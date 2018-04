Tipy na netradiční dovolenou pro romantiky

Nebo také z majáku na malém ostrůvku v moři. V Chorvatsku se jich k pronájmu nabízí spousta. Na některé lze dojet i autem, ale na většinu vás musí přepravit lodí, někdy dokonce jen v určitou ranní nebo večerní dobu kvůli zrádným mořským proudům.

Jídlo si musíte přivézt s sebou. Nebo si jeho nákup můžete dohodnout se správcem majáku, až pojede na pevninu vyřizovat svoje záležitosti. Můžete si také od správce půjčit loď a do města se vypravit sami.

Anebo byste raději strávili celou dovolenou přímo na moři? Tak zkuste plavbu na lodi. Už dávno totiž nejde jen o zábavu milionářů. Lehnout si na lehátko a dopřát si požitek z osvěžujícího koktejlu na palubě, to dnes může skutečně skoro každý. Možností je víc než dost.

Ti méně odvážní mohou zvolit stylový zájezd lodí, třeba po Středomoří či Jadranu. Nabídky cestovních kanceláří jsou bohaté, od levnějších pobytů na malých plachetnicích až po plavby na obrovských lodích.

Například po Jadranu se můžete plavit na luxusním křižníku Dalmacija, někdejší chloubě chorvatské flotily lodní osobní přepravy. Jeho exteriéry i interiéry dokonce posloužily jako filmové kulisy ve filmu Titanic.

A ti, kteří nemají rádi mnoho lidí na jednom místě a navíc si chtějí užít průzračné moře v opuštěných zátokách či potkat delfíny v jejich přirozeném prostředí, mají možnost pronajmout si větší či menší plachetnici.

Máte-li kapitánské zkoušky, můžete loď i sami kormidlovat. Jinak si budete muset objednat loď i s kapitánem, takzvaným skipperem. Zapotřebí je také sportovní duch. Většina lodí je sice dobře vybavena, ale místa je na nich přece jenom poměrně málo.

Ještě pořád se vám to zdá málo romantické? Tak se můžete zajet podívat třeba do Francie. V těsném sousedství proslulé francouzské Riviéry se totiž nachází u nás nepříliš známá oblast Camargue.

Pohled na polodivoké bílé koně, jejichž hřívy cuchá přímořský vítr, je kouzelný. Elegantně se objeví a za chvíli nenápadně zmizí. A znovu je potom potkáte na pobřežních dunách. Takových je 14.000 hektarů bažin, solisek, pastvin a dun.

Několik tipů na netradiční dovolenou

ROMANTIKA NA JACHTĚ NEBO NA BÁJNÉM OLYMPU

1. Tam, kde žijí koně vedle lidí

Francouzské Camargue, to je pravé místo pro romantiku. Uznejte sami - jezera plná plameňáků růžových, stáda bílých koní i obrovských černých býků, kteří tu žijí napůl divoce.

I jejich pastevci, camargští "gardines", žijí tradičním způsobem, obývají bílá stavení s rákosovými střechami. A to se přitom nacházíte jen necelých dvě stě kilometrů vzdušnou čarou od proslulého letoviska Saint-Tropez.

Do Camargue se můžete vypravit bez problémů sami, třeba jen na výlet právě z francouzské Riviéry, kde strávíte zbytek dovolené.

Ceny chatek jsou docela přijatelné i v sezoně, začínají již na 5.000 korunách za osobu a týden ubytování.

2. Romantická plavba na plachetnici

Malá plachetnice s vlastním kapitánem nemusí být jen snem. Loď si můžete pronajmout a kapitánem se stát během týdne.

Pak už si stačí jen domluvit posádku, vybrat loď a moře, které budete brázdit. V nabídkách agentur jsou plachetnice od dvoukajutových lodí, vhodné pro 4 až 6 osob, až po pětikajutové s lůžky pro 12 lidí, ale seženete i větší.

