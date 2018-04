Tipy na některé akce o víkendu 28. a 29. dubna

Otevření Mlýnské doliny a Valašské dědiny

V sobotu a v neděli se pro letošní sezonu slavnostně otevírá Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a Valašská dědina v Rožnově pod Radhoštěm. V sobotu bude od 13 hodin v areálu Dřevěného městečka bude hrát cimbálová muzika Bystřica z Bystřice pod Hostýnem, v neděli od 14 hodin učinkují na podiu u radnice dětské soubory Podskaláček, Bača a cimbálová muzika Juráš, v areálu Valašské dědiny budou zpřístupněny do 17. května pouze exteriéry.

V klubu Mír bude Vidiek

Filmový profil ruského režiséra Andreje Tarkovského zahájil v uplynulých dnech letošní ročník Mírových slavností v Uherském Hradišti. Vrcholem série akcí Mírových slavností je trojice koncertů, která čeká na příznivce hned několika hudebních žánrů o víkendu. v Pátek večer se v klubu Mír představí slovenská skupina Vidiek, která se po dlouholeté odmlce opět vrací na pódia. Vystoupí také další slovenská kapela, rockoví Hex. Sestavu dnešního koncertu doplní domácí formace Sladké uši. V sobotu od 20 hodin se v čajovně Pod Kaštany uskuteční koncert osobitého písničkáře Oldřicha Janoty. Vynikající zážitek slibuje nedělní vystoupení mladé, avšak velmi úspěšné budapešťské kapely Tropical Transform, v jejíž hudbě se mísí jazz, latinskoamerické, africké a funkové vlivy. Z koncertu bude pořizován zvukový záznam pro živé CD.

Opět Svatovojtěšský jarmark

Na Horním náměstí ve Slavičíně bude v neděli Svatovojtěšský jarmark. Pro všechny jeho návštěvníky jsou připraveny hry a soutěže s historickým nádechem, dobývání hradu, rytířské souboje, pouliční divadlo a muzika, myší dostihy i ukázky ovládání formanského biče.

Na Hostýně je hasičská pouť

V sobotu se sjedou na vrchol Hostýna poutníci a především hasiči na tradiční hasičskou pouť, při níž oslaví svého patrona svatého Floriána. Pouť začíná ve tři čtvrtě na deset a mši za zemřelé členy hasičských sborů bude sloužit olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner.

Čarodějnice přiletí na hvězdárnu

Čarodějnice se v Uherském Brodě slétávají tradičně poslední dubnový víkend. Letos si daly dostaveníčko už v pátek v hvězdárně místního Domu kultury. Na reji jsou od 19.30 vítáni všichni mágové starší 15 let. Budou jim vyhrávat Jižané. Čarovné lektvary jsou připraveny.

Bubeníci zahrají na Cimburku

Hrad Cimburk i v letošní sezoně ožívá kulturním programem. V sobotu bude ve zřícenině koncertovat od 15 hodin bubenická kapela Tubabu, vstupenky jsou k dostání na hradě nebo v Koryčanech.

Myslivci vystaví trofeje zvířat

Nejkrásnější jelení nebo srnčí parohy, vypreparované hlavy nebo vyčiněné kůže divočáků mohou o víkendu vidět hosté i další návštěvníci hotelu Všemina na Zlínsku. V sobotu 28. dubna tam začíná chovatelská přehlídka trofejí, kterou uspořádalo myslivecké sdružení Všemina. Zájemci mohou trofeje obdivovat až do pondělí 30. dubna.

Hradiště: házená a ohňostroj

Seskok parašutistů, vzlet největšího házenkářského balonu a ohňostroj orámují třídenní házenkářský turnaj v Uherském Hradišti. Na turnaj, který začne v pátek a skončí v neděli odpoledne, se do města sjede dvaapadesát dívčích házenkářských družstev z České republiky, ze Slovenska a z Polska. Hraje se na sídlišti Východ, na dvou hřištích na sídlišti Mojmír a ve sportovních halách v Kunovicích a v Uherském Hradišti. Finálové zápasy začínají v neděli dopoledne ve sportovním areálu na Východě.

Košt vín v Moravské Nové Vsi

Už čtvrtý ročník Dne lidových řemesel, který vždy 1. května pořádá Obecní úřad v Moravské Nové Vsi spolu s místním sdružením Pro naši vesnici, slibuje novinku. Pořadatelé se rozhodli, že k nabídce přidají ještě ochutnávku vín s mezinárodní účastí. Své výrobky tady budou prezentovat kromě domácích také vinaři z Rakouska a Slovenska.

Pojeďte na Eurorando 2001

Dosud největší akce v rámci evropské turistiky - hvězdicový štafetový pochod má jméno Eurorando 2001. Pochod se koná po evropských dálkových pěších trasách s cílem ve francouzském Štrasburku (22.-30.9. 2001). Cesta do Štrasburku je však daleká. Jen na území České republiky se od 28. dubna do 29. června uskuteční celkem 50 etap. Zahajovací 1. etapa je na programu v sobotu 28. dubna v Beskydech a povede z Bumbálky na Pustevny. Trasu 21 km bude možno zkrátit, např. na Hlavaté (6 km), Martiňáku (14 km, včetně sestupu k autobusu na parkoviště v údolí Mečůvky po zelené značce). A jaký je časový program? Do 10 hodin se očekává příjezd autobusů nebo aut s turisty na parkoviště na Bumbálce, obec Bílá, okres Frýdek-Místek. Od 10 do 11 hodin je na programu převzetí štafety pochodu Eurorando od slovenských turistů v prostoru před chatou Bumbálka. Vlastní pochod bude odstartován z Bumbálky v 11 hodin, v cíli nejdelší 21 km trasy budou pochodníci očekáváni do 17 hodin v útulně Libušín na Pustevnách. Účastníci kratších tras mohou využít čas k vycházkám po okolí - Zvonička, rozhledna Cyrilka, socha Radegast, chata Skalíkova louka aj. Akce se zúčastní i turisté ze Zlína. Zvláštní autobus odjede z parkoviště vedle Velkého kina v sobotu v 7.15 hod. Informaci o případných volných místech vám poskytne vedoucí zájezdu na tel. 067/ 385 39.