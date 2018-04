Chudý, ale sexy. Tipy na nečekaná místa v Berlíně, která musíte zažít

Může se hodit Ubytování

Hotely, hostely a noclehárny hledejte na www.booking.com. Další alternativou je například server www.airbnb.cz, který nabízí seznam místních obyvatel a jejich bytů k pronájmu. Kdo se nebojí vody, může vyzkoušet přespat v hausbótu na Sprévě v centru nočního dění (www.eastern-comfort.com). Restaurace

Kosmopolitní Berlín je pro mlsné jazýčky toužící po rozmanitých kuchyních velkým rájem. Ochutnat můžete vyhlášenou africkou restauraci Massai na Lychener str. (Prenzlauerberg), jamajskou Ya-Man na Gotzkowskystrasse (Tiergarten), vietnamskou Si-An na Rykestrasse (Prenzlauerberg), Chèn Ché na Rosenthaler str. (Mitte), indickou ammAmma na Urbanstrasse (Kreuzberg), řeckou Taverna Ousies na Grunewaldstr. (Schöneberg) nebo třeba afghánskou Chili Chutney na Eisenbahnstrasse (Friedrichshain-Kreuberg). Kavárny

Mezi nejlepší berlínské kavárny patří The Barn, pod kterou patří také vlastní pražírna. Najdete ji na Auguststrasse kousek od stanice U-bahn Rosenthaler Platz. Dobrou volbou je také kavárnička No Fire No Glory na Rykestrasse. Nebo Five Elephant s vlastní malou pražírnou (Reichenbergerstrasse). Nákupy

Rozhodně se nedá odjet z Berlína, aniž byste zavítali na tradiční víkendové bleší trhy. Jeden z největších se koná v Mauerparku, ale dobře uděláte, když se vydáte třeba na Maybachufer (Neuköln). Tam se koná v sobotu designový trh a každou druhou neděli v měsíci i blešák. Nebo se vypravte na východ do čtvrtě Biesdorf, konkrétně na Weißenhöher Strasse. Tam se každou neděli koná největší berlínský trh vůbec. Pokud neholdujete blešákům, zamiřte do nově otevřeného konceptuálního obchodního domu Bikini Berlin (Budapester Str.) nebo do nedalekého známého KaDeWe. Milovníci oděvního designu by se měli vypravit do Mulackstrasse, která je známá obchůdky berlínských návrhářů. O Berlínu píše autorka česky i na svém blogu http://berlinmischmasch.blogspot.de/.