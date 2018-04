Miliarda mravenců či 300 druhů zmrzliny. NEJ výlety v Česku

Mapa ČR

Mořské akvárium se žralokem má už dnes kdejaký mafián a obchodní centrum, zato obrovské sladkovodní akvárium, to je něco! V Hradci mají přímo obří, to největší v Evropě (ona ale v tomhle směru není moc velká konkurence). Hlavním tahákem je tu víc než 500 rybích exotek z Jižní a Střední Ameriky. Jednou je spatříte při procházce deštným pralesem, podruhé ze skleněného tunelu, když sestoupíte ke dnu nádrže.

Info: www.obriakvarium.cz

2. Pekelné doly Nejen pro pekelné anděly

V lesích u České Lípy se skrývá největší evropský komplex pískovcových jeskyní, zvaný Pekelné doly. Funguje jako unikátní motorkářský klub s řadou akcí od koncertů po spanilé jízdy podzemím. Hoši v kůži jsou šťastní, že mohou na motorce zajet až k baru! Díky dobrovolnickým nadšencům je tu otevřeno nonstop, na pocestné přitom čeká 300 dek a spacáků. Potřebují je, protože v jeskyních je trvale 12 stupňů.

Info: www.pekelnedoly.cz

3. Bílý Potok Po stopách Aloise Nebela

Ten film znáte, a teď se podívejte na místo, kde Alois Nebel sloužil. V Česku sice najdete nádraží Bílý Potok pod Smrkem, tenhle Bílý Potok ale, protože tak se jeho nádraží jmenovalo, je knižní a filmové jméno stanice Horní Lipová v Jeseníkách. A tohle nádraží určitě stojí za návštěvu. Je součástí Slezského Semmeringu, úseku železnice, který překonává výšku až 760 metrů nad mořem. Mají tu muzeum místního Semmeringu a zajímavý Lesní bar.

Hlavně zde na všem ulpěl mírně melancholický pohled Aloise Nebela, nečekané filmové hvězdy. Projděte se po místech, kde jste ho viděli ve filmu, a pak se vydejte na hezkou jesenickou hřebenovku.

Info: www.jeseniky.net/muzeumslezskehosemmeringu

4. Dolní Rožínka Za strašidly

Výlet, který můžete dávat za odměnu, ale i za trest, přijde na to, jak ho vysvětlíte. Stavba, která je z doby tří mušketýrů, jen není tak majestátní, dostala nové poslání, je z ní Strašidelný zámek DraXmoor. Něco takového ještě v České republice a okolí nebylo. Strašidla jsou stará, ale metody místy velmi současné: úvod do světa hrůzyplných stvůr obstará promítání 3D filmu, pak teprve přijde ta pravá strašlivá strašidelná strašidlácká túra. Aby toho děsu zas nebylo moc, připravili pořadatelé více a méně strašidelné okruhy, vyberete si podle toho, jak velké děti s sebou máte. Což je dobře, protože po některých výjevech by se i vám asi zdály zlé sny.

Info: www.sikland.cz/aktivity-asluzby/strasidelny-zamek

5. Hluboká Na kolečkách vpřed

Mezi horké kandidátky titulu Nejkrásnější česká stezka pro in-line bruslení určitě patří ta z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou. Při své délce devět kilometrů, slušném povrchu a nízké úrovni obtížnosti je vhodná doslova pro každého: proto tu o víkendech bývá nabito. Ale berte to pozitivně jako skvělou možnost trénovat slalom. Nejvíc člověka pokaždé nadchne alej na konci trasy, za kterou se vyloupne zámek Hluboká nad Vltavou.

Info: http://www.inlineaerobic.cz/bruslarske-stezky/jihocesky-kraj/

6. Herálec V posteli na zámku

Trošku se rozmazlete: herálecký zámek u Humpolce je čerstvě rekonstruovaný, říká si Chateau Herálec a skví se v plné romanticko-gotické kráse. K tomu anglický park a hlavně nádherné komnaty, kde můžete strávit volno na úrovni a vyzkoušet si život na zámku.

Mají tady i Pillow menu, což není snídaně do postele (může být samozřejmě také), ale výběr matrací i polštářů například z husího peří různé síly a velikosti. K tomu spa a wellness, originály obrazů z Oblastní galerie Vysočina. Ale uprostřed romantiky mají pro rodiny s dětmi i malé kino a vlastní animátory i chůvy.

