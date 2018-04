Středozemní moře před sezonou. Pět tipů na levnou dovolenou bez davů

1. Costa Blanca

Španělské "Bílé pobřeží" se táhne v délce několika set kilometrů od mysu Dénia k jihu. Jde o jednu z nejsušších oblastí Evropy, jakmile se posunete od pobřeží do vnitrozemí, octnete se v polopouštní, místy dokonce v pouštní krajině. Naštěstí pro nás se tu ale mořská voda na jaře rychle prohřívá.

Největším městem na Costa Blanca je Alicante (Alacant) a pokud jde o moře, tak byste se odtud vlastně nemuseli ani hnout. Alicante má totiž pěkné pláže přímo ve městě, v pěším dosahu od většiny hotelů. Na hlavní městské pláži, Playa del Postiguet, bývá přirozeně zalidněno, to snad ale vyrovná impozantní panoráma hradu Castillo Santa Bárbara, který se tyčí přímo nad pláží. Pokud upřednostníte klidnější prostředí, tak se posuňte pěšky nebo pobřežní tramvají kousek k severu na skalnatý poloostrov, který tu vybíhá k západu. Pak stačí pár minut pochodu po stezičce podél moře k tomu, abyste si našli nějakou plážičku, kde vás nikdo rušit nebude.

Zátoka Cala Palmera u San Juan de Alicante(Costa Blanca)

V Alicante najdete pěkné starobylé centrum a až vás omrzí polehávání u vody, tak oceníte i dobré dopravní spojení. Auto tu na výlet není třeba, veřejnou dopravou se snadno dostanete do blízkého města Elche (Elx), jehož palmérie s více než 200 000 palem datlových jsou zapsané na seznamu památek UNESCO, i do vzdálenější Murcie s krásnou katedrálou.

Poloha: Jihovýchodní pobřeží Španělska kolem 36. rovnoběžky

Průměrné teploty/srážky v červnu (Alicante): 22 °C/17 mm

Doprava do oblasti: Spojení z Česka do Alicante je komplikované (přestup) a poměrně nákladné, lépe pořídíte přímými lety z Německa (např. linkou Ryanairu z Norimberka) či Polska (např. linkou Ryanairu z Wroclawi či Katowic).

Dorozumění: V resortech personál obvykle hovoří anglicky nebo německy, mimo turistické oblasti jsou ale základy španělštiny velkou výhodou.

Informace: http://en.comunitatvalenciana.com

2. Sicílie

Kyklopská riviéra (Riviera dei Ciclopi) na východním pobřeží Sicílie, mezi Catanií a Taorminou, má scenérie jak žádná jiná. Rozeklané pobřeží se zvedá do téměř nadoblačných výšin, aby vyvrcholilo nejvyšší evropskou sopkou, Etnou (3330 m n. m.). Tady jsou zvyklí také na zahraniční hosty, což na Sicílii představuje spíš výjimku, většinu návštěvníků ostrova totiž tvoří Italové. I to přispívá ke skutečnosti, že ve většině oblastí Sicílie stále najdete autentickou, místy poněkud drsnou atmosféru.

Pláž Mondello na západě Sicílie

Pěkných pláží je ovšem na Sicílii více, třeba jižně od Catanie nebo v okolí San Vito Lo Capo na opačném konci ostrova západně od Palerma. V každém případě na Sicílii doporučujeme věnovat nějaký čas prohlídce okolí přímořských resortů. Při pobytu pod Etnou je přirozeným cílem, vedle výpravy po svazích sopky, barokní město Catania a o něco vzdálenější Syrakusy s velmi kvalitním archeologickým areálem. Vzpomínáte na legendu o Archimédově smrti? Slavný výrok "Nerušte mi mé kruhy" měl zaznít z úst geniálního učence právě v Syrakusách. A pokud zvolíte západní část Sicílie, neměli byste vynechat Segestu či Selinunte, v obou lokalitách spatříte jedny z nejlépe dochovaných antických řeckých chrámů na světě.

Poloha: Středozemní moře kolem 37. rovnoběžky

Průměrné teploty/srážky v červnu (Catania): 24 °C/9 mm

Doprava do oblasti: Přímé lety z Prahy do Catanie nabízejí společnosti Air One a Smart Wings, případně můžete zkombinovat dva nízkonákladové lety (viz www.azair.cz) společností Ryanair, Wizz Air či easyJet s přestupem nejčastěji v Miláně či Římě.

Dorozumění: Pár základních výrazů v italštině se hodí, s automatickou znalostí angličtiny nepočítejte.

Informace: www.italia.it/en/discover-italy/sicily.html

3. Kréta

Největší řecký ostrov má sice plochu jen něco přes osm tisíc kilometrů čtverečních (tedy méně než např. Středočeský kraj), nejspíš vám však bude připadat o dost větší, za což může mimořádně hornatý a nepřístupný terén. Osu protáhlého území tvoří hory vysoké až 2 350 metrů a ty také dělí Krétu na dvě klimaticky poněkud odlišné části. Voda u jižního pobřeží se rychleji prohřívá a zkraje sezony doporučujeme zamířit spíše sem než na sever.

Jižní pobřeží Kréty je dopravně hůře dostupné, také však turisticky méně zalidněné. Letovisko Plakiás přímo na úpatí vysokých a suchých hor má pěknou, dlouhou pláž a další, i když menší, čekají na objevení asi o dva kilometry směrem k západu. Pokud preferujete kus rovného terénu, popojeďte autem asi 25 kilometrů k benátskému hradu Frangocastello. Tamější písčitá pláž s pozvolným spádem do vody je totiž skvělá pro děti.

