Kam o víkendu v Praze? Tipy na brusle

Další kluziště Veřejná kluziště nabízejí i některá nákupní centra. Například na střeše Galerie Harfa najdete ledovou plochu o rozměrech 30 × 20 metrů, kam se dá zajít sklouznout od pondělí do pátku od 15:00 do 18:30. Děti do 10 let s doprovodem mohou přijít ve stejných dnech od 13:00 do 14:30. O víkendech se bruslí ještě déle, od 14:00 do 18:30, v sobotu lze vyzkoušet i večerní bruslení. To vše zdarma, platí se jen za půjčení bruslí. Bruslení nabízí také Arkády Pankrác , přijít můžete kdykoli od pondělí do neděle od 9:00 do 21 hodin. Děti do šesti let mají vstup zdarma, ostatní platí 50 korun za den. Za stejnou cenu se tu dají půjčit brusle nebo si ty své nechat nabrousit.

V minulosti se bruslilo i v OC Eden nebo v Europarku ve Štěrboholích, ale letos jsou zatím mimo provoz.