Pokud jde o oslavy, zpívá se, tančí, hoduje se a pije víno a burčák. BURČÁK

Částečně zkvašený hroznový mošt (meziprodukt výroby vína ve fázi pár dní po zahájení procesu kvašení, tedy i s vyšším obsahem cukru a nízkým podílem alkoholu) pocházející výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky. Prodávající musí být schopen poskytnout informace o jeho původu a výrobci. Měl by být příjemně sladký (z vyzrálých hroznů), aby byl čirý, musí být z odkaleného moštu a musí jemně bublat. Může být z bílých i modrých odrůd.

Další tipy na vinobraní: Hrady, zámky, botanická

I když Čechy nemohou rozlohou vinic a množstvím vinařství konkurovat Moravě, v počtu vinobraní zase o tolik nezaostávají a hlavně přinášejí netradiční místa, na nichž můžete vína koštovat. Pár těch nejzajímavějších přidáváme jako bonus na závěr.

1. Burčák na hradě Střekov

Třetí slavnosti vína a burčáku v Ústí nad Labem budou mít tradičně rodinný charakter. Jsou zajímavé zejména úzkým kontaktem s vinaři, kteří osobně představují svá vína a burčáky, takže se o jejich produkci můžete hodně dozvědět. Kdy: 6. září, Ústí nad Labem, Lidické náměstí, hrad Střekov

Více: www.wineofczechrepublic.cz

2. Dožínky a vinobraní na zámku Kačina

Zdejší vinobraní a dožínky v jednom proběhnou v rámci znovuobnovené vinařské tradice na zámku už podruhé. Dokonce si můžete zasoutěžit v poznávání odrůd vína a k tomu burčák, víno, hody, prohlídky zámku, řemeslné trhy nebo třeba biomarket. Kdy: 7. září, Svatý Mikuláš, zámek Kačina

Více: www.vinobraninakacine.cz

3. Oslavy vína na severu

Dokonce i na horním toku Labe se slaví ve vinicích: vinobraní na Kuksu je jednou z nejseverněji položených oslav tohoto druhu v Česku. Požehnáno bude zdejší vinařské úrodě a své skvosty zde odhalí dvacet vinařství.

Kdy: 14. září, Kuks, areál Hospitalu Kuks

Více: www.siduri.cz

4. Přípitek v Botanické zahradě Praha

Připít si na nové víno, dát si burčák, posedět... Výhled z vinice sv. Kláry patří k nejkrásnějším pohledům na Prahu.

Kromě burčáku a vín moravských vinařů mohou návštěvníci ochutnat i vína z místní vinice: odrůdově typická, svěží, harmonická a chuťově čistá. Koupit je můžete pouze v Botanické zahradě Praha. Akce probíhá i v areálu Trojského zámku.

Kdy: 14.-15. září, Praha 7 - Troja, Botanická zahrada

Více: www.botanicka.cz

Jak se moc neopít