Pláž u ústí potoka Megalopotamos na Krétě

A do třetice tip v této oblasti: malá, ale nesmírně malebná pláž pod klášterem Moni Preveli leží v místech, kde do moře ústí potok zvaný Megalopotamos. Rostou tu palmy, jejichž stín se rozhodně hodí. A i v létě potokem teče voda, což je na vyschlé Krétě něco jako zázrak. Pohodu si ale musíte zasloužit, od parkoviště pod klášterem vede k moři několik set schodů a stejnou cestu pak musíte absolvovat zpět. Případně se na pláž dá dojet lodí.

Poloha: východní část Středozemního moře kolem 35. rovnoběžky

Průměrné teploty/srážky v červnu (Heraklion): 24 °C/3 mm

Doprava do oblasti: Přímé linky z Prahy do Herakleionu i Chanie provozuje společnost Smart Wings, letenky ale bývají dost drahé. V úvahu přichází také linka Ryanairu z Wroclawi do Chanie či spojení Wizz Airem z Budapešti do Herakleionu. Na poslední chvíli mohou vyjít nejlépe last-minute nabídky českých či německých cestovních kanceláří.

Dorozumění: V turistických resortech se obvykle domluvíte anglicky. Oprašte také řeckou abecedu (alfabetu), ne všechna sdělení jsou ve veřejném prostoru na Krétě napsaná latinkou.

Informace: www.visitgreece.gr

4. Kypr

Na poměry Středozemí velmi teplé podnebí a tím i dlouhá plážová sezona řadí Kypr mezi favority předsezonního koupání. A vedle pláží je tu se také na co dívat. Strategická poloha ostrova způsobila, že tam zanechaly otisky všechny významnější civilizace, které v tomto prostoru kdy něco znamenaly – od starých Řeků a Římanů přes Byzanc, Benátčany a osmanskou říši až po Angličany (ti drželi Kypr do roku 1960).

Hlavní skupina plážových letovisek v jižní, legální vládou spravované části Kypru, se nachází na jihovýchodě ostrova nedaleko Larnaky. Turistickou metropolí je pak středisko Agia Napa, tady ovšem sami nebudete. Mnohem klidnější atmosféru najdete na opačném, jihozápadním konci Kypru v okolí antické lokality Pafos. Řada pláží na členitém poloostrově Akamas je dostupná pouze pěšky, případně po nezpevněných pistách, na druhou stranu právě tento fakt předem vylučuje masovou návštěvnost.

Pobřeží jihovýchodního Kypru u mysu Gkreko

Na dlouhé písčité pláži Lara si klidné místečko najde každý. Z Pafosu sem dojedete s opatrností autem a nezapomeňte si vzít slunečník, s plážovými službami totiž nelze počítat. Velmi pěkné jsou též menší pláže na severu poloostrova v okolí tzv. Afroditiných lázní u letoviska Polis Chrysochous.

Poloha: východní část Středozemního moře kolem 35. rovnoběžky

Průměrné teploty/srážky v červnu (Larnaka): 25 °C/3 mm

Doprava do oblasti: Přímou linku z Prahy do Herakleionu provozuje společnost Smart Wings, letenky ale bývají dost drahé. Mohou přijít vhod linky z okolních států (např. Ryanair nabízí spojení z Krakova do Pafosu, Wizz Air z Budapešti do Larnaky) nebo se podívejte na charterové lety z Německa (např. www.discounttravel.de, www.ltur.de).

Dorozumění: Na Kypru každý mluví anglicky

Informace: www.visitcyprus.com

5. Turecká riviéra

Také jižní pobřeží Turecka, oblast zvaná Turecká riviéra v okolí města Antalya, se řadí mezi podnebně mimořádně příznivé oblasti. Je tu o poznání tepleji než u evropských břehů a v moři se dá běžně koupat už v květnu. A taky tu možná načerpáte zajímavou kulturní zkušenost. I když Turecko v posledních letech udržuje intenzivní styky se Západem, přece jen jde o islámskou zemi s odlišnými tradicemi.

Směrem na východ Antalye je terén pozvolnější a podél pobřeží se táhnou masová střediska často nabízená i českými cestovkami, od Beleku přes Side až po Alanyi. Poněkud jiné to je když se z Antalye vydáte na jih. Strmé srázy tu spadají přímo do moře, pobřežní silnice se brzy odkloní do vnitrozemí a řada lokalit u vody je nesnadno dostupných.

Pobřeží v archeologickém areálu Olympos u Antalye (Turecko)

Doporučujeme navštívit lokalitu Olympos (neplést s řeckou Olympií!), dokonale schovanou v úzkém údolí kousek za obcí Çıralı asi 60 kilometrů jižně od Antalye. Daleko od masových resortů, tady najdete jen malé pensiony a ubytování v soukromí; pláže v okolí jsou hlavně oblázkové, nedotčené, jen občas oživené skromným kioskem či restaurací. Ruiny starověkého města Olympos, jež bylo důležitým členem Lýkijské konfederace, spočívají v tajemném přítmí stromů hned u moře; všimněte si nádherných, nedávno objevených kamenných sarkofágů.

Poloha: pobřeží jižního Turecka kolem 37. rovnoběžky

Průměrné teploty/srážky v červnu (Antalya): 25 °C/10 mm

Doprava do oblasti: Nejlépe vycházejí last-minute odlety z některého z německých letišť, nabídky najdete např. na www.discounttravel.de.

Dorozumění: V turistických oblastech personál většinou rozumí trochu anglicky, řada Turků (bývalých gastarbeiterů) hovoří výborně německy. Mimo turistické oblasti ale počítejte pouze s turečtinou.

Informace:www.goturkey.com

