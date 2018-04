Přes Berlín a most špionů až k moři. Tipy na NEJ cyklotrasy v Německu

1. Podél Mohanu

V záplavě německých cyklostezek (jejich přehled najdete na www.radwege-in-deutschland.de) se kolečkářská trasa, která vede podle řeky Mohan (Main), přece jen něčím vymyká: jako první totiž získala v hodnocení Německého cykloklubu (ADFC) maximální počet pěti hvězdiček. Vysoká kvalita je tedy zaručená.

Region: střední Německo

Vhodné pro rodiny s dětmi, pohodovou jízdu

Informace: www.mainradweg.com

Mainradweg, jak se stezce německy říká, začíná u pramene Bílého Mohanu (Weisser Main) v pohoří Smrčiny (Fichtelgebirge) nedaleko českých hranic a sleduje celý tok řeky až po ústí do Rýna u Mohuče (Mainz). Můžete ji samozřejmě absolvovat celou; v tom případě najedete kolem 600 kilometrů a je třeba počítat asi s týdnem času.

Pokud se cítíte na kratší cykloputování, pak doporučujeme krajinně nejzajímavější úsek podél středního a části dolního toku Mohanu, mezi Würzburgem a Aschaffenburgem. Tuto část projedete přibližně za tři dny. Řeka se zde prodírá zalesněnou vrchovinou Spessart, vytváří krásné krajinné scenérie v zakleslých meandrech často lemovaných vinicemi a na cestě budete mít i mnoho zajímavostí, které stojí za návštěvu. Jmenujme alespoň "startovní" město Würzburg se slavnou biskupskou rezidencí zapsanou na seznamu UNESCO, nádherné starobylé městečko Lohr am Main či Wertheim s hradem z červeného pískovce.

Na Mohanské cyklostezce Hrad Wertheim nad Mohanem

Varianta středního Mohanu je příjemná také v tom, že z Aschaffenburgu se i s bicykly do Würzburgu snadno vrátíte vlakem – cesta trvá jen 70 minut a spojení je každou hodinu.

2. Šumavským pohraničím

Může to být jenom prodloužený víkend, během něhož na kole profrčíte německou část Šumavy, tedy Bavorský les (Bayerischer Wald). Navzdory tomu, že se Šumava traduje jako "pohoří s plochou vrcholovou částí", to ale úplná selanka nebude: v Polabí byste se opravdu nadřeli méně. O to pěknější krajinou však pojedete, navíc s užitečnou možností porovnat reálie (včetně kvality asfaltu i šotoliny) na české a německé straně. Popsaná varianta vydá na tři dny jízdy.

Region: česko-německé pohraničí, Bavorsko

Vhodné pro trénované cyklisty

Informace na www.bayernbike.de

S ohledem na dopravní spojení doporučujeme začít ve Stožci (vlak) nad Lipnem, přejet hned do Německa do obce Haidmühle a nejprve se držet silničky, která sleduje státní hranici směrem k severozápadu. Po asi 30 kilometrech vjedete na území NP Bavorský les a můžete se napojit na značenou trasu Nationalpark-Radweg. Ta vás přivede kopcovitým terénem až do pohraniční městyse Bayerisch Eisenstein.

Následuje nejnáročnější část trasy, totiž překonání sedla Brennes (1030 m n. m.); po silnici je to úporné sedmikilometrové stoupání. Odtud lze sledovat značení "Grünes Dach Radweg" (Cyklotrasa Zelená střecha) a dalších několik desítek kilometrů budete převážně klesat, zprvu dost radikálně. Až kolem Lamu se údolí Bílé Řezné (Weisser Regen) zklidní a časem též rozšíří. Na závěr vyjedete do kotliny u města Cham, odkud po cykloznačení "Chambtal Radweg" snadno dorazíte do pohraničního města Furth im Wald a dál přes hranici do Domažlic, odkud je dobré vlakové spojení.

Trasa Bavorským lesem vede i kolem malého Javorského jezera Značení Grünes Dach Radweg Zbytek Berlínské zdi na tzv. East Side Gallery

3. V Berlíně a kolem něj

Jen málo evropských velkoměst má pro cyklistiku tak výtečné podmínky jako Berlín. Kvalitní síť městských cyklostezek je samozřejmostí, "user-friendly" je i plochý terén a v bezprostředním okolí města navíc najdete atraktivní krajinu s množstvím lesů a jezer.

Region: severovýchodní Německo, Berlín

Vhodné pro nenáročné pohodáře, "městské" cyklisty

Informace: www.mauerweg.com nebo na www.stadtentwicklung.berlin.de

Pokud si pro výlet do Berlína vezmete kolo, projeďte si aspoň část Mauer Radweg, tedy cyklotrasy sledující průběh Berlínské zdi. Z celkové délky asi 170 kilometrů je přirozeně nejzajímavější ten kus, který prochází středem sjednoceného Berlína, mj. kolem Braniborské brány, Říšského sněmu či Dokumentačního centra na Bernauer Strasse.

