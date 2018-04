Kam se vyplatí jet k moři před sezonou. Pět tipů, které nezklamou

Řecké ostrovy jsou klasika, co nezklame

Stará známá pravda říká: pokud někde nebo nedávno byl (často jen virtuální) problém, vždy to poznáte na cenách letenek, které se do takové destinace rychle dostanou na zlomek předchozích cen. A pošramocená pověst malého regionu se ústním podáním může nesmyslně rozšířit na celý stát. Letos je toho příkladem nafouklý problém některých řeckých ostrovů v souvislosti s uprchlickou krizí. Bezpečnostní riziko tu nehrozí žádné, tedy pokud nepočítáme pravděpodobnost dopravní nehody – ta je rozhodně vyšší, než že by vás okradl nějaký cizinec.

Cesta na mnohé řecké ostrovy díky negativnímu obrazu nebyla nikdy tak laciná jako letos, a to včetně lokalit, které jsou zcela mimo uprchlické trasy. Z mnoha možností vybíráme:

1. Kréta (letecky do Heraklionu nebo Chanie, i přímo z Prahy s Aegean): před sezónou berte spíše teplejší a sušší jižní pobřeží, kde se voda rychleji prohřeje. A nezapomeňte na skvělé památky v čele s archeologickým areálem Knossos (památka UNESCO).

2. Korfu (letecky přímo z Bratislavy, Katovic či Budapešti): na svěže zeleném ostrově vás ještě v květnu může potkat nějaká přeháňka, ale prostředí je příjemné. Vezměte si pevné boty na nějaký ten výšlap a zajeďte do správního střediska Kerkyry / Korfu (památka UNESCO) a na nedaleký zámek Achilleion, spojený s císařovnou Alžbětou (Sisi).

3. Rhodos (letecky přímo z Mnichova či Vídně): moře tu bývá ke koupání už koncem května, lodí si můžete udělat jednodenní výlet do Turecka (Marmaris). Milovníci historie ocení mohutný velmistrovský palác a ještě mohutnější hradby ve městě Rhodos (památka UNESCO).

Poloha: jihovýchodní Evropa, Egejské a Jónské moře



jihovýchodní Evropa, Egejské a Jónské moře Průměrné teploty/srážky v květnu: 19,7 ° / 15 mm (Herakleion, Kréta); 19,6 ° / 37 mm (Korfu); 20,5 ° / 14 mm (Rhodos)



19,7 ° / 15 mm (Herakleion, Kréta); 19,6 ° / 37 mm (Korfu); 20,5 ° / 14 mm (Rhodos) Doprava do oblasti: letecky z Prahy většinou s jedním přestupem, z Německa, Bratislavy, jižního Polska i odjinud často přímo.

letecky z Prahy většinou s jedním přestupem, z Německa, Bratislavy, jižního Polska i odjinud často přímo. Informace:www.visitgreece.gr

Prohlédněte si řecké ostrovy ze vzduchu:



Královské severní Maroko

Řemeslnické krámky v medině v marockém městě Taza

Pro leckoho to bude nejspíš cesta do neznáma: turistický rozvoj na severním, středomořském pobřeží Maroka je zatím v začátcích. Ale první vlaštovky tu jsou, zejména v lokalitě Saïdia kousek od alžírské hranice, a také v okolí města Nador. Jde o resorty zařízené spíše na turistické skupiny, ale i když sem přijedete na vlastní pěst, postel se určitě najde (bazální znalost arabštiny či francouzštiny je výhodou).

Moře je tu stejně pěkné jako třeba ve Španělsku, srážky na konci jara už minimální, sluneční svit téměř nepřetržitý a ceny ve srovnání se západní Evropou méně než poloviční. Přidanou hodnotou může být pro někoho exotické prostředí (ano, smlouvá se úplně o všechno). Pokud byste chtěli vidět nějaké pěkné historické město, tak v Nadoru ani Oujdě moc neuspějete – můžete se ale vydat autobusem nebo vlakem do Tazy s nádhernou medinou a pěkným hornatým okolím. S jedním noclehem se dokážete od moře podívat i do světoznámého Fezu (památka UNESCO).

