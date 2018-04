Tipy na akce, kde si budete podupávat do rytmu

Tučňáci opět v Rudolfinu

Pro děti i rodiče, kteří se chtějí nenáročnou formou dozvědět více o vážné hudbě, si už po několikáté připravila Česká filharmonie program s názvem Tučňáci opět v Rudolfinu. Proč hudebníci vypadají jako tučňáci? Je dirigent opravdu potřeba? A proč se na koncertě nemluví? Po odpovědích na tyto a mnoho dalších zvídavých otázek budou pátrat populární herec Pavel Liška, hobojista Vojtěch Jouza i samotní filharmonici ve své hudební laboratoři určené dětem od 6 do 12 let i jejich rodičům.

Akci Tučňáci opět v Rudolfinu moderuje herec Pavel Liška

Program se uskuteční 8. února od 14 hodin, potrvá 60 až 70 minut a jeho součástí bude také koncert. Cena vstupenek je od 80 do 400 korun, přičemž děti do 15 let mají 50 procentní slevu. Rezervovat vstupenky si můžete online nebo osobně na pokladně České filharmonie v Rudolfinu.

Svět mechanické hudby v Berouně

Svět mechanické hudby aneb Zlaté časy automatofonů je název výstavy, kterou můžete navštívit v Muzeu Českého krasu v Berouně až do 9. března. Expozice představí vývoj mechanických hudebních nástrojů v českých zemích od 18. do 20. století. V Jenštenském a Salátovském domě si tak můžete prohlédnout skleněné i kovové zvonkohry, píšťalové i citerové hrací hodiny, flašinety, hřebíčkové hrací strojky, orchestriony a mnohé další.

Pokud máte k výstavě, exponátům i jejich využití nějaké dotazy, zastavte se 11. února na přednášce s názvem Hudební automaty - stroje pro zábavu i potěšení.

V Muzeu Českého krasu si můžete prohlédnout hrací strojky, orchestriony, flašinety a další

Exkurz do dějin hudebních strojků, jejich výroby, produkce i využití provede od 17 hodin Antonín Švejda z Národního technického muzea v Praze. Výstavu můžete navštívit od úterý do soboty v časech od 9 do 12 a od 12:45 do 17 hodin, v neděli a státem uznané svátky se potom do Muzea Českého krasu můžete vydat od 10 do 12 a od 12:45 do 17 hodin. Vstupné na výstavy vás vyjde na 40 korun pro dospělého. Snížené vstupné stojí 20 korun, rodiny zaplatí za vstup 90 korun.

Benefiční Kometa Fest 2015

Podpořit Nadační fond Kometa a tím i ty, kteří to nejvíce potřebují, můžete návštěvou Benefičního Kometa Festu, který se uskuteční 14. února od 12 hodin v brněnské hale Rondo. Zazpívat a zatančit si budete moci při koncertem populárních zpěváků a kapel. Vystoupí Xindl X, Škwor, Jaroslav Uhlíř, Vypsaná fixa, Děda Mládek Illegal Band, zahraniční účast zajistí slovenský zpěvák Richard Müller. Nechcete-li děti nechávat doma, bez obav je do Ronda přiveďte.



Po celou dobu trvání festivalu bude totiž v prostorách arény zajištěno hlídání i program v podobě dětské diskotéky a soutěží. Pokud navíc fandíte hokeji a konkrétně brněnské Kometě, těšte se na autogramiádu kompletního A týmu.

Vstupenky na stání před podiem na Kometa Fest pořídíte v předprodeji za 400 korun, o stokorunu levnější jsou ostatní vstupenky na stání. Koupit si můžete také místenku, která vás vyjde na 400 korun. Pro rodiny s dětmi je připraven speciální tarif, v němž vstupné pro dva dospělé a dvě děti do 130 cm vyjde na 800 korun.

Smetanovské dny v Plzni 2015

Máte-li raději serióznější zábavu, navštivte Smetanovské dny v Plzni – pětatřicátý ročník významné kulturní akce, zaměřené především na klasicko-romantický repertoár. Zajímavé propojení vážné hudby s modernějšími směry, tancem i další tvorbou nabídne deset koncertů, doprovodný program i tři speciální projekty, které jsou zároveň součástí programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Ještě před oficiálním zahájením, které se koná pod taktovkou Staatskapelle Weimar 2. března v 19 hodin v Měšťanské besedě, můžete navštívit několik únorových „zahřívacích“ akcí. Mezi ně patří třeba Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť!, tedy masopustní průvod, který vyrazí z Kopeckého sadů 14. února v 16 hodin.



Součástí programu bude také několik výstav, mezi nimi například dílo Gustava Klimta či expozice zaměřená na české, německé a rakouské umění v 19. století. Hlavní program nabídne operetu, ochutnávku z Mozartova díla, jazzové etudy pro klavír z pera Milana Dvořáka i Čardášovou princeznu.

Svůj um vám předvedou Janáčkův komorní orchestr, Pražské dechové okteto, či Schemann Klavierduo. Důstojnou tečkou se stane provedení slavnostního oratoria Stabat Mater Jakuba Jana Ryby, kompozice věnované Plzni v roce 1805. Vstupenky na všechny části programu můžete zakoupit online na webových stránkách akce v rozmezí od 100 do 520 korun.