Info: www.chateauheralec.com

7. Modrá Život na hradišti

Zkuste si žít jako staří Slované: třeba pěstovat obilí, vyrábět keramiku a tavit kovy jako kdysi v 9. století za časů Velké Moravy. Nebojte, budete v bezpečí slovanského opevněného sídla v Modré poblíž Velehradu. Hradiště má nejen vstupní brány a strážní věže, ale také chatrče napůl zapuštěné do země, jak v té době bylo zvykem. Není to žádný Disneyland, nýbrž archeologický skanzen, takže vše je tak, jak to asi bylo kdysi. Mimochodem, poblíž vbrzku přibude další atrakce: skleněný tunel v rybníku v Modré, z něhož se podíváme do světa pod hladinou.

Info: www.archeoskanzen.cz

8. Tábor Na čokoládu!

Právě otevřené Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře není u nás první atrakcí svého druhu, ale rozhodně je nejlepší. Kromě obvyklých historických exponátů, tabulí, map, obalů čokolád, modelů z marcipánu a podobně totiž mlsounům nabízí i příležitost pěkně se vyřádit. K dispozici je dílna, kde si návštěvníci sami mohou vyrábět neopakovatelné marcipánové výtvory, odlévat čokoládové figurky nebo vytvářet originální pralinkové kreace. Představte si, co byste zde asi udělali pro svoji lásku? Pořádný nával tady určitě bude nejen před Valentýnem...

Info: www.muzeumcokoladyamarcipanu.cz

9. Praha Vodákem pod Hradčany

Pokud jezdíte na vodu, jeli jste asi určitě Vltavu. Ale Prahu ne. Teď je možnost jet podél Národního divadla a Kampy, pádlovat pod Karlovým mostem, míjet Hradčany a předsednictvo vlády. Tahle šance je jen jednou v roce, kdy se smějí sjíždět tři jezy v centru Prahy. Letos to je 28. září. Je to obrovská akce, vodácký happening, jedou stovky lodí, objeví se i ty dračí. Kdo se nestihl přihlásit, nebude litovat, když se bude jen dívat.

Info: http://www.3jezy.skauting.cz/

10. Pohled z letadla Pilotem na zkoušku

Také jste mysleli, že nad centrum hlavního města se s letadlem jen tak nedostanete? Ale ne, pořádají se sem dokonce vyhlídkové lety přímo nad nejvýznamnější památky. Jestli chcete prozkoumat Prahu z výšky, není nic jednoduššího. Dvoumotorové letadélko, startující z benešovského letiště, vás může dopravit i nad Karlštejn či Konopiště anebo třeba nad vaši chatu nebo zahradní restauraci, stačí si jen říct.

Info: http://www.pilotemnazkousku.cz/

11. Lampelberg Kupte si vlastní hlavu

Bájnou vinici Šobes spojuje 18 kilometrů dlouhá naučná stezka s nově rekonstruovaným vinným hrádkem Lampelberg u Znojma. Kolem něj nedávno odstartoval unikátní program "adopce" jednotlivých hlav (keřů) na vinohradu. Vinařský nadšenec tak může mít svoji hlavu, kterou bude mít zaměřenou GPS a přes satelit sledovat, jak se jí daří. To je věc, které člověk nemůže odolat, zvlášť v časech prohibice. "Adopce" stojí 1 900Kč, za což se mu dostane řady slev, pozvánek na degustace a podobně.

Info: www.mejtesvojihlavu.cz

12. Raná Kurzy na rogalu

Na slavném kopci Raná u Loun se můžete naučit létat na rogalu: tři volné dny jsou ideální začátek. Rogalo je prý zvláště pro vzduchoplavce-začátečníky vhodnější stroj než třeba choulostivý paraglide. Přitom se s rogalem – bezmotorovým! – můžete vydávat třeba až na stokilometrové výlety. To by bylo něco pro básníka Goetha, který kopce severních Čech považoval za nejkrásnější krajinu střední Evropy...

Info: www.ranskahora.cz

13. Štramberk S Burianem do pravěku

Je tady všechno: brontosauři, stegosauři, taky indiáni, zkrátka pravěk i dobrodružství. Několik generací chlapců milovalo ilustrace Zdeňka Buriana, všechny ty dinosaury a mamuty i jejich lovce. Co na tom, že podle vědců nejsou Burianovy barvy a tvary přesné? Do nově instalovaného malířova muzea ve Štramberku se i tak hrnou davy starších hochů. Na výstavě se seznámí nejen s okolnostmi vzniku slavných kreseb, ale i s malířovým dramatickým osobním životem. Načež si mohou koupit štramberské uši a vystoupat na věž Trúbu...

Info: www.stramberk.cz/muzeumzb

14. Slavonice Hotel Divadla Sklep

Herci Divadla Sklep si ve Slavonicích koupili krásný renesanční dům a přestavěli ho na hotel. Ne ovšem jen tak ledajaký: je tu osm pokojů zařízených samotnými herci a podle nich pojmenovaných. Budete spát v Hanákovi, nebo ve Vávrovi? Zajímavý je pohled na jídelní lístek: třeba kuřecí plátek je zde Platón hloubající na žampionech a cibuli, drsně působí Saddám na krvavě červeném víně v pánvi trpící. A to je pouze ukázka. Legrace musí být!

