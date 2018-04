Tipy na poslední srpnový víkend: vinné sklepy, Lašský vulkán a ’fesťáky’

Pivní slavnosti ve Štramberku

K ochutnání tu bude v sobotu i v neděli od 11 do 18 hodin pivo od osmi regionálních sládků. Návštěvníci mohou zkusit například čtrnáctiprocentní speciál polotmavý Grošák od Mojmíra Velkého z Minipivovaru Vojkovice, který získal první místo na letošní Jarní ceně sládků ve Zvíkově. Ochutnat můžete i čtrnáctiprocentní tmavý speciál Černé uhlo od kopřivnického sládka Jiřího Vaňka, který nabídne také Lašský Vulkán nebo třeba světlý ležák Hukvaldské pivo.

"Speciálem bude i Šalvějové pivo, světlý ležák, který se vaříval v 18. století a sloužil především ke zpevnění viklavých zubů, zamezení chvění kolen a končetin vůbec," uvedla Simona Grznárová z Infocentra Relax v podhůří Beskyd.

Na příchozí čeká spousta soutěží pro pivní znalce i sportovní fandy, hudební doprovod, pivní speciality i zábava pro děti.

Plzeň i Šumperk

Pivní slavnosti se konají i v jiných městech republiky. Příznivci Gambrinusu mohou zamířit do Plzně na nádvoří pivovaru ve Štruncových sadech a na náměstí Republiky. Mimo jiné tady vystoupí Buster Nixon, Ill Fish, Sunshine, Pražský výběr, Burma Jones, Turbo, Vladimír Mišík, Jirka Zonyga...

V Šumperku pivní slavnosti (v provozu 40 šenků, k ochutnání i speciál Holba Šerák) doplní ohňové show a bohatý hudební program - Support Lesbiens, Karel Kahovec či Viktor Sodoma,... Návštěvníci se budou moci vydat i na prohlídku pivovaru.

S mapou do čejkovických sklepů

V sobotu po 10. hodině se otevřou dveře do čejkovických sklepů a zůstanou dokořán až do nedělní noci. K tomu, aby putování po sklepních uličkách bylo příjemné, stačí jediné. Koupit si vstupenku, ke které návštěvníci dostanou degustační skleničku a mapku trasy. A pak už mohou popíjet, ochutnávat a bavit se. Návštěvníci mohou koštovat ve 21 vinařstvích a jedné pěstitelské pálenici. Pokud se unaví, může je ze sklepa do sklepa popovézt i koňský povoz.

Horní hrad chystá Folkovou Ohři

Poslední prázdninový víkend se na Horním hradě ponese v duchu folkové a trampské hudby, divadla i soutěží pro děti. V sobotu tady začíná akce s názvem Folková Ohře.

Na dvoudenním festivalu se představí skupiny jako Pacifik, Hop Trop, Asonance, Ginevra, Neboysa, Hradní duo a další. "Pro návštěvníky je připravena výstava fotografií, rukodělné práce, střelba z luku, divadlo pro děti a velká dobrodružná dětská soutěž o Hauenštejnský poklad," uvedl organizátor Míla Pražák.

Návštěvníci mohou přespat v podhradí ve stanovém městečku. Dospělí zaplatí jednodenní vstupné 200 Kč, dvoudenní činí 300 Kč. Dětské vstupné je na jeden den 70 Kč, na oba festivalové dny 100 Kč.

