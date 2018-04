Tipy na nejhezčí nudapláže v Česku

Nešťastný způsob léta aneb léto bez plavek budiž pochváleno

Vzpomínáte na dnes již klasické Menzelovo filmové zpracování Vančurova Rozmarného léta? Pak si jistě vybavíte i nezapomenutelného Rudolfa Hrušínského, který, coby lázeňský Důra, pronáší uprostřed deštivého dne onu památnou větu o "poněkud nešťastném způsobu léta".

Kromě způsobu léta je však velmi dobře patrný ještě jeden "poněkud nešťastný způsob" - způsob, jakým se tehdy, tj. ještě počátkem 20. století, lidé oblékali před koupelí v přírodním koupališti (anebo chcete‑li v "říčních lázních"). Trikot, pokrývající celé tělo od krku až k zápěstím a kotníkům, dnes působí úsměvně, snad až komicky.

Během necelého století se celospolečenský náhled na nezbytnost oblečení při koupeli zredukoval způsobem, jaký by si tehdy lázeňský Důra jistě jen těžko představil. Navíc horní díly plavek ženy a dívky často odkládají na běžných veřejných koupalištích už dnes. Další trend je přitom zcela zřejmý. Odložit i zbytek. A není třeba čekat další století...

Samozřejmě, reklamní agentury udělají cokoli, aby vás, v souladu se zakázkou výrobce, přesvědčily o nutnosti vlastnit plavky dle tzv.poslední módy. Prostě, skočit do vody nemůžete, pokud nemáte bermudy s nohavicemi až pod kolena, protože byste se tím společensky naprosto znemožnili. Co na tom, že po vyjití z vody váží třikrát tolik, při vysychání studí, všude se lepí a nepřejte si vědět, jakou havěť jste do nich při plavání nachytali a následně přitiskli na své tělo (tedy, pokud se nekoupete v destilované vodě).

Proč ale utrácet za zbytečnosti, když se v Česku můžete koupat na desítkách krásných míst i bez plavek? Přinášíme vám pár tipů na některé nejoblíbenější lokality.





Naturisté na Velkém Dářku

Zdroj: www.naturista.cz

Lhota u Brandýsa

Jednou z tradičních a nejznámějších lokalit je již několik desítek let Lhota u Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. Prostor bývalého pískového lomu s jezerem o velikosti cca 18 ha je dnes v soukromém vlastnictví, nicméně jeho současných přibližně 30 majitelů zde společně provozuje veřejné koupaliště, které má z necelých 2 km převážně písčitého břehu vyhrazenou přibližně čtvrtinu jako nudipláž (v severovýchodním kvadrantu). Ta rozhodně stojí za návštěvu.

Placené parkoviště najdete na severním okraji areálu; chcete‑li zaparkovat zadarmo někde v obci, riskujete pokutu. Celodenní vstupné činí 40 Kč (děti, studenti, důchodci a invalidé 20 Kč), po 17. hodině polovic. Kromě upravených písčitých pláží na okrajích borového lesa a na pohled velmi čisté vody, která většinou zůstává nezávadnou po celé léto, jsou k dispozici stánek s občerstvením, toalety a odpadkové koše. Dětské hřiště lze nalézt v "textilní" části.

"Největší problémy máme s neukázněností návštěvníků," říká Jaroslava Urbanová, jednatelka vlastníka a provozovatele celého areálu. "Návštěvníci v plavkách často nerespektují hranici 'textilní' části a vstupují i do nudistické. Zbytečně je pak musíme vykazovat do správného prostoru. Mnozí si také neuvědomují, že udržet areál čistý, uklizený, s fungujícím vybavením a s dostatkem personálu, včetně plavčíků, dnes vyžaduje nemalé náklady," vysvětluje jednatelka.

"Jen samotné zahájení sezóny si díky nutným opravám a doplňování starého, zničeného nebo odcizeného vybavení každoročně vyžádá několik set tisíc korun. Stejně tak provoz samotný. Je neuvěřitelné, že se lidem 'vyplatí' krást např. i toaletní papír na záchodech. O soustavném poškozování oplocení ani nemluvě," stěžuje si Jaroslava Urbanová.