Info: www.besidka.cz

15.Stráž pod Ralskem 300 druhů zmrzliny

Tolik zmrzliny jste ještě nikdy neviděli a vaše děti taky ne. Ve zmrzlinárně U Schwarzkopfa ve Stráži pod Ralskem jí paní Jablonovská připravuje na 300 druhů. Romantička si dá mateřídouškovou, alpský karamel nebo Růžového pantera, odvážlivec třeba máslovou. A na drsňáky tu čeká celé menu: zmrzlina svíčková, koprová, s příchutí "moravské uzené", česneková a slivovicová nebo pivní. Nenašli jsme tu snad jen příchuť knedlíkovou.

Info: www.zmrzlinastraz.estranky.cz

16. Šebeň Mezi mravenci

Kdyby tohle zažil Ondřej Sekora, musel by o Ferdovi napsat seriál delší než mexická telenovela. Polesí Šebeň na Českomoravské vrchovině u Velkého Meziříčí je evropským unikátem: na ploše zhruba 130 hektarů, což je něco přes třicet Václavských náměstí, je tu kolem čtrnácti stovek mravenišť. Číslem: 1 400. Opravdu. A v nich víc než miliarda jedinců (není to množství až hororové?). Nikde u nás jich tolik není, je to česká mravenčí Čína. Aspoň pár set tisíc z nich určitě zhlédnete při absolvování tříkilometrové naučné stezky. Více o mravencích na Vysočině a jak se tam dostat čtěte v našem podrobném tipu na výlet.

Info: www.ekovysocina.cz/naucnastezka-seben.html

17. Bílá Voda Úplný konec světa

Nádraží v Bílé Vodě

Tady končí svět, tedy ten český. Vesnici Bílá Voda ze tří stran obklopuje Polsko, vede sem jen jediná silnice. Nebylo to tak vždy, jak předvádí právě otevřené muzeum. Jeho expozice vypráví romantický příběh: v 19. století tu našla azyl pruská princezna Mariana Oranžská poté, co se rozvedla se synem pruského krále. Hlavně však jsou tu zachyceny zlé časy 50. let minulého století, kdy odlehlou vesnici obkroužily zajatecké lágry a v jejím piaristickém klášteře byly internovány stovky jeptišek. Vznikla tu zřejmě největší řeholní komunita, jaká kdy v Evropě byla. Trvala celých těžkých čtyřicet let.

Info: www.bilavoda.cz

18. Lázně Bělohrad Dejte se do kupy

Jestliže se potřebujete dát po letních dovolených a šoku ze září do kupy, pak jsou tady Lázně Bělohrad, se svým Stromem života, kterému tady světácky říkají Spa resort Tree of Life. Na jakou proceduru si jen vzpomenete, každou tu najdete, od fyzioterapie přes elektroterapii a slatinné zábaly až po parní lázně. Můžete si dát taky laconium, hamam či rasulbad, aspoň zjistíte, co to vlastně je. Útulný hotel na břehu jezera právě teď láká na zvýhodněné svatováclavské pobyty pro páry.

Info: www.treeoflife.cz

19. Starý Plzenec Na bublinky!

Odměňte se za všechno to utrpení, nechte děti někde přivázané a jeďte do Starého Plzence. Dvouhodinové sklepní "sektové safari" vám přiblíží, jak se vyrábějí šumivé moky značky Bohemia Sekt. Podíváte se přitom do původních sklepů z 19. století, kde se víno stále ještě dělá klasickou "šampaňskou" metodou a kde se připravuje nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice, Chateau Radyně. Ocitnete se tváří v tvář cisterně s obsahem neuvěřitelného milionu litrů. Sommeliér z vás pak v bleskovém kurzu udělá znalce chutí a vůní šumivých vín, abyste mohli ve společnosti ještě víc zářit...

Info: www.firma.bohemiasekt.cz

20. Voděradské bučiny Ráj na pedálech

Hned vedle Říčan je opravdu krásný kus lesa: Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny (vznikla v roce 1955). Na koupání v jejích sedmi rybnících už je trochu pozdě, na cyklotúru však přišel ten správný čas. Rezervace je zvlněná a protkaná dobře značenými cyklistickými stezkami. Můžete v ní najít 300 let staré duby a modříny a lom, z něhož pochází základní kámen Národního divadla, nebo si jen v klidu a nádheře podzimního lesa pořádně odpočinout.

Mimochodem, hned vedle bučin začíná království kocoura Mikeše. A v Jevanech už nestraší Gottland...