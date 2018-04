V Česku na Adama a Evu: tipy na nejhezčí nudapláže

S koupáním bez plavek je to jako s horskou dráhou. Dokud ji nevyzkoušíte, nemáte ponětí, o čem to celé vlastně je a jestli se jí nebojíte zbytečně. Koupání na nudapláži má každopádně podle zastánců své nesporné výhody a rozhodně nejde o vyhledávání pocitu vzrušení při pohledu na odhalená těla.

Argumenty odpůrců nudapláží se v tomto článku nezabýváme, protože se dá předpokládat, že lidé, kterým koupání bez plavek vadí, si článek o nejlepších nudaplážích nejspíš ani neotevřou.

V kontaktu s přírodou

Podle naturistů je koupání bez plavek tím pravým prožitkem svobody v přírodě. Při opalování ani ve vodě vás neškrtí kousky oděvu. Součástí odhalení vlastního těla může být navíc i osvobozující pocit, kdy se smíříte se všemi jeho nedostatky a přijmete sebe sama.

I ženy, které na sebe bývají obzvlášť náročné, to mají v komunitě naturistů jednodušší. "Nevím, jestli je třeba řešit nějaké to kilo navíc nebo méně. Každá žena je hezká pro toho, kdo ji má rád," píše na serveru naturista.cz diskutérka Jitka. "Tohle by měly vědět hlavně ženy, jelikož se nejspíše nesnaží hubnout pro sebe, ale pro oči mužů. Věřte tedy, milé dámy, řešící tento problém, že mezi naturisty budete vždy vítány s nějakým kilem navíc i bez něho. Vždy zůstanete pro muže tou hezčí polovinou lidstva."

Tip na dovolenou Také byste rádi strávili dovolenou na tuzemských nebo zahraničních plážích? Vyberte si z tisíců zájezdů na Dovolená.iDNES.cz

Ožehavým tématem nudapláží pro laiky a nezkušené je pochopitelně sexuální vzrušení, ve skutečnosti však hraje menší roli, než byste čekali. "S nahotou přijdete o příchuť 'zakázaného' a pohled na ni vám nepřipadne zase až tolik vzrušující," říká Ivo Žurek, asi nejznámější propagátor nudismu a naturismu v Čechách.

Na nudapláž mají samozřejmě přístup i děti, negativních důsledků pro jejich vývoj se bát nemusíte. "Podle odborníků nemá návštěva nudapláží žádné negativní účinky na duševní vývoj dětí," vysvětluje Ivo Žurek. Naopak, může jim do jisté míry být prospěšná, přináší přirozený pozitivní vztah k vlastnímu tělu, přínosný pak i v době dospívání a navazování prvních intimních kontaktů."

Pro začátečníky bývají stěžejní první dvě hodiny bez plavek. Pokud se u mladých mužů dostaví erekce, doporučuje Ivo Žurek chvíli klidu. Nic přece netrvá věčně.

Rady pro nováčky (naturista.cz) Pro nováčky je lepší poprvé jít na nudapláž s někým známým, aby na zbavení ostychu byli aspoň dva. Pokud se nováček napoprvé stydí, tak je dobré napřed navštívit saunu, kde se snáze osmělí. Na nudapláži se nezabývejte okolím, ale koupáním, opalováním, vnímáním sebe a svého partnera. Nevyhledávejte zapadlá zákoutí, ale jděte přímo na nudapláž. Tam se budete cítit nejpřirozeněji a také ostatní nudisté vás lépe přijmou. Naopak zapadlá zákoutí jsou rejdišti čumilů.

Příjemným bonusem nudapláží je hlavně větší klid a příjemnější atmosféra než u klasických "textilních" středisek. Asi největší rozdíl můžete spatřit v kempu Merkur v Pasohlávkách u Mušova. Zatímco tradiční centrum kempu je obklopené lidmi, krámky a restauracemi, na nudapláži na Malé laguně vládne naprostý klid a hlasité reproduktory vystřídá zpěv ptáků.

Kam tedy vyrazit?

Praha: Hostivařská přehrada

Nejoblíbenější pražská nudapláž. Dvojí občerstvení, volejbalové hřiště, velmi rozlehlá travnatá pláž.

Jezero Lhota

Nejoblíbenější středočeská FKK pláž (FKK z německého výrazu Freikörperkultur), založená už v roce 1983. Najdete ji poblíž mladoboleslavské dálnice u Brandýsa nad Labem, proto je cílem mnoha naturistů z Prahy. Typické jsou dlouhé písečné pláže s úzkým pruhem borového lesa, přímo na pláži je několik kiosků a WC. Pláž má optimální polohu pro využití večerního nízkého slunce.