Cena závisí na velikosti a vybavení lodi. Většina agentur si účtuje kromě ceny za pronájem lodi ještě takzvaný tranzitloog, poplatek, který zahrnuje závěrečný úklid lodě, povolení k plavbě, lůžkoviny a plyn do vařiče. Tento poplatek se pohybuje většinou podle počtu kajut od 60 do 100 eur za loď. Protože si loď půjčujete, skládáte také kauci, kterou vám agentura vrátí, když loď vrátíte nepoškozenou. Další výdaje jsou spojeny jen s dopravou, stravou a útratou v hospůdkách.

A kam se vypravit? Nejoblíbenější je stále Chorvatsko, vydat se však můžete i do Itálie, Řecka či na plavbu kolem Mallorky.

3. Po stopách bohyně Afrodité

Toužíte po skutečné romantice? Pak se vypravte na Kypr. Právě tady se totiž poprvé vynořila z moře bohyně Afrodité v nádherné zátoce pod útesy Petra tou Romiou. Zhmotnila se prý z bílé pěny, která okolo zdejších skalisek bez ustání víří.

Místo pro lázeň si Afrodité vybrala na poloostrově Akamas, pod skalním převisem, kde se nachází přírodní bazén s průzračně čistou sladkou vodou. Tady byla Afrodité zvyklá smývat ze sebe sůl z mořské vody. A zde ji také jednou spatřil Adonis a na první pohled se do ní zamiloval.

Na Kypr se dostanete nejsnáze některým z charterových letů. Týdenní pobyt s polopenzí včetně letenky se dá v zájezdech na poslední chvíli pořídit již za 10.000 korun. A pak už jen zbývá půjčit si auto či motorku a můžete vyrazit po stopách Afrodité.

4. Kde sídlí antičtí bohové

Bohové prý sídlili na Olympu. Aspoň tak to tvrdí řecké báje. Zda je to pravda, se můžete přesvědčit sami. Minimálně sedmihodinový výstup na vrchol, který se zvedá do výše 2.917 metrů, ovšem vyžaduje dobrou kondici.

Krajinou národního parku Olymp se ale mohou potěšit i ostatní. Jsou tu i další hezká místa a méně náročné trasy.

Návštěvu bájné hory je nejlepší spojit s pobytem na pozapomenuté Olympské riviéře. Dvanáctidenní letecký zájezd s ubytováním v apartmánu pořídíte za cenu kolem 10.000c korun na osobu. A odtud se k Olympu dostanete vypůjčeným autem.

5. Plavba jako na Titaniku

Romantická dovolená nemusí znamenat jen liduprázdné pláže či pobyt v panenské přírodě. Stejně dobře ji můžete strávit na palubě lodi. Například na luxusním parníku Queen Mary 2 nebo na lodích, které brázdí Jadran.

Cestovní kanceláře nabízejí pobyty jak na malých, původních jadranských plachetnicích, tak na majestátních motorových lodích, které ze všeho nejvíc připomínají tolik proslulý Titanic.

Například týdenní plavbu po Jadranu na luxusním křižníku Dalmacija pořídíte od 33.000 korun, na malých plachetnicích již zhruba od 11.000 korun.

6. V ráji u chorvatských majáků

Majáky na chorvatských ostrovech a mysech jsou bezpochyby místy, kde lze prožít romantickou dovolenou. Stačí si jen vybrat. Chcete být raději poblíž nějakého turistického střediska?

Nebo dáte přednost majáku na širém moři, daleko od hluku a shonu všedních dnů? Ty jsou totiž tím pravým malým rájem.

A nakolik vás taková dovolená přijde? Ceny za apartmán začínají na 15.000 korunách, v hlavní sezoně však zaplatíte zhruba jednou tolik. Zvlášť se potom platí přeprava na maják, obvykle kolem 3.500 za apartmán. Pobyt na majáku lze samozřejmě objednat i v našich cestovních kancelářích.

Strávili jste netradiční dovolenou na jachtě nebo třeba na majáku? Jaké to bylo? Podělte se o svoje zkušenosti s ostatními čtenáři v diskuzi.