Tipy na víkend: parní vlaky, jarmarky i vánoční trhy

Další tipy z celého Česka

Mikulášské jízdy parním vlakem

Kromě parního vlaku na Křivoklát mohou milovníci parních lokomotiv využít tento víkend speciálních Mikulášských jízd z nádraží Braník do Davle, po pražském Semmeringu do Zličína nebo okružní jízdu přes zajímavá pražská nádraží, např. Libeň či Radotín. Parními vlaky bude procházet Mikuláš se svou družinou. Hodné děti dostanou od Mikuláše malý dárek, pro zlobivé má čert připraveno uhlí z lokomotivy.



Soupravu sestavenou z historických osobních vozů 3. třídy a bufetového vozu povede parní lokomotiva Čtyřkolák (434.2186). Pro zájemce je přichystán pamětní list a razítko. Za jednu jízdu zaplatí dospělí cestující 120 korun, děti od 6 do 15 let 60 korun, děti do 6 let cestují vlaky zdarma.

Strahovský klášter, Praha: Jak se oblékají princezny

Výstava "Jak se oblékají princezny" neboli výstava originálních kostýmů ze slavných českých pohádek včetně rekvizit a dekorací je od 27. listopadu do 31. prosince v románských sálech Strahovského kláštera denně od 9 do 17 hodin. Dospělí zaplatí za prohlídku 130 a děti 70 korun.

Strážnický skanzen - Radujme se, veselme se

Vrátit se v čase do vesnice přelomu 19. a 20. století můžete o víkendu ve strážnickém skanzenu. Seznámíte se s dávno zaniklými zvyky, ochutnáte vánoční pochoutky jako např. pražené oříšky a mandle, medovníky a trdelníky, poslechnete si štěpánskou koledu a uvidíte, jakými pracemi lidé před sto lety trávili advent.

Mikulášský vlak do Štramberka

Na tradiční pouť z Ostravy do Štramberka a zpět se v sobotu vydá parní lokomotiva. Kouzlo starých časů ocení dospělí i děti, protože vlak přiveze Mikuláše, který poté přesídlí na štramberské náměstí. Tam je od 11.30 do 16 hodin připraven bohatý program. Vlak vyjíždí z Ostravy před 10. hodinou.

Advent v Babiččině údolí

Zámek v Ratibořicích a stavení v Babiččině údolí na Náchodsku od čtvrtka do neděle oživí tradiční adventní program. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku vánočně vyzdobených zámeckých interiérů a Starého Bělidla, v budově vodního mandlu bude malý vánoční trh. V Rudrově mlýně pak vystoupí účinkující s programem složeným z vánočních koled, říkadel a zpěvů. Program bude připraven každý den od 9:00 do 16:30, správa zámku doporučuje větším skupinám, aby si prohlídky rezervovaly na telefonním čísle 491 452 123.

Veselý Kopec - předvánoční jarmark

V neděli se ve skanzenu na Veselém kopci koná od 9 do 15 hodin tradiční Předvánoční jarmark. K dopravě mohou zájemci využít i svozový autobus, který bude z hlinského nádraží odjíždět v 9.45 a 12.45 hodin. Zpátky pojede spoj ve 12.30 a 15.30 z Dřevíkova.

Advent na zámku Hrádek u Nechanic (Královéhradecko)

Od 29. listopadu pořádá tento zámek vánoční prohlídky spojené s Vánocemi. Návštěvníci mají možnost vidět vánočně upravené zámecké interiéry, historickou vánoční výzdobu a ve zpřístupněné zámecké kuchyni budou moci ochutnat pravý anglický punč, čaj nebo kávu a vánoční cukroví. Chystá se i série adventních koncertů.

Hanácky koledováni v Litovli

Vyprávění o vánočních zvycích a tradicích přinese další pořad Hanácké ambasády, který se koná v neděli v 17 hodin v Husově sboru v Litovli. Vstupné na pořad, na kterém vystoupí i Hanácká Mozeka, je dobrovolné.

Čerti v zoo v Děčíně

V sobotu od 14 hodin se děčínská zoo promění v ráj pekelníků. O zábavné odpoledne se postará množství čertů, chybět nebudou ani Mikuláš s andělem. Přichystáno je také zdobení vánočního stromku a minitrh. Kdo přijde do zoo převlečený za čerta, bude se moci zapojit do soutěže o nejhezčí masku.