Zajímám se, jak je to s návštěvností a zda se provozování areálu vůbec vyplatí. "Zbohatnout se na tom rozhodně nedá. Většinou máme vyrovnanou bilanci. Samozřejmě hodně záleží na počasí. Např. letošní svátky 5. a 6.7. byly opravdu extrémní. Odhadem přišlo zhruba 12.000 návštěvníků; na parkovišti před areálem a na příjezdových cestách mohlo být asi 1.100 automobilů," dodává. "To samozřejmě komplikovalo příjezd i odjezd jiným návštěvníkům. Většinou však ale opět jen jako důsledek nekázně a bezohlednosti," uzavírá Urbanová.





Lhota: jedna z nejznámějších nudapláží

Asi 10 km severozápadně od Lhoty, u Neratovic, na silnici do Mlékojed leží Tišice. Místní rybník (bývalý písák) má na severním břehu neoficiální nudistickou zónu. Na příjezdové cestě je umístěn stánek s občerstvením. Parkování i vstup k rybníku jsou zdarma. Tomu však odpovídá i stav samotného prostoru, který nemá žádného oficiálního provozovatele.

Přístup do vody, která na pohled není tak čistá jako na Lhotce, není nijak upravený; využít lze pouze ojedinělé prostupy v pobřežní vegetaci. Na bahnito-písčitém břehu se povaluje množství odpadků a jedinou udržovanou plochou s posečenou trávou a upraveným vstupem do vody je cca 50 m břehu, o kterou pečuje místní příznivec naturismu Verner Novák.

"Starám se tu o to hlavně kvůli sobě, ale samozřejmě sem chodí i mnoho dalších. Teď už jsem v důchodu a tak na to mám alespoň dost času," sděluje mi. Zaujala mě papírová cedulka vymezující daný prostor jako nudistickou pláž. "Tu jsem sem dal já," vysvětluje. "Nudisté sem chodí odnepaměti, ale nedávno to tu nějaká skupinka výrostků nechtěla pochopit, přestože jinak mají k dispozici celý rybník. Teď tu ta cedulka je a je klid," dodává s úsměvem.





Tišice: udržovaná plocha s upraveným vstupem do vody

Čelákovice, Mezi Mosty

Na jihovýchod od Brandýsa nad Labem, u Čelákovic, leží další bývalý písák, jezero Mezi Mosty. Neoficiální nudistickou pláž (smíšenou s "textilní") lze nalézt v severním cípu jezera. Pláž je písčitá, místy oblázková. Kvalita vody na pohled srovnatelná s Tišicemi. Vstup zdarma. Auto je však nutné nechat relativně daleko od pláže a cca 1 km dojít pěšky nebo dojet na kole / koloběžce.





Čelákovice: bývalý písák, jezero Mezi Mosty

Jezero u Poděbrad

Další poměrně zajímavou lokalitou je Jezero u lázní Poděbrady (okres Nymburk). Příjezd k severozápadnímu břehu je možný z ulice Pražská (z Poděbrad směr Praha). K dispozici je placené parkoviště a areál městského koupaliště (vstupné 30,‑ Kč, děti 10,‑ Kč). Ten leží na severním cípu jezera s písčitými plážemi a jeho nejvýchodnější část je oficiálně vyhrazena pro nudisty.

Bohužel, veškeré služby (s výjimkou odpadkových košů) jsou pouze v "textilní" části, kam vstup bez oděvu není povolen (sprchy, občerstvení, dětské koutky a jiné atrakce). Zbývající část Jezera je volně přístupná; břehy travnaté s občasnými (spíše bahnitými) prostupy do vody.





Část Jezera s travnatými břehy

Mělice, U Třpytky

Zhruba 5 km severovýchodně od Přelouče, asi 1 km severně od obce Mělice lze na severním břehu bývalého písáku nalézt kemp "U Třpytky". Jeho součástí je i pláž provozovatelem vyhrazená pro nudisty. Břeh je písčitý, lemovaný borovým lesem, prostředí je velmi malebné a celkově připomíná Lhotu. Voda je však na pohled ještě čistší. Snadno lze doplavat i na podlouhlý ostrůvek zhruba uprostřed jezera.

