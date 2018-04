Chytrá čelovka nebo péřový svetr. Vánoční dárky pro turisty a tuláky

Inteligentní čelovka

Čelovka Petzl Nao (187 g), ověnčená prestižním oceněním ISPO Award 2012, využívá technologii reaktivního svícení, která automaticky nastavuje úroveň svícení podle světelných podmínek a potřeb. Mozkem čelovky je světelný senzor, který automaticky pozná, jestli koukáte do mapy nebo hledíte do dálky a podle toho přizpůsobuje intenzitu svícení dvou LED diod od 7 do 355 lumenů. Výsledkem je výrazně nižší spotřeba a příjemné užívání, protože veškeré přepínání se děje automaticky.

Nao je kompatibilní se všemi USB nabíječkami a umožňuje naprogramovat si až šest vlastních profilů svícení.

* Orientační cena od 3 159 Kč

Čerstvá káva kdekoliv

Ranní šálek kávy v přírodě si nemusíte odepřít ani na túrách v divočině. I když se dají sehnat malé outdoorové kávovary, pořád to jsou gramy navíc ve vašem batohu. Sáček Coffebrewer od Grower’s Cup je, zjednodušeně řečeno, geniální překapávač podobný tzv. french pressu. Stačí vám půl litru horké vody, kterým zalijete čerstvě umletou kávu a během pěti minut máte tři hrnečky čerstvé kávy.

* Orientační cena od 69 Kč

Voděodolné merino

Pokud nejste fanouškem oblečení z ropy, ale přesto si nedokážete představit svůj život bez "flísky", je tu řešení v podobě Realfleece Nano od firmy Icebreaker. Tahle přírodní flíska je vyrobená z merino vlny, která dokáže regulovat teplotu a eliminuje pachy. Díky nanotechnologii je navíc voděodolná a otěruvzdorná. Nanočástice vytvářejí vzduchové kapsy, které zajišťují prodyšnost, jejich vypouklý povrch pak zmenšuje plochu, na níž se zachycují dešťové kapky. Ty pak jednoduše stečou a nedostanou se k vašemu tělu.

* Orientační cena od 4 000 Kč

KPZ

Krabičku poslední záchrany měl každý, kdo chodil do skauta, a mnohokrát mu jistě pomohla. Sada Survival kit od společnosti Gerber vám však může zachránit i život. V nepromokavém pouzdře najdete téměř vše, co se může hodit, když uváznete uprostřed divočiny. Základem jsou multifunkční kleště, součástí je i ruční drátová pila, baterka, křesadlo, rybářský set, pytlácké oko, signální zrcadélko a mnoho dalšího. K dostání je ve dvou velikostech.

* Cena od 750 Kč

Funkční retro

Pokud nepatříte do kategorie milovníků barevných "šusťákovek" a v lese raději nejste vidět, můžete využít nabídku švédské kultovní značky Fjällräven. Klasický anorak Kaise a batoh Vintage vzdávají hold tradicím a využívají klasické materiály, aniž by to snižovalo jejich funkčnost. Oba produkty jsou vyrobené z odolného materiálu

G-1000, impregnovaného směsí parafínu a včelího vosku Greenland wax, chránící je tak před větrem, vodou a špínou. Materiál je současně velmi odolný, což oceníte především v lese nebo u ohně, kdy vám jiskry nebo ostré větve neponičí vaše oblečení.

* Cena 2 490 Kč a 3 990 Kč

GPS hodinky

Nové outdoorové hodinky Garmin Fenix slušně rozčeřily dosavadní severskou dominanci v tomto segmentu. Není to další sporttester doplněný GPS snímačem, ale plnohodnotná navigace s navigačními funkcemi, jako např. ukládání pozic v terénu, zpětná navigace po prošlé trase, možnost zobrazení mapy nebo podpora oblíbené hry geocaching.

Uživatelé ocení možnost propojení hodinek s chytrým telefonem nebo externími snímači srdečního tepu, kadence a venkovní teploty přes nízkoenergetický Bluetooth šetřící baterii v hodinkách. Barometrický výškoměr, kompas a vysoká odolnost jsou samozřejmostí.

* Orientační cena od 9 990 Kč

Péřový svetr

Jedním z nejlepších vynálezů v outdoorovém oblečení jsou tzv. péřové svetry, ke špičce pak patří Super Diez Jacket od amerického výrobce The North Face. Tato technická péřovka, ušitá z mikrovlákenné tkaniny Pertex s ripstop úpravou vůči mechanickému poškození, je zateplená evropským husím peřím. Bunda je lehčí (431 g) než klasická flíska, výrazně teplejší a perfektně skladná: snadno ji sbalíte do vlastní kapsy.

* Orientační cena od 6 750 Kč

Lékárnička s dlahou

Lékárničku Pieps navrhoval tým složený z odborníků rakouské letecké záchranné služby, skialpinisty a horského vůdce UIAGM, takže je vychytaná do detailu. Lékárnička nabízí dvě velké přehledné komory, barevně odlišené pro rychlejší orientaci při záchraně člověka, a dá se navíc snadno otevřít v rukavicích. Kromě hliníkové dlahy a standardní náplně nabízí dostatek místa pro vlastní doplnění materiálu.

* Orientační cena od 990 Kč

Do přírodní kuchyně

Americký výrobce GSI Outdoors loni zabodoval se sadou skládacích skleniček, kterou letos dále rozšířil o sklenku na červené víno. Co se týče materiálu, volit můžete buď dražší variantu z nerezu, nebo levnější z plastu. Zajímavá je rovněž titanová lžíce, kterou snadno prodloužíte pomocí hůlek, čímž vytvoříte ze lžíce vařečku pro úpravu jídel.

Ideálním řešením pro kompaktní přepravu koření v přírodě je vodotěsná skládací kořenka rozdělená na dva mikroboxy pro sůl a pepř. Díky muší váze o ní prakticky nebudete vědět a na lodi oceníte, že plave na hladině.

* Orientační ceny: sklenička 199 Kč, lžička 320 Kč, kořenka 199 Kč

Klasika

Bačkory jsou sice klasika, kterou ne každý ocení, ale outdoorové ťapky Falcon Ridge od Sorelu udělají radost každému, kdo tráví zimu na horské chatě. Semišový svršek v kombinaci s vlněnou podšívkou vás dostatečné zahřeje i ve studené chalupě. Díky předsunuté pryžové podrážce můžete vyběhnout do sněhu před chalupu pro další dřevo do kamen nebo dosypat ptákům krmítko.

* Cena od 1 673 Kč