Z oblastí na periferii Berlína je velmi atraktivní jihozápadní sektor, kde se táhnou rozsáhlé lesy protkané četnými vodními toky a nádržemi. Výlet do Postupimi (Potsdam) se světoznámým zámkem Sanssouci můžete na kole začít u dalšího slavného zámku v berlínské čtvrti Charlottenburg a řídítka namířit do Grunewaldského lesa. Časem se nejspíš napojíte na páteřní trasu RR1, která vás dovede přes slavný "most špionů", Glienicker Brücke, do Postupimi. Kolo ale užijete i dál, protože postupimské zámky a zahrady se rozkládají na ploše několika čtverečních kilometrů a s pomocí bicyklu toho uvidíte za kratší čas mnohem víc než pěšky.

V létě si nezapomeňte plavky, v jezerech kolem Berlína a Postupimi se dá pěkně vykoupat. A kdyby se vám zpět už nechtělo v sedle, tak příměstské vlaky do centra Berlína odjíždějí z Postupimi každou chvíli.

4. Okruh pod nejvyšší horou

Škarohlídi by řekli, že je to jediný pořádný kopec v zemi: Zugspitze, nejvyšší německá hora (2962 m n. m.). Až nahoru sice na kole nepojedete, ale pokud se odhodláte Zugspitze po horských stezkách obkroužit, vydá to na krásnou MTB túru. A protože se tato část Bavorských Alp nazývá Wettersteingebirge, pojedete po okruhu s názvem Wettersteinrunde. Asi polovina trasy vede po rakouském území.

Region: jižní Německo, Bavorsko

Vhodné pro zkušené MTB jezdce

Informace: www.alpenwelt-karwendel.de

Celkem 88 kilometrů s převýšením 2100 metrů zvládnou dobře trénovaní jezdci za jediný den, těm ostatním radíme rozvrhnout si trasu na dny dva. A to se startem ve známém horském středisku Mittenwald a noclehem v Ehrwaldu. Tím si rozdělíte do dvou dnů nejtěžší úseky trasy, stoupání na dvě horská sedla přesahující 1500 metrů nad mořem.

Úvodní dvacetikilometrový úsek, z Mittenwaldu (920 m n. m.) do "hlavního města německé horské turistiky", Garmisch-Partenkirchenu, vás sice prověří asi dvousetmetrovým převýšením, ale o nic drsného nejde.

U chaty Ehrwalder Alm dosáhnete nejvyššího bodu na okruhu kolem Zugstitze.

To k jezeru Eibsee, přímo na úpatí Zugspitze, je to už větší kopec, a za jezerem přijde první pořádná prověrka, šotolinový "zvedák" k chatě Hochtörlehütte (1460 m n. m.), již na rakouském území. Útěchou budiž, že odtud do Ehrwaldu (1000 m n. m.) pojedete už jen s kopce, místy technicky náročnějšími pasážemi.

Následující den je třeba zatnout zuby jen na začátku, zato pořádně: stoupání k chatě Ehrwalder Alm je největší na celém okruhu, dotknete se vrstevnice 1600 metrů. Aspoň že po asfaltu. Zbytek trasy pak vede vesměs po šotolinové cestě v dlouhém mírném klesání, zpět do Německa vjedete kousek před cílem v Mittenwaldu.

5. S větrem v zádech (nebo ve tváři)

Jízda na kole na dohled od mořského pobřeží má svá specifika: na většinou plochém německém pobřeží vás sice nepřekvapí velké kopce, jízdu však může ozvláštnit silný vítr. U Baltu i u Severního moře fouká skoro pořád: možná si večer všimnete, že rám vašeho kola je potažený slaným povlakem a mezi zuby vám bude trochu skřípat písek.

Region: severovýchodní Německo, Meklenbursko-Přední Pomořansko

Vhodné pro: méně náročné vyjížďky, rodiny s dětmi

Informace: www.mecklenburger-radtour.de

Lepší podmínky pro "pobřežní cyklistiku" najdete v Německu u Baltu. Velkou část baltského pobřeží opět sledují pěkné cyklostezky, ta nejfrekventovanější se jmenuje Ostseeküsten-Radweg (Pobaltská cyklotrasa) a spojuje krásná hanzovní města Lübeck a Stralsund. Celkem 260 kilometrů zvládnete za tři až čtyři dny a důrazně doporučujeme tento směr – je mnohem pravděpodobnější, že vám bude foukat do zad.

Ostrov Rujánu křižuje mnoho vedlejších silnic lemovaných alejemi.

Jinou možností, případně prodloužením páteřní trasy, může být obkroužení rekreačního ostrova Rujána (Rügen). Lze plynule navázat na Ostseeküsten-Radweg ve Stralsundu, na cestě budete mít mondénní mořské lázně Binz i přístav Sassnitz a určitě nevynechejte severní výběžek Rujány. V Národním parku Jasmund uvidíte slavné křídové útesy, mys Kap Arkona je pak místem přímo mytickým – a taky prostorem, kde vichr obvykle dosahuje svého maxima.

Skutečný cyklistický ráj v této oblasti představuje nevelký ostrov Hiddensee s ikonickým majákem Dornbusch, kam se přeplavíte trajektem. Na ostrov nesmí soukromá auta a tak vás tu při vyjížďkách nebude nic obtěžovat. Prohánět se budete po cestách mezi písečnými dunami a vřesovišti, s maximem 72 metrů nad úrovní moře.

Zobrazit místo Německo na kole na větší mapě