Parkování je možné zdarma na části příjezdové cesty anebo za 20,‑ Kč na den přímo v kempu, případně za stejnou cenu na parkovišti na západním břehu. Vstup je zdarma; táboření dle zvláštního ceníku.





Mělice: celkově velmi malebné prostředí připomíná Lhotu

Další nudistická inspirace

Další desítky lokalit pro nudisty a naturisty lze nalézt na serveru www.naturista.cz - ZDE. K nahlédnutí jsou dokumentární fotografie, příjezdové plánky a někdy i osobní zkušenosti návštěvníků.

"První seznam jsem sestavil už poměrně dávno podle časopisu Naturista (tehdy vycházel ještě v 'papírové' podobě)," říká Boris Tichý, správce sekce N‑lokalit na serveru naturista.cz. "Další lokality jsem pak doplnil podle informací od známých a od návštěvníků serveru. Ostatně, pokud někdo ví o nějaké N‑lokalitě, která v seznamu není anebo naopak tam je, ale uvedené informace už nejsou aktuální, uvítám, pokud mě bude informovat na tomto E-mailu," doplňuje Tichý.

Několik praktických rad na závěr: 1. Chystáte‑li se na nudipláž poprvé, nenechte se znervóznit, pokud máte po vašem příchodu pocit, že na vás všichni "zírají" (zejména, jste‑li žena). I když je to možná prvních pár minut pravda, je to úplně stejné jako na obyčejné pláži. Jenže ta pro vás není nová a tudíž si toho tam nevšímáte. Ideální je, můžete‑li "poprvé" vyrazit s přáteli, zejména, pokud oni už na takové pláži někdy byli. 2. Chystáte‑li se na nudipláž poprvé a jste‑li muž, určitě nemusíte mít obavy z nevhodných reakcí některých vašich tělesných partií. Nudipláž totiž rozhodně není "dámské safari", a pokud na ni někdo zamíří s podobnou představou, bývá velmi zklamán. Úplně postačí, necháte‑li své tělo řídit vaším mozkem a nikoli zcela jiným orgánem. A kdyby snad byl zážitek přeci jen silnější, než vy, úplně postačí, lehnete‑li si na chvíli na břicho anebo si půjdete zaplavat. Chladná voda se už postará o nápravu... 3. Buďte ohleduplní. Nehodnoťte vzhled ostatních návštěvníků nudipláže (a už vůbec ne nahlas). Mějte na paměti, že sem přišli kvůli sobě, kvůli vlastním pocitům z koupání a slunění v přírodě a nikoli kvůli vaší podívané. 4. Pokud se někdo ve vašem bezprostředním okolí výjimečně nechová podle předchozí zásady, ignorujte ho. Ctěte své sebevědomí a nenechte se znechutit nějakým ubožákem, který se tak jen sám před sebou snaží potlačit pocit vlastní slabosti a méněcennosti. 5. Pokud máte obavu z přítomnosti nebezpečných sinic ve vodě, můžete alespoň základní kontrolu provést jednoduchým sedimentačním testem. Vezměte prázdnou láhev z bezbarvého plastu, naplňte ji vodou, postavte ji a nechte cca půl hodiny v klidu. Po této době se bahno a písek usadí na dně, neškodné řasy zůstanou rozptýlené ve vodě a sinice vyplavou k hladině. Pokud u hladiny nic nenajdete, sinice ve vodě s velmi vysokou pravděpodobností nejsou. 6. Nezapomínejte, že na nudipláži sluneční paprsky dopadají i na takové tělesné partie, které na ně nejsou zvyklé. Dbejte proto na pečlivou ochranu pomocí opalovacího krému s vyšším ochranným faktorem. Spálený zadek nebo prsní bradavky (a to i u mužů) mohou opravdu hodně potrápit.