Upozornění pro sběratele „vlaječek“: pozemní hranice mezi Marokem a Alžírskem je dlouhodobě uzavřená. Můžete ale snadno navštívit blízkou španělskou enklávu Melillu, o níž jsme psali zde.

Poloha: pobřeží severovýchodního Maroka

pobřeží severovýchodního Maroka Průměrné teploty/srážky v květnu: 19,1 ° / 20 mm (Melilla)

19,1 ° / 20 mm (Melilla) Doprava do oblasti: letecky do Nadoru nebo Oujdy, obvykle s jedním přestupem

letecky do Nadoru nebo Oujdy, obvykle s jedním přestupem Informace: www.visitmorocco.com

Slunečná španělská Costa Brava

Úsek španělského pobřeží v širším okolí Alicante se řadí ke šťastným krajinám Evropy. Je tu téměř neustále slunečno (Alicante vykazuje 2950 slunečních hodin v roce – téměř dvojnásobek toho, co má Praha) a i v zimě prší jen minimálně. Vedle pěkného a teplého pobřeží oblast navíc nabízí i zajímavé památky – i toulavé povahy se tu nebudou nudit třeba celý týden.

Průčelí katedrály v Murcii

Přitažlivé je pro návštěvníky samotné správní středisko oblasti, třísettisícové Alicante, kam nejspíš přiletíte. Město můžete použít jako základnu pro koupání i pro výpady do zajímavých míst v okolí. Pěkné pláže jsou totiž báječně při ruce, Playa de Postiguet přímo přiléhá ke staré části města a z většiny hotelů tam dojdete pěšky za pár minut. Kdo by hledal více klidu u vody, což přichází do úvahy spíše v hlavní sezóně, tak stačí popojet tramvají pár zastávek směrem k severu.

Samotné Alicante sice nemá prvoplánové památky jako Barcelona nebo Granada, ale historická část města je pěkně opravená a na pevnost (Castillo de Santa Bárbara), trůnící na vysokém kopci rovnou nad přístavem, si budete chtít vyšlápnout už jen kvůli výhledu. Z okolních zajímavých míst, snadno dostupných veřejnou dopravou, je dobře zaměřit pozornost na Elche (Elch), utopené v nesmírných palmových hájích, a Murcii se skvělou mariánskou katedrálou.

Poloha: jihovýchodní Španělsko



jihovýchodní Španělsko Průměrné teploty/srážky v květnu: Alicante 19,1 ° / 28 mm



Alicante 19,1 ° / 28 mm Doprava do oblasti: letecky obvykle s jedním přestupem do Alicante



letecky obvykle s jedním přestupem do Alicante Informace:www.spain.info

Tak trochu jiná Itálie - Sicílie

Ostrov s jedinečnou kulturou, tolik odlišnou od ostatních částí Itálie, tavicí tyglík různých civilizací i krásná krajina, k níž se těžko hledají paralely: to je Sicílie, největší ostrov Středozemí. Má taky dost dlouhé pobřeží; mezi nejvyhledávanější úseky patří Riviera dei Ciclopi, tedy Kyklopská riviéra, která se táhne na východě Sicílie mezi Catanií a Taorminou.

Je to pobřeží plné mýtů a tajemna. Právě tady se podle antické mytologie snad utkal Odyssesus s Kyklopy, což mají připomínat skaliska lemující dodnes pobřeží. Samo pobřeží je vesměs divoce skalnaté s vesměs oblázkovými plážemi, ale scenérie neztrácejí na razanci ani když zvednete oči vzhůru, naopak.

Limitem je tady až vrchol Etny, nejvyšší evropské sopky, která vyrůstá přímo z moře až do úrovně 3329 m n. m. a často bývá neklidná: z kráteru může vycházet dým či z puklin vytékat láva. Vrcholová část Etny je proto přístupná v závislosti na vulkanologické aktivitě.

