Tipy na akce druhý květnový víkend

V Holešově soutěží mažoretky

Pastvu pro oči, zejména mužské, nabízí dnes Holešov. Po celý den zde bude soutěžit dvacet týmů mažoretek z celé Moravy o postup do celostátního kola Mistrovství České republiky mažoretkových skupin. "Do soutěže jsou přihlášeny všechny všechny kategorie, dětská, juniorky i seniorky," uvedl Rudolf Seifert z odboru kultury holešovské radnice. Po průvodu městem budou v 11 hodin mažoretky defilovat před holešovskou radnicí. O půl třetí odpoledne začne na místním házenkářském hřišti druhá část programu - pódiové skladby.



Běh do vrchu na Radhošť

Klub horských běžců Radegast pořádá v neděli Běh na Radhošť. Závod je zařazen do českého poháru v bězích do vrchu. Poběží osmičlenné týmy zahrnující kategorie mužů, žen, juniorů a juniorek. Novinkou je Malý běh na Radhošť, závod mládeže do 15 let. Podrobné informace najdete na adrese www.behnaradhost.hyperlink.cz.



V rytmu židovských tanců

Židovské chasidské tance, tance na biblické žalmy, tance jemenské, arabské i moderní izraelské - to všechno bude k vidění při sobotním vystoupení taneční skupiny Rut z Prostějova. Tanečníci předvedou své umění na terase před zlínským klášterem v Divadelní ulici, za špatného počasí v sále uvnitř kláštera. Program začíná v 15 hodin.

Lidé mohou závodit s koloběžkami

Rožnov pod Radhoštěm a Bystřička se stanou startovními místy letošního seriálu koloběžkových závodů Rolloligy. První z nich naplánovali organizátoři na tento víkend. V sobotu v 16 hodin začne na parkovišti pod hrází přehrady Bystřička, kolem níž pojedou závodníci pět kol. Start druhé části závodu bude v neděli v 10 hodin v Rožnově na ulici 1. máje.

Slalom raftů pro veřejnost

Sportovně zábavné odpoledne čeká v sobotu návštěvníky loděnice Oddílu kanoistiky ve Valašském Meziříčí. Ten připravil 2. ročník raftových závodů ve slalomu pro širokou veřejnost. Lidé se mohou přijít nejen podívat na atraktivní závody, ale také se do nich přihlásit. Raftový člun, pádla, vesty i přilby si mohou před závodem za symbolický poplatek půjčit. Součástí odpoledne bude i doprovodný program, například jízda na kánoích, na ponících, pro děti jsou připraveny soutěže.