Lhota

ATC Merkur Pasohlávky, n-pláž Malá laguna (Novomlýnské nádrže)

Patří i z celorepublikového hlediska k nejnavštěvovanějším. Příjemná voda na koupání v Malé laguně, krásná přírodní nudapláž o délce přes 300 metrů lemovaná stromy a keři, nádherný výhled na Pálavské vrchy, restaurace pro nudisty, sportovní hřiště, možnost stanování hned na hranici pláže. Každoroční naturistické víkendy Naturistická Věstonická Venuše.

Pasohlávky, Merkur

Brněnská přehrada (FKK Osada)

Nejkrásnější pláž této oblíbené brněnské vodní plochy. Travnatá plocha svažující se k jihu, nové občerstvení, udržovaná pláž.

Letos 17. července od 18 do 21 hodin proběhne také naturistická premiéra na brněnské Riviéře. V Brně dosud není k dispozici jediná pláž bez plavek a na Brněnskou přehradu (FKK Osada) je velmi špatné spojení. Vedení brněnské Riviéry proto povolilo zkušební akci bez plavek.

Pohoda v Ostravě Antošovicích

Sdružení naturistů Ostrava, největší naturistická komunita v Česku, nudistická lokalita o 50 000 m². Pravidelné akce typu Kuchařská soutěž ve vaření polské národní polévky žurek apod.

Východní Čechy

Velmi oblíbená oblast naturismu, kvůli velmi čisté vodě v polabských písnících. Nejoblíbenější je určitě koupaliště v Opatovicích u Hradce Králové. Velmi udržovaná pláž s velkým občerstvením, možností stanování, vlastní sociální zařízení. Pravidelné akce typu Půlsilvestr 2013.

Nudapláž v Opatovicích u Hradce Králové

Další oblíbené lokality z východních Čech:

Oplatil-Hrádek, se svými 1,2 km nejdelší nudapláž východních Čech

Mělice u Přelouče, FKK kemp U Třpytky. Velmi oblíbený pro čistou vodu na koupání, sousedství hlubokého borového lesa, písčité pláže.

Oplatil- Hrádek

Západní Čechy: FKK kemp INA na Borské přehradě

Tradiční n-pláž pro stovky naháčů. Vlastní občerstvení, sociální zařízení a udržovaná travnatá pláž.

Liberecký kraj: Máchovo jezero

FKK pláž Pod Borným, krásné místo na písku pod vzrostlými borovicemi, otevřené na jih.

Dalšími tipy z tohoto kraje jsou pak Kemp Klůček (Doksy) se smíšenou FKK pláží a nejvýše položená nudapláž v Česku - Bedřichovská přehrada v 770 m n. m.

Vysočina: Velké Dářko

Nejkrásnější pláž na tomto největším rybníku Vysočiny o rozloze 206 hektarů. Písčitá pláž se rozkládá na břehu hlubokého smrkového lesa.

Velké Dářko u Žďáru nad Sázavou

Na stránkách naturista.cz si také můžete stáhnout aktualizovaný soubor, který obsahuje přes 300 přesně označených nuda pláží (kempů, FKK center) po celé Evropě. Soubor je modifikován pro všechny druhy navigací a je zdarma ke stažení ZDE.

Kam vyrazit v zahraničí CHORVATSKO Istrijský poloostrov byl, je a pravděpodobně i nadále bude českými naturisty nejčastější navštěvovanou destinací. Za nejlépe vybavené FKK centrum z celého Jadranu považuje Ivo Žurek kemp Kanegra na slovinské hranici (836 km od Prahy). Další střediska na jih po Istrii: Ulika, Funtana, Solaris, Koversada, Valalta, na úplném jihu Istrie u Puly FKK Kažela.

byl, je a pravděpodobně i nadále bude českými naturisty nejčastější navštěvovanou destinací. Za nejlépe vybavené FKK centrum z celého Jadranu považuje Ivo Žurek kemp Kanegra na slovinské hranici (836 km od Prahy). Další střediska na jih po Istrii: Ulika, Funtana, Solaris, Koversada, Valalta, na úplném jihu Istrie u Puly FKK Kažela. Kvarnerské ostrovy: neoblíbenější a nejkrásnější FKK kemp je Bunculika na Krku, nejoblíbenější kemp na Hvaru je FKK Mlaska. ČERNÁ HORA

V Černé Hoře je nejoblíbenější FKK centrum Ada Bojana v deltě ústí řeky Bojana na albánských hranicích. Zde byl také v 80. letech natáčený nudistický film Krása hříchu (Lepota poroka). MAĎARSKO

Dvě oblíbená centra u Balatonu: FKK Camping Naturist Bereny a FKK Levendula ŘECKO

K nejoblíbenějším FKK místům patří výhradní nudapláž Faliraki na ostrově Rhodos. Oblíbený je také prostřední poloostrov Chalkidiki Sithonia.

Koupete se na nudaplážích? celkem hlasů: 7610