Pohled na Catanii a přístavem, v pozadí Etna

Nemáte-li vrcholové ambice, můžete si Etnu alespoň projet po železnici Circumetnea. Na 110 kilometrech obkroužíte skoro celou sopku, budete projíždět ohromnými lávovými poli i městečky vystavěnými z lávových bloků. Na každý pád je třeba podívat se do Taorminy, jednoho z nejmalebnějších sicilských měst.

Větší Catania je o poznání syrovější a všimnete si tu různých neduhů italského jihu včetně nemálo polozřícených nebo mizerně udržovaných budov, ale zašlá nádhera barokních kostelů a paláců to určitě vyváží.

Poloha: jižní Evropa, Itálie



jižní Evropa, Itálie Průměrné teploty/srážky v květnu: 18,9 ° / 19 mm (Catania)



18,9 ° / 19 mm (Catania) Doprava do oblasti: letecky s jedním přestupem do Palerma nebo Catania



letecky s jedním přestupem do Palerma nebo Catania Informace:www.regione.sicilia.it/turismo

Extra tip bez moře - Lago Maggiore

Toto není tip na koupání, byť vody budete mít kolem sebe dostatek – v okolí jezera Lago Maggiore, druhého největšího v Itálii, oceníte spíše nádherné scenérie a taky záplavy květů všeho druhu.

Rozkvetlé zahrady u Villy Taranto ve Verbanii, jednom z největších letovisek u Lago Maggiore

Na jaře jsou totiž zdejší městečka, vesnice i velké kusy volné krajiny pokryty rozkvetlými stromy a keři a každá veřejná i soukromá zahrada v tomto období přetéká roztodivnými barvami. Je to také krajina kontrastů: dole u jezera bývá na jaře už solidně teplo, zato vrcholky hor, zvedající se přímo nad vodou, ještě mohou být pokryté sněhem.

Mimořádně krásná krajina jezera Maggiore přitahuje výletníky, často movité, již nejméně 200 let a na podobě některých míst podél břehů je to znát. Najdete tu luxusní resorty s drahými, barnumskými hotely – příkladem jsou Stresa nebo Locarno, položené u švýcarského cípu jezera. Existují ale i klidnější místa, hlavně na východním, dopravně hůře přístupném břehu.

Poloha: pomezí severozápadní Itálie a Švýcarska



pomezí severozápadní Itálie a Švýcarska Průměrné teploty/srážky v květnu: 15,8 ° / 221 mm



15,8 ° / 221 mm Doprava do oblasti: letecky z Prahy na letiště Milano/Malpensa (MXP), pak asi hodinu vlakem



letecky z Prahy na letiště Milano/Malpensa (MXP), pak asi hodinu vlakem Informace: www.illagomaggiore.com



Od jezera se nabízí aspoň trochu nakouknout do přilehlých hor, jen o kousek dál se rozkládá divoký a liduprázdný Národní park Val Grande. Skoro povinná je pak návštěva Borromejských ostrovů (Isole Borromee), kam jezdí lodě ze Stresy. Tam naopak určitě sami nebudete, ale vidět nádherné palácové zahrady s bílými pávy na ostrově Isola Bella i tak stojí za to. Krásný výhled na severní část jezera se otevře od svatyně Madona del Sasso nad Locarnem; pokud by se vám nechtělo nahoru (370 m n. m.) šlapat pěšky, lze využít pozemní lanovku.

Mohlo by se hodit Počasí: Průměrné teploty, srážky a další klimatické informace najdete např. na webu www.worldclimate.com. Detailní klimatická data, obvykle převzatá z národních meteorologických zdrojů, bývají i na heslech příslušných lokalit na Wikipedii.

Denně aktualizované povrchové teploty moří jsou k vidění na stránkách Evropské agentury pro životní prostředí. K vyhledávání spojení nízkonákladovými letadly, včetně kombinace spojů, můžete použít např. server www.azair.cz.



Kréta (červená), Rhodos (modrá), Korfu (azurová), Catania (zelená), Alicante (růžová), Saiidia (oranžová), Stresa (žlutá)