Program

Sobota 10:00 - 16:30 Simona Klímová, Jauvajs, Asonance, Petr Linhart, Na provaz, Neboysa 16:30 - 22:45 Pacifik, Ginevra, Jitka Vrbová, Pepa Štross, Strašlivá podívaná, Ivory Gate

Neděle 10:00-16:30 KV Expres, Alternativa, Marien, Stráníci, Pavla a Jarda Marianovi, Hradní duo 16:45-18:15 Hop Trop

Posvícení v Babiččině údolí

Až do neděle potrvá v Ratibořicích v Babiččnině údolí posvícení s lidovými řemesly či tradičními pochutinami. V sobotu v 11:00 navíc uslyšíte folklorní soubor Horal z Vrchlabí a ve 14:00 náchodské Klapeto. Posvícení uzavře v neděli Pražský pouťový orchestr. Vstupné na osobu a den činí 25 korun, návštěvníci s platnou vstupenkou na prohlídku ratibořického zámku mají vstup na akci volný.

Helfštýn obsadí černé řemeslo

Mistři ohně a kovadliny si již po 26. dají dostaveníčko na hradě Helfštýně. Mezinárodní setkání uměleckých kovářů lidem o víkendu nabídne na 500 umělců a znalců z dvaceti zemí světa.

"Na posledním nádvoří v budově paláce jsme instalovali plátno, na kterém budeme promítat řadu krátkých filmů a dokumentů z oblasti uměleckého kovářství a snímků z hradu Helfštýna. Návštěvníky s dětmi zase určitě potěší dětský koutek s malou kovářskou zástěrou a kovadlinou, ve kterém si mohou své ratolesti vyfotografovat jako malé kováře," láká na akci kastelánka Helfštýna Marcela Kleckerová.

Prášení v Kamýku nad Vltavou připomene Karla IV.

Oprášit staré zvyky a tradice je cílem historické slavnosti s názvem Kamýcké prášení, která se v Kamýku nad Vltavou koná o tomto víkendu. Obyvatele i návštěvníky obce čekají hudební, taneční a divadelní vystoupení, výstava, historický průvod obcí nebo recesistické soutěže.

Světové folklorní soubory mají sraz v Liptále

Až do neděle potrvá folklorní festival v Liptále. Představí se muzikanti, tanečníci a zpěváci z Balkánu i Ruska a okoření ho také umělci z Nového Zélandu.

Víkend v severních Čechách nabízí tři hudební festivaly

Během posledního prázdninového víkendu si mohou hudební fanoušci na severu Čech vybírat z bohaté festivalové nabídky. Hrát se bude v ústeckém letním kině, u děkanského kostela v Mostě a v centru Chomutova na festivalu Cumbajšpíl.

Program:

Folkový Most 31. 8., Most neděle 31. srpna od 15.00 hodin - Pět oříšků pro Popelku, The Down, Kvinta, Wabi Daněk, Druhá tráva. Kde: areál děkanského kostela, vstupné: zdarma

Ústí nad Labem sobota 30. srpna od 12.00 hodin - Poutníci, Boom, Vláďa Hron, Kamélie, Spirituál Kvintet, Michal Hrůza, Anna K, Walda Gang, Jaroslav Uhlíř, Lenka Filipová, Lucie Vondráčková, Petr Kolář. Kde: Letní kino, vstupné: dospělý 200, děti do 150cm 50, rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) 350 korun.

Chomutov sobota 30. srpna od 13.00 hodin - Babyrace.cz, Zima, Sonoris Breeze, Tripple, Skyca, Jahtec Jammin´ job, Pinking Shears, Definitivní ententýk, Please the Treese, Anyway, Sheep on Drugs, Ventolin. Kde: Městský park, vstupné: zdarma

V Žatci se koná mistrovství světa záchranářských psů

První světový šampionát družstev psích záchranářů se uskuteční o víkendu na severu Čech. Mistrovství světa pořádají kynologové ze Žatce, část soutěží proběhne také u Chban nedaleko Nechranické přehrady.

Znojmo ukazuje unikát

Pouze do 3. září si můžete v Jihomoravském muzeu ve Znojměse mimořádně prohlédnout pohřební korunovační klenoty Přemysla Otakara II. Vzácnou památku zapůjčil Pražský hrad. Ve Znojmě si připomínají 730. výročí bitvy na Moravském poli.